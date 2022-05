Khai hè tuyệt đỉnh với sự trở lại của Pinbus Ravolution Music Festival 2022

Vẫn là thương hiệu lễ hội âm nhạc trứ danh đầy ắp sự bất ngờ, vẫn là tình yêu EDM mãnh liệt, vẫn là sự đầu tư chuyên nghiệp từ ban tổ chức, … nhưng Pinbus Ravolution Music Festival 2022 đã mở ra cột mốc mới mang tên "Embrace Chapter" và sống dậy bằng một đại tiệc nhạc siêu "bánh cuốn" vào tối 15/5 tại sân khấu SECC, quận 7 (TPHCM).

Rất đông bạn trẻ đến check-in sự kiện từ sớm và nhún nhảy theo set nhạc quốc tế đầu tiên.

Bằng nguồn năng lượng bất tận từ thương hiệu Pin sạc Công nghệ hàng đầu Việt Nam, nhà tài trợ Kim Cương Pinbus, Ravolution Music Festival đã có màn cộng hưởng bùng nổ, chiêu đãi giới trẻ cả nước một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất hè này.

Sân khấu được đầu tư hiệu ứng hình ảnh vô cùng kĩ lưỡng.

Ngay từ 13h trưa, sân khấu SECC đã được "làm nóng" bằng những giai điệu sôi động từ dàn nghệ sĩ Việt "máu mặt" như DA, Ken, Tbanger, Kruise, Mouzze Mike Hào, Giang Tô cùng Playground Session. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của các DJ Quốc tế như 22Bullets - chàng DJ Thái Lan đang "oanh tạc" mọi mặt trận Festival Châu Á và Jullian Jordan - "chiến binh" đầy máu lửa của hãng thu âm nhà Martin Garrix.

Khi tiếng kick đầu tiên vang lên cũng là lúc mọi ánh mắt đổ dồn về "tượng đài Hardstyle" - Frontliner. Hàng loạt bản hits mang tên "âm nhạc của những kẻ cuồng loạn" đã đánh thức sự tĩnh lặng bao lâu nay của khán giả trẻ, nào là "Symbols", "Halos", "No Guts No Glory", …

Tất cả những ai tham dự bữa tiệc đều "nổ tung" vì năng lượng cuồng nhiệt trong set nhạc của Frontliner.

"Thời vàng son" của Ravolution lại một lần nữa tái hiện ngay trước mắt khán giả với sự xuất hiện của Jeffrey Sutorius - "ông thần" nhạc Trance đã theo chân biết bao thế hệ yêu EDM từ thuở sơ khai. Mỗi giai điệu của "Till The Sky Falls Down", "Waiting", "Apart Together", … của anh như mở ra từng lớp cảm xúc của khán giả trẻ.

Đây là những gì mà âm hưởng Trance của Jeffrey Sutorius đã cuốn lấy mọi giác quan của người tham dự.

Chút năng lượng cuối cùng của giới trẻ như bị "cuốn trôi" bởi những pha drop "hết nước chấm" của Bassjacker (#28 Top 100 DJ Mag) - "ông trùm" Bigroom sở hữu loạt bản hits "Psycho", "Derp", "Flip The Beat", "Crackin", … và từng làm "chấn động" cộng đồng EDM toàn cầu tại những lễ hội âm nhạc hoành tráng nhất thế giới.

Ravers Việt Nam có dịp "đốt cháy" toàn bộnăng lượng trong set nhạc "đỉnh chóp" của Bassjacker.

Và khi nhắc đến Pinbus Ravolution Music Festival, mọi người sẽ phải nhớ ngay đến dàn đèn laser "khủng" cùng hiệu ứng âm thanh, những màn khói lửa và pháo bông làm "xiêu lòng" người xem. Thật chẳng có gì khó hiểu khi giới trẻ từ Bắc chí Nam lại bỏ cả thế giới để chọn sống hết mình ngay tại Ravolution. Còn bây giờ, hãy cùng hồi tưởng lại những khoảnh khắc 'rụng tim' của sự kiện EDM được mong chờ nhất trong 2 năm qua nhé!

Ravolution nổi danh với khâu đầu tư kĩ lưỡng vào các yếu tố nghe nhìn và đảm bảo trải nghiệm tuyệt hảo nhất cho người tham dự.

Sau gần 3 năm, Pinbus Ravolution Music Festival là lễ hội âm nhạc điện tử tiên phong của Việt Nam cũng như của châu Á sau đại dịch Covid-19. Sự kiện dự kiến sẽ tiếp tục được tổ chức vào tháng 12 năm nay.