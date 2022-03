Hoa hậu Thùy Tiên nói gì khi bị chê "mặc đồ không hợp thuần phong mỹ tục"?

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 vào tháng 12/2021. Cô là đại diện đầu tiên của Việt Nam giành danh hiệu cao nhất tại cuộc thi này.

Chiến thắng của Thùy Tiên tại cuộc thi cho đến nay vẫn khiến nhiều người thích thú. Tuy nhiên, Thùy Tiên cũng gây nhiều tranh cãi về trang phục khi dự thi nhan sắc quốc tế.

Bộ váy của Thùy Tiên tại buổi họp báo chính thức sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều (Ảnh: ST).

Suốt thời gian dự thi cho tới sau khi đăng quang, Thùy Tiên không ít lần bị khán giả phàn nàn vì trang phục cắt xẻ quá sexy, táo bạo. Trong chương trình Lời tự sự số mới nhất, Thùy Tiên đã lên tiếng giải thích:

"Có rất nhiều người bảo là mặc đồ như này là không hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Nhưng phong cách đó, những trang phục đó tôi mặc trong lúc dự thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới và tôi đã trở thành hoa hậu.

Tôi nghĩ điều quan trọng là phải biết lựa chọn trang phục phù hợp với từng sự kiện, từng thời điểm. Từ lúc về Việt Nam, tôi cũng không hề mặc bộ trang phục nào quá hớ hênh, phản cảm".

Thùy Tiên cho rằng, bản thân lựa chọn trang phục phù hợp với từng sự kiện, thời điểm (Ảnh chụp màn hình).

Trước khi đăng quang ở Hoa hậu Hòa Bình Thế giới 2021, Thùy Tiên từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 và không đạt được thành tích nào ở Hoa hậu Quốc tế 2018. Thùy Tiên lý giải, lý do khiến cô thất bại tại hai cuộc thi này là vì chưa nỗ lực hết mình.

"Những năm trước, tôi rất nhạt nhòa đối với mọi người vì tôi không tập trung. Cái gì tôi cũng biết một chút, lan man, không biết bản thân mình thực sự giỏi cái gì. Cái gì tôi cũng muốn thử thành ra không có gì nên hồn hết.

Đó là lý do mọi người thấy tôi nhạt nhòa và không đạt thành tích tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018. Lúc đó, tôi đi thi theo kiểu ai đặt đâu mình ngồi đó. Tôi không có chính kiến, tư duy. Tôi cũng không biết thực lực bên trong mình là gì", Thùy Tiên thẳng thắn chia sẻ.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 thì khác, Thùy Tiên chuẩn bị kỹ càng, luôn nỗ lực, cháy hết mình trong suốt mọi hoạt động.

Người đẹp cho biết, thời gian tới, cô sẽ tiếp tục dành thời gian để thực hiện các nghĩa vụ của đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới. Ngoài ra, cô còn thực hiện nhiều dự án thiện nguyện. "Tôi nhận bảo trợ 15 trẻ em mồ côi do Covid-19 cho tới khi các em 18 tuổi, bảo trợ vốn cho một số chị em sau Covid-19. Ngoài ra, tôi cũng xây khu vui chơi cho trẻ em ở Hồ Nhì, Cao Bằng và Củ Chi", Thùy Tiên tiết lộ.

Hoa hậu Thùy Tiên thừa nhận mình đã trải qua 3 mối tình (Ảnh: ST).

Ngoài chia sẻ về cuộc thi nhan sắc, về công việc sau khi đăng quang, Thùy Tiên cũng chia sẻ về chuyện tình cảm. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô là "người có tâm, có tài". "Tôi thích người có thể nói chuyện với mình, dạy cho mình nhiều thứ", cô bộc bạch.

Người đẹp thừa nhận mình đã trải qua 3 mối tình: "Tôi có 3 mối tình. Mỗi mối tình là trải nghiệm khác nhau. Người tôi quen gần đây nhất, có ấn tượng nhiều nhất. Người ấy cho tôi sự đồng cảm.

Hoàn cảnh gia đình của tôi khác với người ta. Người ta sống thiên về tình cảm, gia đình hạnh phúc, trong khi tôi không có điều đó. Nhưng khi tôi chia sẻ, họ vẫn đồng cảm, thương mình nhiều hơn. Sự đồng cảm ấy giúp tôi bớt tự ti về hoàn cảnh gia đình. Người ta cho tôi cảm giác thấu hiểu, được tôn trọng".

Theo Thùy Tiên, lý do chia tay trong tình yêu không phải là do người này có lỗi hay người kia có lỗi. "Chia tay nhiều khi là do không hiểu nhau, không thấu hiểu, không còn cảm xúc nữa. Việc mình không còn cảm xúc không phải là có lỗi. Khi mình lừa dối người khác, làm tổn thương họ thì mới gọi là có lỗi", người đẹp tâm sự.