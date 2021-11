Hoa hậu và Á hậu Ấn Độ qua đời vì tai nạn giao thông thảm khốc

Dân trí Hai người đẹp Ấn Độ - Ansi Kabeer và Anjana Shajan đã gặp tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc Kochi, Ấn Độ. Hai cô gái ở độ tuổi 25 và 26 đều tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Truyền thông Ấn Độ bàng hoàng trước thông tin, Hoa hậu Ấn Độ và Á hậu Ấn Độ đều thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc ngày 1/11 vừa qua. Trang India News cho hay, chiếc xe chở Ansi Kabeer và Anjana Shajan đã đâm vào cây bên đường trong lúc cố gắng tránh một chiếc xe mô tô khác. Do va chạm mạnh, chiếc xe bay lên không trung và rơi xuống vụn nát.

Dù Ansi Kabeer và Anjana Shajan đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai cô gái đều không thể qua khỏi. Ngoài hai người đẹp đã tử vong, hai người khác trên xe cũng bị thương nặng. Hình ảnh về hiện trường vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng và khiến công chúng xót xa bởi chiếc xe ô tô chở hai người đẹp nát vụn.

Hai người đẹp Ấn Độ - Ansi Kabeer và Anjana Shajan của Ấn Độ đã qua đời sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc, ngày 1/11.

Hiện, người hâm mộ trên khắp Ấn Độ đều gửi lời cầu nguyện tới gia đình Hoa hậu, Á hậu Ấn Độ và bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của hai người đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Người đẹp Ansi Kabeer, 25 tuổi, vừa đoạt danh hiệu Hoa hậu Nam Ấn Độ 2021 (Miss South India 2021) vào tháng 8/2021. Cô là thí sinh trẻ nhất trong số 14 thí sinh tham dự vòng chung kết năm nay. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 2018 và gây chú ý khi giành giải Miss Kerala 2019, một cuộc thi nhan sắc địa phương.

Người đẹp Anjana Shajan, 26 tuổi, cũng cùng tham gia chương trình Miss Kerala 2019 với Ansi và giành ngôi vị Á hậu. Cô còn giành thêm hai giải phụ khác là Thí sinh sở hữu nụ cười đẹp và Thí sinh ăn ảnh nhất.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của Hoa hậu Ansi Kabeer và Á hậu Anjana Shajan.

Sau cuộc thi, hai người đẹp Ansi và Anjana có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Trên Instagram, họ thường chia sẻ nhiều hình ảnh chụp chung trong cuộc sống cũng như công việc.

Được biết, một vài ngày trước khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, hoa hậu Ansi còn đăng tải một bài viết chia sẻ về chuyến công tác cô đang thực hiện cùng dòng chữ "It's time to go" (tạm dịch: "Đã đến lúc phải đi rồi"). Bên dưới bài đăng này, nhiều người hâm mộ đã gửi lời chia buồn tới gia đình Hoa hậu đoản mệnh và tiếc nuối cho sự nghiệp cũng như nhan sắc của cô.

Những ngày này rất khó khăn với gia đình của hai người đẹp. Mẹ của hoa hậu Ansi Kabeer đã rất đau xót khi hay tin con gái đột ngột qua đời. Hiện, bà đang phải nằm viện điều trị vì khủng hoảng tâm lý. Do tình hình sức khỏe, bà không thể tham gia lễ cầu nguyện cho cô con gái duy nhất.

Họ hàng và bạn bè của hoa hậu Ansi Kabeer đã đứng ra lo liệu tổ chức tang lễ cho người đẹp 25 tuổi. Sau khi giành danh hiệu hoa hậu, Ansi Kabeer trở thành niềm tự hào của cả vùng nên người dân địa phương cũng rất đau xót khi hay tin cô tử nạn vì tai nạn giao thông.

Nhan sắc của Hoa hậu Ansi Kabeer, năm nay mới 25 tuổi.

Á hậu Anjana Shajan, năm nay 26 tuổi, còn giành giải Thí sinh có nụ cười đẹp nhất.

