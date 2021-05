Jennifer Aniston "úp mở" thân ngọc với váy trễ nải

Danh sách đề cử giải SAGs năm 2015: Lĩnh vực phim điện ảnh Phim có dàn diễn viên xuất sắc nhất: Birdman

Boyhood

The Grand Budapest Hotel

The Imitation Game

The Theory of Everything Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Steve Carell, Foxcatcher

Benedict Cumberbatch, The Imitation Game

Jake Gyllenhaal, Nightcrawler

Michael Keaton, Birdman

Eddie Redmayne, The Theory of Everything Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jennifer Aniston, Cake

Felicity Jones, The Theory of Everything

Julianne Moore, Still Alice

Rosamund Pike, Gone Girl

Reese Witherspoon, Wild Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Robert Duvall, The Judge

Ethan Hawke, Boyhood

Edward Norton, Birdman

Mark Ruffalo, Foxcatcher

J.K. Simmons, Whiplash Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Patricia Arquette, Boyhood

Keira Knightley, The Imitation Game

Emma Stone, Birdman

Meryl Streep, Into the Woods

Naomi Watts, St. Vincent Lĩnh vực phim truyền hình: Phim truyền hình có dàn diễn viên xuất sắc nhất: Boardwalk Empire

Downton Abbey

Game of Thrones

Homeland

House of Cards Phim hài tâm lý dài tập hay nhất: Big Bang Theory

Brooklyn Nine-Nine

Modern Family

Orange is the New Black

Veep Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (phim tâm lý): Steve Buscemi, Boardwalk Empire

Peter Dinklage, Game of Thrones

Woody Harrelson, True Detective

Matthew McConaughey, True Detective

Kevin Spacey, House of Cards Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (phim tâm lý): Claire Danes, Homeland

Viola Davis, How to Get Away With Murder

Julianna Margulies, The Good Wife

Tatiana Maslany, Orphan Black

Maggie Smith, Downton Abbey

Robin Wright, House of Cards Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (phim hài): Ty Burrell, Modern Family

Louis C.K., Louie

William H. Macy, Shameless

Jim Parsons, The Big Bang Theory

Eric Stonestreet, Modern Family Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (phim hài): Uzo Aduba, Orange is the New Black

Julie Bowen, Modern Family

Edie Falco, Nurse Jackie

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Amy Poehler, Parks & Recreation Nam diễn viên xuất sắc nhất (phim truyền hình ngắn tập) Adrien Brody, Houdini

Benedict Cumberbatch, Sherlock: His Last Vow

Richard Jenkins, Olive Kitteridge

Mark Ruffalo, The Normal Heart

Billy Bob Thornton, Fargo Nữ diễn viên xuất sắc nhất (phim truyền hình ngắn tập) Ellen Burstyn, Flowers in the Attic

Maggie Gyllenhaal, The Honourable Woman

Frances McDormand, Olive Kitteridge

Julia Roberts, The Normal Heart

Cicely Tyson, The Trip to Bountiful