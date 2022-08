Aubrey Plaza (trái) và Elizabeth Olsen trông rất trẻ trung khi diện bộ váy ngắn của Marc Jacobs dự công chiếu bộ phim "Ingrid Goes West". Aubrey Plaza (trái), 38 tuổi nổi tiếng với các phim như "An Evening with Beverly Luff Linn" (2018), "Child's Play" (2019), "Black Bear" (2020) còn Elizabeth Olsen là "sao" của loạt phim ăn khách của Marvel. Elizabeth từng được đề cử giải Quả cầu vàng và Primetime Emmy.