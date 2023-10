Jennie nhiều lần diện đồ khoe bờ vai "móc áo" gợi cảm

Jennie lăng xê trang phục của nhà mốt Việt trong video ca khúc "You and me", ra mắt hôm 6/10. Cô mặc áo cổ yếm, ôm sát từ Fancì Club - thương hiệu do nhà thiết kế Trần Khánh Duy sáng lập. Kiểu dáng áo không tay giúp nữ ca sĩ khoe khung vai quyến rũ. Thành viên Blackpink phối kèm chân váy xếp tầng, tất ống chân và giày bít mũi đế thô lấy cảm hứng từ vũ công ballet (Ảnh: @jennierubyjane).