Huỳnh Hiểu Minh: Cúi đầu xin lỗi người hâm mộ, phim mới vẫn ế vé

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh đã cúi đầu xin lỗi khán giả sau những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm của anh và người đẹp Diệp Kha. Trước đó, bạn gái của tài tử cũng đăng bài xin lỗi và tuyên bố rút khỏi mạng xã hội sau thời gian gây ồn ào.

Theo Sohu, tại buổi công chiếu phim mới The Wig (Người mang tóc giả) vào ngày 15/11, Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về những ồn ào đời tư. Tài tử 47 tuổi cho biết anh rất tiếc và buồn khi chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới mọi người. Nam diễn viên 7X cam kết sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện riêng và nỗ lực hơn trong công việc.

Huỳnh Hiểu Minh bị khán giả "quay lưng" vì chuyện tình với hot girl mạng xã hội Diệp Kha (Ảnh: News).

Anh nói tại sự kiện: "Trong lòng tôi thực sự rất buồn. Thực ra những tin nhắn mọi người gửi, tôi đều đã đọc. Tôi sẽ cố gắng xử lý tốt việc riêng. Cuối cùng, tôi chân thành xin lỗi mọi người". Huỳnh Hiểu Minh còn cúi gập người để bày tỏ thành ý.

Huỳnh Hiểu Minh tâm sự, anh thấy bản thân có lỗi vì khiến mọi người lo lắng và lo ngại chuyện cá nhân ảnh hưởng tới bộ phim sắp ra mắt. Nam diễn viên cũng bày tỏ sự biết ơn bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời động viên anh thời gian qua.

"Tôi thực sự cảm thấy rất, rất biết ơn các bạn bởi tôi thực sự cần sự ủng hộ của các bạn vào lúc này", nam diễn viên nói. Hình ảnh cúi gập người xin lỗi và những lời chia sẻ chân tình của Huỳnh Hiểu Minh đã được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và trở thành tâm điểm bàn tán.

Nhiều khán giả đánh giá lần này nam nghệ sĩ chân thành nhận lỗi và mong muốn sửa chữa. Song, bộ phim mới ra rạp của ngôi sao họ Huỳnh vẫn thất bại thảm hại.

Huỳnh Hiểu Minh cúi đầu xin lỗi người hâm mộ trong ngày ra mắt bộ phim "The Wig", ngày 15/11 (Ảnh: Sina).

The Wig rơi vào cảnh ế vé. Cụ thể, sau khoảng 3 ngày mở màn, tác phẩm mới thu về khoảng 3 triệu NDT (10,5 tỷ đồng), con số đáng thất vọng so với chi phí sản xuất 100 triệu NDT (hơn 351 tỷ đồng).

Ngay từ ngày thứ 2 công chiếu, phim giảm nhiệt mạnh, bán ra chưa đầy 30.000 vé. The Wig không lọt vào danh sách top 10 phim ăn khách nhất tại các rạp chiếu của Trung Quốc, hoàn toàn "lép vế" trước các dự án như: Venom 3, Cesium Fallout hay The Young Couple Apartment...

Khởi chiếu cùng ngày với The Wig, To Gather Around (bộ phim có Đặng Siêu) vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách tại Trung Quốc khi phim bán ra gần 2 triệu vé.

The Wig xoay quanh nội dung khám phá việc con người trong xã hội hiện đại quá chú trọng vẻ bề ngoài. Nhân vật của Huỳnh Hiểu Minh là một người chìm đắm trong chiếc mặt nạ giả tạo, che giấu sự yếu đuối bên trong thông qua việc đội tóc giả.

Nội dung phim bị khán giả phản hồi khá nhàm chán, không mới mẻ, nhịp phim chậm tạo cảm giác mệt mỏi cho người xem. Một nguyên nhân khác khiến The Wig không được chào đón chính là sự xuất hiện của Huỳnh Hiểu Minh. Chuyện đời tư ồn ào khiến khán giả tẩy chay nam diễn viên và những dự án liên quan tới anh.

Tạo hình của Huỳnh Hiểu Minh trong "The Wig" (Ảnh: Sina).

Huỳnh Hiểu Minh vướng thị phi kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm với người đẹp Diệp Kha hồi tháng 9. Mối quan hệ của họ vấp phải không ít sự phản đối, bàn tán.

Bạn gái của nam diễn viên bị chê giả tạo, làm màu, khoe khoang về chuyện tình trên mạng xã hội. Đồng thời, cô cũng có những phát ngôn gây tranh cãi về các đồng nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh.

Nghi vấn người đẹp Diệp Kha dao kéo thẩm mỹ, từng ly hôn, ngoại tình, lợi dụng chồng cũ cũng khiến hình ảnh của bạn gái Huỳnh Hiểu Minh xấu xí trong mắt công chúng. Trước những phản ứng dữ dội của người hâm mộ dành cho bạn gái, Huỳnh Hiểu Minh vẫn đứng về phía cô.

Tháng 10 vừa rồi, anh có phát ngôn gây tranh cãi khi được hỏi về bạn gái: "Nếu chuyện của tôi có thể làm mọi người vui vẻ thì đó cũng là điều tốt. Cuộc sống cũng chỉ là tôi cười người khác, người khác cười tôi thôi".

Trước loạt thông tin tiêu cực, Diệp Kha lên tiếng phủ nhận, cho biết mình không phải người của công chúng, chỉ muốn sống bình lặng. Người đẹp cũng thông báo rút khỏi mạng xã hội vì vấn đề sức khỏe và lý do gia đình.

Diệp Kha là bạn gái hiện tại của Huỳnh Hiểu Minh (Ảnh: Sina).

Theo một số nguồn tin, Diệp Kha được cho là đang mang bầu. Đầu tháng 11, blogger nổi tiếng của Trung Quốc tung hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh đưa Diệp Kha tới bệnh viện khám.

Mối quan hệ của họ được cho là vẫn tốt đẹp, không hề rạn nứt, mâu thuẫn dẫn đến chia tay như một số lời đồn. Hiện, cặp đôi chưa có phản hồi chính thức về thông tin sắp đón con chung.

Diệp Kha từng là hoa khôi của trường Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc), lọt top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) năm 2020 và là quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình. Song, sự nghiệp trong làng giải trí của cô khá mờ nhạt.

Người đẹp thế hệ 9X được cho là kết hôn với một người đàn ông giàu có ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Sau khi lập gia đình, Diệp Kha tạo dựng thương hiệu thời trang riêng và mở thẩm mỹ viện.

Sau thời gian ngắn kết hôn, 2 người chia tay. Khi ly hôn, người đẹp được cho là nhận được một nửa số tài sản từ chồng cũ. Hậu chia tay chồng, Diệp Kha xây dựng hình tượng người phụ nữ độc thân, xinh đẹp, quyến rũ, có sự nghiệp riêng.

Diệp Kha bắt đầu hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh ngay sau khi anh công khai ly hôn nữ diễn viên Angelababy vào đầu năm 2022. Huỳnh Hiểu Minh và vợ cũ có gần 8 năm bên nhau và 1 con trai chung. Họ từng được xem là cặp tình nhân trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ.