Siêu mẫu Ngọc Quyên đóng cửa công ty ở Mỹ, kiệt sức sau 11 năm làm chủ

Đóng cửa công ty tại Mỹ

Sau hơn một thập kỷ gồng gánh việc kinh doanh tại Mỹ, siêu mẫu Ngọc Quyên quyết định đóng cửa công ty thời trang, mỹ phẩm mang tên mình. Người đẹp chia sẻ, chuỗi cửa hàng đã dừng kinh doanh từ khoảng 3 tháng trước, hiện mặt bằng được chủ mới tiếp quản và đưa vào hoạt động với mô hình khác.

Thông tin này nhận được sự quan tâm của công chúng, nhất là khi Ngọc Quyên từng được xem là hình mẫu phụ nữ độc lập, bền bỉ gây dựng sự nghiệp nơi xứ người. Sau 12 năm định cư tại Mỹ, quyết định khép lại công việc kinh doanh khiến nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của cô.

Siêu mẫu Ngọc Quyên vẫn giữ sức hút sau nhiều năm rời sàn diễn thời trang (Ảnh: Vinh Phan).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Quyên cho biết, điều cô cảm nhận rõ nhất sau khi dừng kinh doanh là sự nhẹ nhõm, cảm giác mà suốt nhiều năm qua cô hiếm khi có được.

Siêu mẫu nói thêm: “Tôi buôn bán suốt 11 năm, thực sự quá cực. Việc dừng công việc kinh doanh khiến cái Tết năm nay của tôi trở nên khác biệt. Trước đây, khi còn làm chủ, những ngày Tết là thời điểm bận rộn và áp lực nhất. Vui vì kiếm được tiền, nhưng áp lực cũng rất nhiều.

Còn năm nay, tôi có thời gian dọn dẹp nhà cửa, lên kế hoạch cho cả gia đình đón Tết một cách chỉn chu, không còn cảnh chạy sát nút hay làm mọi thứ cho xong”.

Ngọc Quyên đưa con trai đi nghỉ dưỡng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngọc Quyên nói, cô nhận ra rằng trước đây bản thân như sống “tạm bợ”, bởi phải làm việc quá nhiều, áp lực quá lớn, lúc nào cũng mệt mỏi. Siêu mẫu thừa nhận, suốt thời gian dài, cô cứ lao về phía trước mà không dừng lại được, dù trong lòng đã rất mệt.

Gắn bó với công ty 11 năm, Ngọc Quyên không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối khi khép lại hành trình từng được xem là niềm tự hào lớn nhất của mình. Đặc biệt, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh công việc vẫn tạo ra thu nhập.

“Tất nhiên là tôi rất tiếc. Lúc đó tôi cũng hoang mang, có cảm giác lạc hướng. Nhưng rất may là tôi có mẹ ở bên. Mẹ là người nhìn rõ nhất việc tôi đã lao vào công việc và danh vọng đến mức nào”, cô kể.

Theo Ngọc Quyên, chính lời nói thẳng thắn của mẹ đã khiến cô dừng lại và suy nghĩ nghiêm túc suốt gần một năm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cô nhận ra nếu tiếp tục, sức lực sẽ cạn kiệt, trong khi chi phí vận hành, thuế và sự cạnh tranh từ các tập đoàn lớn ngày càng nặng nề.

Ngọc Quyên dành nhiều thời gian cho mẹ và con trai sau khi đóng cửa công ty (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngọc Quyên chia sẻ: “Dừng lại lúc này là để bảo toàn vốn, nhưng quan trọng hơn là bảo toàn chính mình. Khi đã quyết định xong, lòng tôi nhẹ đi rất nhiều”.

“Tôi không muốn kiệt sức chỉ vì giữ hình tượng”

Theo Ngọc Quyên, những năm kinh tế tốt và kiếm được tiền, cô quen sống tiết kiệm và tái đầu tư. Nhờ vậy, đến khi kiệt sức, cô không rơi vào trạng thái áp lực về tài chính.

Khác với nhiều người chọn né tránh khi đối diện thất bại, Ngọc Quyên thẳng thắn thừa nhận việc kinh doanh của mình không còn hiệu quả. Cô cho biết bản thân cũng từng lo ngại ánh nhìn phán xét, nhất là khi hình ảnh phụ nữ độc lập, thành công đã gắn với cô suốt nhiều năm.

“Tôi cũng có tâm lý sợ bị đánh giá chứ, nhưng tôi không muốn vì giữ hình tượng hay vì người khác nghĩ gì mà tiếp tục đẩy bản thân đến kiệt sức nữa”, cô nói.

Siêu mẫu Ngọc Quyên bén duyên với môn pickleball (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngọc Quyên thừa nhận suốt 11 năm qua, cô chưa từng thực sự học cách yêu bản thân. Mọi nỗ lực đều xoay quanh trách nhiệm với công việc, gia đình và con trai, đến mức cảm xúc dần trở nên trống rỗng.

“Nhiều người nói tôi vì sao không thuê nhân viên. Tôi có thuê nhưng chi phí nhân công ở Mỹ rất cao. Làm chủ rồi mới hiểu, trách nhiệm cuối cùng vẫn là mình. Cố hoài mà không còn thấy hạnh phúc thì phải dừng”, cô thẳng thắn.

Sau khi rút khỏi guồng quay kinh doanh, Ngọc Quyên chọn thay đổi lối sống. Thời gian qua, cô tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

“Tôi học cách sống đơn giản, chi tiêu hợp lý, đầu tư cho sức khỏe. Tôi cũng bắt đầu chơi pickleball, ăn uống lành mạnh hơn, thiền định và giảm stress. Chỉ khi bản thân khỏe mạnh thì mọi thứ mới có ý nghĩa”, cô chia sẻ.

Việc chậm lại cũng giúp Ngọc Quyên có thêm thời gian bên con trai. Theo cô, con rất vui khi mẹ không còn bận rộn. Ở tuổi lên 10, cậu bé khá tự lập và chỉ mong có thêm thời gian vui chơi cùng mẹ.

“Trước đây, tôi cũng dành nhiều thời gian cho con, nhưng vì phải lo cho con, cho mẹ và cho công việc, nên phần dành cho bản thân gần như không còn. Để bù lại, tôi thường làm việc ban đêm, nhưng con người chỉ có 24 tiếng mỗi ngày, không thể ôm hết mọi thứ.

Đến lúc tôi hiểu rằng mình phải bỏ xuống những gì không còn phù hợp thì mới có thể tiếp tục sống. Vì sĩ diện, tôi từng không dám dừng lại, nhưng nếu khổ thì chỉ có bản thân chịu. Giờ tôi chọn đầu tư vào chính mình”, Ngọc Quyên nói.

Ngọc Quyên đón năm mới bên mẹ và con trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm nay, Ngọc Quyên vẫn đón Tết tại Mỹ nhưng siêu mẫu cho biết cô không còn mang tâm thế phải chứng minh điều gì với ai. Mọi chia sẻ hiện tại đơn giản chỉ xuất phát từ mong muốn được sống thật với cảm xúc của mình.

Bước sang năm mới, Ngọc Quyên khẳng định nghệ thuật vẫn là điều cô yêu thích, nhưng không còn đặt nặng tham vọng. Ở giai đoạn này, điều quan trọng nhất với cô là sức khỏe, sự bình an và niềm vui của gia đình.

“Tôi được khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn, vui vẻ hơn, cười nhiều hơn. Được nghỉ ngơi đúng nghĩa sau nhiều năm gồng gánh, với tôi, vậy là đủ”, Ngọc Quyên bày tỏ.