Hotboy 1m8 đóng đại úy Phong gây sốt trong "Đấu trí" là ai?

Nam diễn viên tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1992, sở hữu gương mặt điển trai, nam tính và chiều cao nổi trội 1m80, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Diễn viên Xuân Phúc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Xuân Phúc là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, anh có nhiều vai diễn ấn tượng đánh dấu chặng đường Nam tiến của mình trong những bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như: Điệp vụ chân dài, Lật mặt 2, Những ngọn nến trong đêm 2, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ, Cây táo nở hoa…

Trước đó, vai Phong "đen" trong phim Trái tim có nắng của hai đạo diễn Bùi Tiến Huy, Nguyễn Đức Hiếu chính là vai diễn giúp tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả và giúp anh góp mặt trong nhiều bộ phim sau này.

Sở hữu vóc dáng chuẩn, đẹp của một người mẫu, Xuân Phúc còn là gương mặt giành nhiều giải thưởng trong lĩnh vực thời trang như: giải nhất cuộc thi Mr.Hanoi 2012, Nam Vương sinh viên Hà Nội, giải ba tài năng sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, top 8 Ngôi sao thời trang Celano 2011 khu vực miền Bắc, top 15 The Face Việt Nam 2018.

Trở lại màn ảnh miền Bắc với vai đại úy Phong trong phim Đấu trí, Xuân Phúc lập tức "gây sốt" và nhận được nhiều sự chú ý của khán giả nhờ vẻ ngoài ăn chơi, bụi bặm cùng lối diễn tự nhiên, cuốn hút.

Xuân Phúc đóng vai đại úy Phong trong phim "Đấu trí" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với PV Dân trí về lý do đến với vai diễn này, Xuân Phúc cho biết đó là nhân duyên giữa anh với đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Hai anh em quen biết nhau từ trước nhưng chưa bao giờ hợp tác. Lần này đạo diễn đã liên hệ và trao cơ hội cho anh đảm nhận vai đại úy Phong.

Nam diễn viên nói rất vui vì vai diễn của mình được khán giả đón nhận, dành nhiều tình cảm và luôn háo hức chờ đợi mỗi tập phim lên sóng.

"Đại úy Phong là nhân vật thú vị và nhiều màu sắc: ở nhà rất vui vẻ, dễ thương nhưng khi làm việc đó là một chiến sĩ công an trinh sát rất cá tính, mạnh mẽ và không ngại khó khăn.

Lần đầu đóng vai công an kinh tế, tôi muốn tạo hình và lựa chọn cho nhân vật của mình một phong cách mới, khác hẳn với những vai diễn công an mà khán giả vẫn thường thấy trong những bộ phim hình sự trước đây. Đó là hình ảnh đại úy Phong ăn chơi và hơi ngông", Xuân Phúc chia sẻ về vai diễn.

Tạo hình cá tính, ăn chơi của Xuân Phúc trong vai đại úy Phong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam diễn viên tâm sự: "Phim Đấu trí vừa đánh dấu sự trở lại của tôi với phim truyền hình miền Bắc vừa là đòn bẩy để giúp tôi đẩy mạnh hình ảnh của mình hơn nữa trong thị trường miền Nam. Sau dự án này, tôi hy vọng sẽ có những cơ hội để tiếp tục phát triển cũng như khẳng định diễn xuất của mình trong những dự án của VFC".

Nam diễn viên cũng tiết lộ, sau những phút giây "đấu trí" căng thẳng thì gia đình (bố mẹ) của anh trong phim do nghệ sĩ Phú Đôn và NSND Minh Hằng đóng sẽ mang đến cho khán giả những tình huống vui vẻ và hài hước.

Xuân Phúc và NSND Minh Hằng, nghệ sĩ Phú Đôn trong hậu trường phim "Đấu trí" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sở hữu ngoại hình điển trai như những "nam thần" nhưng Xuân Phúc không thích bản thân bị đóng khung vào một loại vai nhất định như soái ca. Anh muốn trở thành "tắc kè hoa" của màn ảnh Việt để có thể biến hóa không ngừng trong từng vai diễn của mình với những nhân vật đa dạng, nhiều sắc màu.

Xuân Phúc chia sẻ thêm với Dân trí: "Vợ tôi ban đầu có chút băn khoăn và không muốn cho tôi ra Bắc đóng phim Đấu trí, vì tham gia dự án này tôi phải xa nhà gần một năm, vợ sẽ vất vả khi một mình ở nhà vừa đi làm vừa chăm con nhỏ.

Nhưng sau đó tôi phải nói chuyện và làm công tác tư tưởng rất nhiều với cô ấy. Rất may, cô ấy cũng hiểu và đồng ý. Hơn nữa, phim Đấu trí nói về những chiến sĩ công an mà ba vợ tôi cũng là công an nên ông rất thích và ủng hộ. Có Ba nói chuyện thêm với vợ nên cô ấy cũng đồng thuận hơn".

Trước câu hỏi: "Tính cách của nhân vật Phong trong phim có giống với Xuân Phúc ngoài đời"?

Nam diễn viên trả lời: "Tôi và Phong tính cách gần như trái ngược. Ngoài đời, tôi ít nói và trầm tính. Nhưng Phong lại là một người hài hước, khẳng khái, cá tính và là một trinh sát giỏi nghề, không chịu khuất phục trước nhiệm vụ nào."

Dễ nhận thấy, hình ảnh ngoài đời của Xuân Phúc cũng rất nam tính và có phần lãng tử. Nam diễn viên cho biết từ khi bắt đầu làm nghề anh đã có và xây dựng cho mình phong cách như thế. Và khi hoạt động nghệ thuật nam diễn viên chủ yếu vẫn hướng đến hình ảnh quý ông lịch lãm nhưng vẫn có chút hào hoa, phong nhã và phong trần.

Vẻ điển trai, nam tính của Xuân Phúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xuân Phúc cao 1m80, nặng 75kg (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để sở hữu thân hình đẹp và săn chắc như hiện tại, Xuân Phúc tiết lộ bản thân đã có thời gian tập luyện rất lâu và thường xuyên. "Trước đây tôi tập gym nhưng bây giờ tôi chuyển sang tập võ", nam diễn viên nói (Ảnh: Nhân vật cung cấp).