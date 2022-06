Hoa hậu Priyanka mặc váy không nội y, khoe sắc bên Lisa của Blackpink

Ngày 6/6, Hoa hậu Thế giới năm 2000 Priyanka Chopra đã tới Paris, Pháp dự sự kiện thời trang cùng dàn người đẹp đình đám.

Xuất hiện trong sự kiện, Priyanka Chopra diện bộ váy sang chảnh của Rasario có giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Bộ váy với đường xẻ sâu táo bạo giúp Hoa hậu Thế giới trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.

Priyanka Chopra xinh đẹp xuất hiện tại Pháp (Video: Paris Videostars).

Priyanka Chopra trang điểm gương mặt với tông nâu trầm tinh tế và thanh lịch rất hợp với màu của bộ váy. Nhờ vẻ ngoài sang trọng và quyến rũ, Priyanka Chopra hiện tại rất đắt show quảng cáo.

Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra hiện cũng là một trong những người đẹp Châu Á sở hữu lượng fans đông đảo nhất trên mạng xã hội Instagram. Trang Instagram của Hoa hậu có gần 80 triệu lượt theo dõi.

Priyanka Chopra diện váy xẻ sâu gợi cảm (Ảnh: Getty Images).

Danh tiếng "khủng" giúp Priyanka Chopra kiếm bộn tiền từ trang Instagram của mình. Năm 2021, Priyanka đứng ở vị trí thứ 27 trong danh sách những "sao" kiếm nhiều tiền nhất trên Instagram. Người đẹp nhận được gần 10 tỷ đồng cho mỗi bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân.

Priyanka Chopra sinh ra trong gia đình khá giả tại Ấn Độ. Khi học phổ thông trung học, cô từng đi du học tại Mỹ. Sau đó người đẹp trở về quê nhà Ấn Độ dự thi hoa hậu và giành ngôi Hoa hậu Thế giới Ấn Độ.

Đại diện Ấn Độ tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2000, Priyanka đã giành chiến thắng cao nhất. Kể từ đó, Priyanka Chopra trở nên vô cùng nổi tiếng. Chopra là một trong những nghệ sĩ giải trí được trả cát sê cao nhất Ấn Độ. Cô đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh bao gồm hai giải thưởng phim quốc gia và năm giải Filmfare.

Năm 2016, tạp chí Time đã vinh danh Priyanka Chopra là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Trong hai năm tiếp theo, Forbes đã đưa cô vào danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Khối tài sản của Hoa hậu ước chừng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Danh tiếng của Chopra lên một tầm cao mới kể từ khi cô kết hôn vào năm 2018 với nam ca sĩ kém cô 10 tuổi Nick Jonas. Hồi tháng 1/2022, cặp vợ chồng nổi tiếng Hollywood bất ngờ báo tin vui với người hâm mộ là họ đã có con nhờ người mang thai hộ.

Con gái của Priyanka Chopra và Nick Jonas được đặt tên là Malti Marie. Em bé sinh sớm hơn dự kiến 12 tuần nên đã phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực dành cho trẻ sơ sinh 100 ngày sau đó mới có thể trở về nhà.

Từ trái qua: Anne Hathaway, Priyanka Chopra và Lisa (Ảnh: Getty Images).

Tham dự sự kiện cùng Priyanka Chopra còn có nữ diễn viên giành giải Oscar Anne Hathaway và ca sĩ Lisa, thành viên nhóm nhạc nữ đình đám Blackpink.

Ngôi sao điện ảnh 40 tuổi Anne Hathaway diện bộ đồ màu vàng của Valentino trong khi Lisa mặc bộ váy vàng trẻ trung của Pinkong khoe dáng vóc thanh mảnh. Priyanka Chopra, Anne Hathaway và Lisa vui vẻ chụp hình, trò chuyện cùng nhau khi tham dự sự kiện này.

Anne Hathaway là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hollywood. Cô đã giành giải Oscar, giải Quả cầu vàng và giải Primetime Emmy. Anne Hathaway từng lọt Top 10 nữ diễn viên được trả cát sê cao nhất thế giới. Các bộ phim mà cô tham gia mang về cho nhà sản xuất hàng tỷ USD doanh thu phòng vé.

Hathaway say mê đóng kịch từ khi còn đi học. Cô nổi tiếng lần đầu tiên nhờ vai chính trong bộ phim hài Nhật ký công chúa trên kênh Disney (2001) và sau đó liên tục gây ấn tượng với các bộ phim như Brokeback Mountain, The Devil Wears Prada, Rachel Getting Married, Love & Other Drugs, Alice in Wonderland, The Dark Knight Rises, Những người khốn khổ...

Không chỉ là diễn viên, Anne Hathaway còn là nhà hoạt động xã hội tích cực. Cô là đại sứ thiện chí của Quỹ phát triển Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc trong nhiều năm. Nữ diễn viên xinh đẹp có cuộc sống riêng hạnh phúc bên doanh nhân Adam Shulman và hai con trai nhỏ.

Mỗi người đẹp một vẻ quyến rũ (Ảnh: Getty Images).

Lisa, ca sĩ 25 tuổi của nhóm Blackpink hiện là một trong những biểu tượng thời trang dành cho giới trẻ. Ngôi sao người Thái Lan sở hữu gần 79 triệu lượt theo dõi trên Instagram và là Fashionista đình đám, người có ảnh hưởng lớn về thời trang.

Blackpink tỏa sáng trên thảm đỏ (Video: Sparkling LIT).

Xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi, Lisa hiện cũng là gương mặt quảng cáo của hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm và thời trang đình đám. Chỉ trong vài năm, Lisa đã "bỏ túi" khoảng 240 tỷ đồng và lọt Top những ca sĩ nữ có thu nhập cao nhất Châu Á.