Hoa hậu và Á hậu Đại dương Việt Nam 2025 hội ngộ, lan tỏa tình yêu áo dài

Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, Thanh Thảo phải trở về Mỹ để tiếp tục việc học. Vừa qua, cô thu xếp thời gian có mặt tại TPHCM để đảm nhận vai trò đại sứ Lễ hội Áo dài TPHCM 2026.

Dịp này, Thanh Thảo hội ngộ cùng Á hậu 2 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm và Á hậu 3 Nguyễn Thị Diễm Châu. Ba người đẹp quyết định thực hiện bộ ảnh kỷ niệm đồng thời lan tỏa tình yêu áo dài qua bộ sưu tập “Nét đẹp Á Đông” của NTK Võ Việt Chung.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo cùng Á hậu Nguyễn Ngọc Huyền Trâm và Á hậu Nguyễn Thị Diễm Châu khoe dáng với áo dài (Ảnh: Trịnh Quốc Huy).

Trong bộ ảnh, Hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo cùng Á hậu Nguyễn Ngọc Huyền Trâm và Á hậu Nguyễn Thị Diễm Châu cùng nhau khắc họa nên một bức tranh thời trang đa sắc.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo mang đến vẻ đẹp kiêu kỳ, cuốn hút với thần thái của một đương kim hoa hậu, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại rất riêng. Á hậu Huyền Trâm lại gây thương nhớ bởi vẻ ngoài trong trẻo, tinh khôi. Sự nhẹ nhàng trong cách thể hiện của Huyền Trâm tạo nên sự cân bằng và hài hòa cho bộ ảnh. Trong khi đó, Á hậu Diễm Châu lại phác họa một sắc thái hoàn toàn khác, sắc sảo, điềm tĩnh và nền nã.

Các bộ áo dài được NTK Võ Việt Chung lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa những giá trị di sản và nhịp sống mới. Mỗi thiết kế là một lát cắt nghệ thuật đầy dụng công, phác họa rõ nét chân dung người phụ nữ Việt nền nã, mềm mại nhưng vẫn ẩn chứa nội lực và cá tính.

Trang phục sử dụng chất liệu lụa cao cấp Việt Nam và chirimen của Nhật Bản, tạo nên độ bay bổng, mềm mại đồng thời mang đến chiều sâu thị giác. Những họa tiết hoa sen, khổng tước xuất hiện sống động bởi kỹ nghệ thêu tay và đính kết thủ công tinh xảo.

Phần cổ áo được biến tấu đầy linh hoạt, giao thoa giữa cấu trúc cổ cao truyền thống và nét phóng khoáng của cổ tròn, kết hợp cùng các điểm nhấn màu sắc để tạo nên sự cân bằng giữa cổ điển và tân thời.

NTK Võ Việt Chung bộc bạch: “Tôi luôn trăn trở về việc đưa áo dài đồng hành cùng người phụ nữ trong nhịp sống hiện tại, làm sao để giữ trọn tinh túy truyền thống nhưng không bao giờ tách biệt khỏi bối cảnh đương đại”.

Hoa hậu Thanh Thảo cho biết, khi ở Mỹ, cô vẫn thường xuyên lựa chọn áo dài trong các dịp đặc biệt. Tết Nguyên đán vừa qua, cô mặc áo dài đón năm mới cùng các bạn, như một cách giới thiệu hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Cuộc hội ngộ lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi 3 người đẹp cùng hướng đến giá trị chung, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt trong đời sống hiện đại.