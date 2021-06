Jennifer Aniston nói gì khi được hỏi quay lại với Brad Pitt

Dân trí Sau 16 năm ly hôn Brad Pitt, Jennifer Aniston được cho rằng đã quay lại với chồng cũ. Trong buổi phỏng vấn gần đây, cô đã lên tiếng nói về mối quan hệ này.

Jennifer Aniston cùng các đồng nghiệp trong show truyền hình ăn khách - Friends là Courtney Cox và Lisa Kudrow đã tham gia chương trình The Howard Stern Show. Trong buổi trò chuyện, ngôi sao 52 tuổi đã nhắc đến mối quan hệ hiện tại giữa cô và chồng cũ, nam diễn viên Brad Pitt.

Jennifer Aniston kết hôn với Brad Pitt vào năm 2000 và ly hôn vào năm 2005.

Jennifer và Brad Pitt từng kết hôn vào năm 2000 và chia tay vào năm 2005 mà chưa có con chung. Năm 2005, truyền thông thế giới từng nhắc đến sự xuất hiện của Angelina Jolie là nguyên nhân khiến mối tình đẹp như mơ của Jennifer và Brad tan vỡ.

Đến nay, nhiều khán giả vẫn tiếc nuối cho chuyện tình đẹp giữa Jennifer và Brad Pitt. Sau khi Brad Pitt ly hôn với Angelina Jolie vào năm 2016 và Jennifer ly hôn người chồng thứ hai vào năm 2018, fan của Jennifer và Brad đã mong cặp đôi tái hợp.

Suốt 3 năm qua, tài tử của Once Upon A Time In Hollywood không ít lần bị đồn đoán tái hợp với vợ cũ. Gần nhất, trong sự kiện Lễ trao giải điện ảnh SAGs vào tháng 1/2020, cặp đôi bị bắt gặp thân mật trò chuyện. Tháng 9/2020, họ cùng tham gia buổi đọc sách trực tuyến gây quỹ từ thiện của các ngôi sao bộ phim Fast Times at Ridgemont High.

Jennifer Aniston vui vẻ trò chuyện với Brad Pitt khi gặp nhau tại lễ trao giải SAGs năm 2020.

Trước sự đồn đoán của cộng động mạng và truyền thông, Jennifer và Brad chỉ im lặng. Trong buổi phỏng vấn gần đây, Jennifer đã chính thức lên tiếng: "Brad và tôi là bạn thân. Không có gì kỳ quặc khi chúng tôi nói chuyện với nhau, ngoại trừ đối với những người có thể đã thấy nó (ảnh chụp chung của hai người) và muốn có điều gì xảy ra hoặc huyễn hoặc là điều gì đó đang xảy ra".

Hiện tại, Jennifer Aniston vẫn độc thân và dành thời gian đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè. Sau Brad Pitt, cô kết hôn với nam diễn viên kém tuổi - Justin Theroux, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 2 năm. Trước đó, họ từng có gần 7 năm sống chung như vợ chồng.

Jennifer Aniston khẳng định, cô đang có cuộc sống yên ổn, không quá nặng nề về tái hôn nhưng sẽ hò hẹn nếu tìm được một nửa thích hợp.

Nói với tờ People, minh tinh tóc vàng khẳng định sẽ không hẹn hò trực tuyến hay quá coi trọng việc tái hôn vào thời điểm hiện tại. "Tôi quan tâm đến việc tìm được một người bạn đời tuyệt vời, chỉ cần sống một cuộc sống thú vị và vui vẻ bên nhau", cô vui vẻ thổ lộ.

Ở tuổi 52, Jennifer Aniston vẫn được xem là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất Hollywood. Cô liên tục góp mặt trong danh sách những nữ diễn viên đẹp nhất thế giới của các tạp chí danh tiếng. Tài sản ước tính của người đẹp tóc vàng lên tới 300 triệu USD và cô là người đồng sáng lập công ty điện ảnh Echo Films từ năm 2008.

Jennifer Aniston nói về mối quan hệ với chồng cũ Brad Pitt

Mi Vân

Theo People