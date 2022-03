Hoa hậu Thế giới Priyanka nói về tin đồn rạn nứt với chồng kém 10 tuổi

Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra, 40 tuổi và ca sĩ 30 tuổi Nick Jonas gây xôn xao khi hẹn hò, đính hôn và kết hôn trong năm 2018. Cặp đôi nổi tiếng tổ chức đám cưới xa hoa trong nhiều ngày ở Ấn Độ (quê hương cô dâu) và Mỹ (quê hương chú rể).

Priyanka Chopra hơn chồng tới 10 tuổi nhưng với Nick Jonas, điều đó hoàn toàn không có vấn đề gì. Chàng ca sĩ 9X điển trai vốn luôn thích mẫu phụ nữ chín chắn và trưởng thành. Nick Jonas từng chia sẻ, anh yêu vợ từ cái nhìn đầu tiên và đã chủ động nhắn tin làm quen với cô qua mạng xã hội.

Nick Jonas và Priyanka Chopra dự Liên hoan phim Cannes (Video: Access Video TV).

Sau đám cưới, Priyanka Chopra và Nick Jonas đều trở nên nổi tiếng và giàu có hơn nhiều. Trong khi Priyanka Chopra có rất nhiều lời mời đóng phim, viết sách, sản xuất phim thì Nick Jonas làm giám khảo các chương trình âm nhạc, đi lưu diễn khắp thế giới, ra mắt ca khúc mới.

Nick Jonas đã có một sự nghiệp âm nhạc đình đám từ khi còn bé và vợ anh Priyanka Chopra từng là diễn viên hàng đầu Bollywood trước khi trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới như hiện nay. Theo trang Celebrity Net Worth, Nick và vợ Priyanka Chopra có tổng giá trị tài sản ròng ước tính khoảng hơn 50 triệu USD.

Nick Jonas hạnh phúc bên Priyanka Chopra (Ảnh: Instagram).

Danh tiếng của Priyanka Chopra lên một tầm cao mới từ khi cô kết hôn với Nick Jonas và hiện tại Priyanka Chopra sở hữu lượng fans "khủng" trên mạng xã hội Instagram. Trang Instagram cá nhân của người đẹp có gần 76 triệu lượt theo dõi.

Sau đám cưới với Nick Jonas, Priyanka Chopra từng đổi tên trên Instagram thành Priyanka Chopra Jonas và cuối năm ngoái, cô đổi tên trở lại thành Priyanka Chopra. Vào thời điểm đó, việc người đẹp chỉnh sửa tên tài khoản Instagram cá nhân làm dấy lên tin đồn hôn nhân của cô và chồng trẻ rạn nứt.

Trong thời gian khá dài, Nick và Priyanka đều không bình luận về tin đồn đó nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với tạp chí Vanity Fair, hoa hậu xinh đẹp đã lên tiếng về những thông tin này.

Người đẹp Ấn Độ nói rằng những phản ứng của cư dân mạng trên internet có thể là một mối nguy hiểm đối với cả cô và Nick Jonas vì sự nghiệp của hai người là luôn luôn phải đối mặt với công chúng. Hoa hậu sinh năm 1982 cũng cảm thấy thất vọng với những giả định mà cư dân mạng suy diễn.

Priyanka Chopra đẹp đôi bên chồng trẻ (Video: Maximo TV).

Priyanka Chopra nói: "Đó là một cảm giác bị tổn thương. Tôi nghĩ rằng nếu tôi đăng một bức ảnh lên mạng thì mọi thứ trong bức ảnh đó sẽ được phóng to và mọi người sẽ suy đoán. Vì sự ồn ào của mạng xã hội, vì sự phổ biến của nó trong cuộc sống của chúng ta, tôi nghĩ mọi vấn đề trên mạng có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với thực tại. Tôi nghĩ rằng nhiều người thậm chí cảm thấy mạng xã hội đáng tin cậy hơn so với cuộc sống thực trong khi tôi không nghĩ vậy".

Sau tất cả, nữ diễn viên nổi tiếng cảm thấy mình phải lùi về phía sau một chút. "Tôi bắt đầu bảo vệ bản thân nhiều hơn vì tôi nhận ra rằng ngành công nghiệp giải trí đã khiến tôi mất nhiều thời gian đến như thế nào. Công việc này cần một phần tâm hồn của bạn, cần bạn không ngừng cố gắng để đảm bảo rằng bạn nói đúng, làm đúng, ăn mặc đúng cách, không mắc lỗi vì cả thế giới sẽ dõi theo bạn. Bạn không thể bị ngã khi bạn đang bước lên thảm đỏ hay nói điều gì đó sai hoặc có một ngày tồi tệ".

Nick Jonas và Priyanka Chopra kết hôn vào năm 2018 (Ảnh: Instagram).

Nick Jonas, chồng kém 10 tuổi của Priyanka Chopra cũng có quan điểm giống như vợ của mình. Anh nói rằng, khó có thể giữ mối quan hệ tình cảm của mình là hoàn toàn riêng tư khi mà cả anh và vợ đều được dư luận quan tâm như vậy.

Nam ca sĩ người Mỹ nói: "Cả hai chúng tôi đều biết rằng cuộc sống bị dư luận để ý, quan tâm là thứ tất yếu đi kèm với những công việc chúng tôi đang làm. Tuy nhiên chúng tôi đã đặt ra những ranh giới thực sự xung quanh cuộc sống cá nhân, quyền riêng tư của chúng tôi. Vợ chồng tôi cố gắng để tạo ra những khoảng không riêng tư nhất có thể dành cho chính chúng tôi, gia đình và bạn bè của chúng tôi".

Bận rộn với công việc riêng nhưng Priyanka Chopra và Nick Jonas luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho nhau nhất có thể. Cựu hoa hậu từng tiết lộ, vợ chồng cô đã thống nhất là họ không bao giờ xa nhau quá hai tuần và một trong những điều mà Priyanka Chopra rất tự hào khi nói về chồng đó là Nick yêu và ngưỡng mộ tham vọng của vợ.

Priyanka Chopra nói: "Nick rất hào hứng với mọi công việc mà tôi làm. Anh ấy đã xem phim The White Tiger của tôi sáu lần, anh ấy nói về nó với tất cả bạn bè của mình. Nick khiến tôi nhớ rất nhiều về bố tôi khi ông còn sống và đã từng là người như thế nào. Bố là một người luôn cổ vũ cho công việc của tôi và bây giờ tôi cảm thấy như tôi cũng kết hôn với thành viên đội cổ vũ của tôi, đó là Nick.

Anh ấy là một người đàn ông tự tin, ứng xử hợp lý, rất hào hứng với những thành tựu và ước mơ của vợ. Anh ấy hỗ trợ tôi trong công việc, cùng làm với tôi những gì tôi muốn. Tôi thực sự tin rằng mẹ tôi yêu quý con rể vì nhìn thấy mối quan hệ của chúng tôi phần nào giống với cuộc hôn nhân của bà".