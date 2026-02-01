Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 nhận quảng cáo phải xin phép Ban tổ chức

Chiều 31/1 tại Hà Nội, Ban tổ chức Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 đã giới thiệu về cuộc thi và các dự án sắc đẹp của đơn vị này.

Hoa hậu Phan Kim Oanh - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - cho biết, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là cuộc thi chuyên biệt lấy văn hóa làm giá trị trung tâm, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Năm nay, cuộc thi mở rộng đối tượng sang thí sinh 17-33 tuổi. Các phần thi được thiết kế đậm yếu tố văn hóa, nghệ thuật, đề cao tri thức, nhân cách, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của thí sinh.

Hoa hậu Phan Kim Oanh (trái) và NSƯT Đỗ Kỷ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Ban cố vấn và Ban giám khảo cuộc thi có sự tham gia của các nghệ sĩ, chuyên gia như: NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Nhượng, NSND Trung Hiếu, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Tiến Quang, NSƯT Đỗ Kỷ, Hoa hậu Vũ Thị Hoa...

Sau chung kết, Ban tổ chức sẽ chọn đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Đa văn hóa Thế giới 2026) được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 6.

Á hậu 1 dự thi Miss Eco International 2026 (Hoa hậu Sinh thái quốc tế) tại Ai Cập vào tháng 5.

Hoa hậu Đa văn hóa Thế giới 2026 là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Hoa hậu Phan Kim Oanh sở hữu bản quyền, giữ vai trò Chủ tịch kiêm nhà sáng lập. Đây là lần đầu Việt Nam nắm giữ bản quyền một cuộc thi hoa hậu quốc tế do người Việt khởi xướng và điều hành. Tính đến nay, hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã mua bản quyền tổ chức.

Năm nay, cuộc thi dự kiến quy tụ khoảng 50 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc đăng cai được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Về phía Ban tổ chức, Kim Oanh thừa nhận việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp rất tốn kém và nhiều áp lực, đặc biệt là tài chính và công tác tuyển chọn thí sinh.

Tuy nhiên, cô khẳng định toàn bộ lệ phí đều minh bạch và bản thân tự chủ nguồn lực, không có "đại gia chống lưng". Theo cô, mục tiêu lâu dài là xây dựng những cuộc thi mang tính định hướng, lan tỏa lối sống đẹp và giá trị bền vững.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết, để tránh những ồn ào đáng tiếc như trong thời gian qua, người đẹp đăng quang cuộc thi sắc đẹp do bên cô tổ chức phải có đủ tâm, tài, có bản lĩnh và biết giữ hình ảnh đẹp trước công chúng.

"Các thí sinh dự thi phải cam kết việc tuân thủ pháp luật, quy tắc đạo đức ứng xử và quy chế của Ban tổ chức. Người đẹp giành được ngôi vị hoa hậu, á hậu nếu muốn nhận quảng cáo, làm đại diện thương hiệu phải xin phép Ban tổ chức, để đảm bảo những hoạt động quảng cáo lành mạnh, đúng pháp luật", Kim Oanh nói.

Theo đó, chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 dự kiến tổ chức ngày 5/4 và chung kết Hoa hậu Đa văn hoá Thế giới 2026 diễn ra ngày 28/6 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).