Hương Tràm lên tiếng sau tranh cãi khi nhận giải Album của năm

Tối 15/4, tại giải Cống hiến 2026 diễn ra ở Hà Nội, Hương Tràm giành chiến thắng ở hạng mục Album của năm với dự án Phao cứu sinh.

Tuy nhiên, kết quả này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Phần lớn ý kiến trái chiều xoay quanh việc album Giữa một vạn người của Phùng Khánh Linh được đánh giá có độ phủ rộng, tạo dấu ấn rõ nét trong năm 2025 nhưng không giành chiến thắng.

Hương Tràm được trao giải Album của năm với "Phao cứu sinh" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hương Tràm cho biết, khi được trao giải Album của năm tại Cống hiến 2026, cô rất hạnh phúc. Nữ ca sĩ cho rằng, đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình làm nghề.

"Năm 17 tuổi, tôi được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ trẻ của Giải Cống hiến, khi ấy cũng chính ca sĩ Mỹ Linh cùng nhạc sĩ Anh Quân là những người trao giải. Tại giải Cống hiến 2026, anh chị cũng là những người thay mặt Ban tổ chức tặng cúp cho Hương Tràm. Bản thân có cảm giác hành trình trưởng thành của mình đã được mọi người dõi theo và chứng kiến trong suốt thời gian qua...”, Hương Tràm nói

Giọng ca sinh năm 1995 cho biết, mỗi nghệ sĩ được đề cử, cũng như mỗi sản phẩm âm nhạc ra mắt trong năm qua, đều góp phần tạo nên bức tranh chung của nền âm nhạc Việt Nam. Mỗi người đều là một mảnh ghép rất đáng trân trọng trong bức tranh ấy.

Cô bộc bạch: "Tôi không cho rằng chiến thắng này chỉ đến từ may mắn, dù yếu tố may mắn có thể vẫn tồn tại ở đâu đó. Đằng sau kết quả này là nỗ lực của cả ê-kíp, với 12 bản thu và 3 MV được đầu tư rất kỹ lưỡng, cùng sự đồng hành của những ê-kíp sáng tạo rất giỏi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu bất kỳ ai được xướng tên thì cũng đều xứng đáng".

Nữ ca sĩ thẳng thắn cho biết, khi theo âm nhạc đường dài, nghệ sĩ sẽ gặp nhiều áp lực. Nhưng theo cô, áp lực là điều luôn hiện hữu và cần thiết đối với một nghệ sĩ.

"Tôi nghĩ nghệ sĩ cần có áp lực để luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm đẹp đẽ và tốt hơn dành cho khán giả. Bản thân tôi vốn là một người cầu toàn từ trước đến nay. Có lẽ trong thời gian tới sẽ có những bước đi táo bạo hơn, thú vị hơn, và cũng sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ hơn”, Hương Tràm khẳng định.

Không chỉ nói về âm nhạc, Hương Tràm còn trải lòng về sự thay đổi trong đời sống cá nhân sau thời gian sống ở nước ngoài. Nữ ca sĩ gốc Nghệ An thấy bản thân có sự thay đổi khi về Việt Nam, cô bắt đầu sử dụng TikTok, dùng mạng xã hội nhiều hơn.

Hương Tràm lý giải, khi ở nước ngoài, cô muốn tập trung hoàn toàn cho việc học, vì quá trình tự mình đi học cũng có nhiều vất vả, nên nữ ca sĩ muốn dành trọn sự tập trung cho chặng đường ấy.

Dù cởi mở hơn trên mạng xã hội, nữ ca sĩ vẫn muốn giữ cho mình một khoảng riêng.

“Nếu thay đổi hoàn toàn, biến mình thành một người phơi bày mọi thứ trên mạng xã hội, thì tôi sẽ không còn là chính mình nữa. Khi đó, có thể tôi cũng sẽ không còn hát theo cách mà khán giả mong muốn được nghe nữa. Cuộc sống của tôi nếu bị bộc lộ hoàn toàn trên đó thì cũng không phải điều tôi hướng tới”, cô nói.