Hòa nhạc "Sưởi ấm mùa thứ 5": Hành trình tiếp nối quá khứ và tương lai

Chủ đề của hòa nhạc năm nay là Hành trình tiếp nối (Journey of continuation), mang thông điệp về sự kết nối giữa quá khứ và tương lai. Đồng thời, đây cũng là dịp hai nghệ sĩ - Trần Lê Bảo Quyên và Trần Lê Quang Tiến - nhìn lại chặng đường 7 năm qua để tiếp tục kiên định, bền bỉ trên hành trình âm nhạc.

Trần Lê Bảo Quyên và Trần Lê Quang Tiến đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả yêu nhạc cổ điển Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong 7 năm qua, khán giả yêu nhạc cổ điển đã chứng kiến từng bước đi, từng nấc thang trưởng thành của cặp nghệ sĩ pianist Trần Lê Bảo Quyên và violinist Trần Lê Quang Tiến.

Sau 12 năm học tập và nghiên cứu tại Đức, Bảo Quyên đã trở về Việt Nam, hiện là giảng viên khoa Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Quang Tiến cũng vừa hoàn thành chương trình cử nhân chuyên ngành vĩ cầm tại Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức và đang học năm thứ nhất chương trình thạc sĩ của trường.

Nghệ sĩ pianist Trần Lê Bảo Quyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chương trình hòa nhạc Sưởi ấm mùa thứ 5 không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ thể hiện những thành quả lao động nghệ thuật với những người thầy và khán giả điệu mộ sau một quãng thời gian dài miệt mài tập luyện và học hỏi.

Một tháng trước, Quang Tiến đã có dịp biểu diễn cùng nghệ sĩ violin người Mỹ gốc Việt, Chương Vũ và dàn nhạc Ungarische Staatsochester Szolnok tại Cung nghỉ ngơi của vua Áo. Nam nghệ sĩ đã chơi bản concerto cho hai vĩ cầm giọng Rê thứ, BWV 1043 của Johann Sebastian Bach trên quê hương của Mozart với dàn nhạc giao hưởng Hungary.

Ở tuổi 23 và bước sang năm thứ 5 học tập tại Đức, Quang Tiến cho biết, anh đang trên hành trình đi đến sự tự do trong âm nhạc cổ điển. Hiện tại, anh không phải lên một thời gian biểu kín đặc từng khung giờ cứng nhắc cho việc tập đàn và không còn phải đánh nhạc chỉ để đỗ hay đạt điểm cao.

Quang Tiến được đánh theo cách mình muốn, tức là tuân thủ các tiêu chuẩn của âm nhạc cổ điển châu Âu, cân bằng giữa ý tưởng của tác giả, những trải nghiệm và chỉ dẫn cặn kẽ của giáo sư, nhưng cũng đồng thời bày tỏ tư duy, ý tưởng của riêng mình.

"Với mỗi tác phẩm, ngoài thời gian mài giũa kỹ càng, người nghệ sĩ phải trải qua ít nhất 2-3 lần trên sân khấu mới có thể đạt tự do chuyển động và tự do bày tỏ tư duy âm nhạc. Đạt đến tự do là một cảm giác hạnh phúc.

Nếu mình thực sống với tác phẩm, làm việc nhiều lần với giáo sư, trình diễn nhiều lần trên sân khấu, mạnh dạn trưng bày khối óc và trái tim của mình cho khán giả thấy thì tự do là một kết quả hiển nhiên", Quang Tiến bày tỏ.

Với Quang Tiến việc biểu diễn nhiều lần trên sân khấu sẽ giúp nghệ sĩ cảm nhận được sự tự do trong biểu đạt âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sưởi ấm mùa thứ 5 sẽ diễn ra tối 22/3 với sự tham gia của Trần Lê Bảo Quyên, Trần Lê Quang Tiến cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji. Tại buổi hòa nhạc, khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm của 2 nhà soạn nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky và Sergei Vasilyevich Rachmaninoff.

Toàn bộ số tiền bán vé của chương trình sẽ được 2 nghệ sĩ quyên góp cho tổ chức từ thiện Vết sẹo cuộc đời, giúp đỡ trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật.