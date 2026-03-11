Hoàng Quyên ưa dịch chuyển, tuổi 34 nhìn mọi thứ bao dung hơn

Ở tuổi 34, Hoàng Quyên quan niệm thế nào về tiền bạc?

- Ai cũng thế, lúc trẻ thường nghèo, khi trưởng thành thì đỡ hơn (cười). Có người giàu từ “trong trứng”, nhưng tôi cho rằng việc tiền tài, vật chất không phải cứ muốn là được.

Chúng ta đừng “bẫy” nhau rằng, ngày mai tôi sẽ giàu hơn nhà hàng xóm hay giàu hơn cô bạn học cùng cấp 3. Tôi ý thức được mình sinh ra chỉ để hát và yêu. Tình yêu của tôi là âm nhạc.

Tôi sinh ra ở một vùng trung du, bố mẹ tôi là những người bình thường, không có lương hưu, tôi cũng có một cô con gái nhỏ… Chúng tôi luôn trân trọng khi ở bên nhau.

Tôi không phải là người phù phiếm, luôn chăm chỉ làm việc và mong mọi thứ sẽ thuận lợi với mình.

Ca sĩ Hoàng Quyên (Ảnh: Ban tổ chức).

Không đặt nặng chuyện kiếm tiền nhưng có thông tin cho rằng, Hoàng Quyên có nhiều nhà, đất lắm?

- Tôi đi xem tử vi, lá số nói tôi không có nhà, đất. Tôi và con gái vẫn đang đi thuê nhà trên một con phố ở Hà Nội, lúc nào muốn dịch chuyển, chúng tôi lại đi chỗ khác.

Tôi không thể nhìn mãi một khung cảnh quen thuộc vì có cảm giác chán nản, không viết được nhạc. Vậy là mẹ con tôi lại sang nơi khác ở.

Hoàng Quyên quan niệm thế nào về tình yêu sau những đổ vỡ?

- Sau những thăng trầm, tôi học cách bao dung, kiềm chế, đồng thời tìm kiếm sự dễ chịu, học cách ngắm nhìn mọi thứ bình yên hơn.

Tôi cũng đang mở lòng để đón nhận một tình yêu mới, nếu thấy hợp với ai đó (cười).

Mới đây, Hoàng Quyên vừa đánh dấu tuổi mới bằng album "River" trong 2 định dạng đĩa than và nhạc số với 8 ca khúc do mình sáng tác, được thực hiện tại Pháp. Vì sao chị lại kỳ công như vậy?

- Tôi muốn được đi nhiều nơi để học hỏi thêm nhiều người giỏi, có tài năng. Mỗi dự án, tôi cũng có cách làm việc riêng với các ê-kíp sản xuất.

Tôi không có nhu cầu sắm hàng hiệu hay sống xa hoa, tôi chi tiêu tiết kiệm nhiều năm để có tiền đầu tư cho âm nhạc.

Khi làm sản phẩm mới, tôi không tính toán quá nhiều về lợi ích kinh tế, chỉ cần làm được những sản phẩm thật chất lượng là thấy hạnh phúc.

Việc lựa chọn thu âm nhạc số và phát hành đĩa than nhằm tái hiện chất lượng âm thanh tự nhiên, đồng thời mang lại trải nghiệm nghe nhạc gần với bản thu gốc.

Thời gian gần đây, Hoàng Quyên thường hát những ca khúc mình sáng tác, chị muốn được khán giả gọi là nhạc sĩ Hoàng Quyên hay ca sĩ Hoàng Quyên?

- Đôi khi gắn một cạnh danh xưng, nhiều người sẽ không hiểu hết con người tôi. Vậy nên tôi chỉ muốn mọi người gọi là nghệ sĩ Hoàng Quyên thôi.

Nhiều nhạc sĩ nói rằng, khi buồn họ sáng tác hay hơn. Hoàng Quyên có vậy không?

- Lúc buồn viết nhạc được là tốt nhất. Khi đối diện với nỗi buồn, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Ngày trước, tôi cứ nghĩ phải đi đến một nơi ngồi yên tĩnh, hay đi trại sáng tác mới có tác phẩm mới. Nhưng với tôi sáng tác là sự tự nhiên nhất, tôi có thể viết ở bất cứ đâu, miễn là có cảm xúc.

Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ!

Nữ ca sĩ ký đĩa than gửi tặng bạn bè tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).