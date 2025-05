Khai mạc trại viết lần 3: Lan tỏa hình tượng chiến sĩ công an trong văn học

Trại sáng tác nằm trong khuôn khổ cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký lần thứ V với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" (giai đoạn 2022-2025).

Cuộc thi được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (1945-2025) và 20 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005-2025).

Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân phát biểu khai mạc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân, nhấn mạnh: "Trại sáng tác không chỉ là một hoạt động chuyên môn mà còn là nơi hội tụ cảm hứng, trách nhiệm và tinh thần yêu nước.

Đây là cơ hội để các nhà văn thâm nhập thực tế, tiếp xúc trực tiếp với cuộc sống và công việc của lực lượng Công an, từ đó sáng tạo nên những tác phẩm phản ánh sinh động và chân thực hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân".

Trải qua 4 cuộc thi được tổ chức thành công bắt đầu từ năm 1999, đến nay đã thu hút đông đảo sự tham gia của các nhà văn, tác giả trên cả nước và ghi nhận nhiều tác phẩm chất lượng, tạo dấu ấn tích cực trong đời sống văn học.

Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ V đã tổ chức 2 trại sáng tác tại Quảng Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trại sáng tác lần này tại Ninh Bình là một trong những hoạt động của cuộc thi nhằm tạo điều kiện cho các nhà văn thâm nhập thực tế, tiếp cận trực tiếp với môi trường làm việc, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Đại biểu tham quan khu trưng bày tác phẩm văn học của các nhà văn, tác giả tham gia Trại viết (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trại sáng tác lần này quy tụ các nhà văn từ nhiều vùng miền, độ tuổi và phong cách sáng tác khác nhau. Quá trình cùng sinh hoạt chung, tọa đàm, trao đổi giúp người viết chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng, từ đó nâng cao kỹ năng và tạo ra những tác phẩm đa dạng, phong phú, góp phần làm giàu mảng văn học về đề tài an ninh, trật tự. Đồng thời, chúng lan tỏa thông điệp về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân.

Thời gian tổ chức các trại sáng tác có thể không dài nhưng là những điểm nhấn trong công tác tổ chức cuộc thi. Đó là khoảng thời gian để các nhà văn, các tác giả có thể bứt ra khỏi bận rộn công việc thường nhật để tập trung vào những trang viết.

Đồng thời đây cũng là dịp để Ban tổ chức tạo điều kiện cho các nhà văn đi thực tế, giao lưu với các đơn vị, các cán bộ chiến sĩ để hiểu thêm về lực lượng Công an nhân dân, về công việc của họ nhằm tạo thêm chất liệu và cảm hứng sáng tác.

Các đại biểu, nhà văn chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đại diện Nhà xuất bản Công an nhân dân cho biết, đây là cơ hội quý báu để các cây bút chuyên và không chuyên tạo nên những trang viết mang giá trị văn học và truyền thông sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng công an đang đối mặt với nhiều thách thức mới như tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng...

Ban tổ chức kỳ vọng, qua những ngòi bút tâm huyết, hình tượng người chiến sĩ công an sẽ được khắc họa sống động, chân thực, từ đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm công dân trong sự nghiệp giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống.