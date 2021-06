Hoa hậu "nhí" từng tiêm botox năm 4 tuổi "lột xác" ở tuổi trưởng thành

Dân trí Khi mới 4 tuổi, Eden Wood đã đăng quang ngôi vị hoa hậu nhí trong show truyền hình Toddlers and Tiaras (Các bé và vương miện) được tổ chức vào năm 2009. Cuộc đời cô bé đã sang một trang mới.

Khi đó, cô bé tóc vàng với đôi mắt xanh to tròn, gương mặt bầu bĩnh cùng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp tự tin khiến nhiều người phải trầm trồ. Hai năm sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu nhí, cuộc đời của Eden đã sang một trang mới.

Năm 6 tuổi, Eden Wood là cái tên đình đám chẳng kém bất kỳ ngôi sao nổi tiếng khác trong làng giải trí. Tuy nhiên, phía sau hào quang của sự nổi tiếng, Eden Woon từng có những năm tháng tập luyện vất vả, không kém một người trưởng thành. Bên cạnh đó, cô bé còn phải hứng chịu áp lực từ dư luận vì bị mang ra chỉ trích do tham dự các cuộc nhan sắc khi tuổi còn nhỏ.

Eden Wood đăng quang cuộc thi hoa hậu nhí khi tham gia show truyền hình Toddlers and Tiaras (Các bé và vương miện) vào năm 2009, khi mới 4 tuổi.

Nhiều người cho rằng, Eden không còn nét ngây thơ của một đứa trẻ cùng lứa. Cô bé bị đánh cắp tuổi thơ khi phải luyện tập vất vả, trang điểm như một người lớn, tạo dáng và làm việc không kém một người trưởng thành.

Ngoài việc tập luyện, Eden còn phải theo đuổi một chế độ ăn kiêng hà khắc. Cô bé chủ yếu ăn rau, trái cây để giữ dáng. Cứ 3 tháng, Eden phải đến spa để tiêm botox để giữ được gương mặt bầu bĩnh, căng tròn như búp bê.

Không chỉ có show Toddlers & Tiaras, mẹ của Eden còn đăng ký cho con gái tham dự nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau. Thậm chí, ngay từ khi mới có 14 tháng tuổi, mẹ của Eden đã đăng ký cho con gái góp mặt trong nhiều chương trình.

Eden Wood làm quen với các cuộc thi nhan sắc, các chương trình truyền hình, các sự kiện từ khi còn bé. Cô bé được cho rằng theo đuổi chế độ ăn kiêng, tập luyện nghiêm ngặt.

Khi còn nhỏ, Eden đã phải ăn kiêng, tiêm botox để duy trì làn da căng mịn như một cô búp bê.

Năm 3 tuổi, cô bé đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim Chiếc hộp giận dữ và 7 tuổi, Eden đã có một chương trình online của riêng mình mang tên Thế giới của Eden sau khi đoạt được vương miện danh giá.

Năm 2014, Eden được chọn vào vai Darla trong bộ phim The Little Rascals Save the Day. Đây cũng là bước ngoặt tiếp theo trong sự nghiệp của hoa hậu nhí khi cô bé gặt hái thêm nhiều thành công và tiền bạc. Các đạo diễn và nhà sản xuất tới tập mời cô bé cộng tác.

Tuổi thơ của Eden là những buổi chụp hình, các sự kiện, các lịch trình ăn kiêng, tập luyện, làm đẹp, tạo dáng... Nhiều người lên án mẹ của Eden đánh cắp tuổi thơ của con gái, biến cô bé thành một "trái non chín ép", phải đối mặt với áp lực của dư luận khi còn quá nhỏ.

Năm 2014, Eden được chọn vào vai Darla trong bộ phim The Little Rascals Save the Day.

Eden Wood trình diễn thời trang

Bẵng đi một thời gian, Eden vắng bóng trên các phương tiện truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2016, Eden chia sẻ, cô muốn dừng việc tham gia các cuộc thi nhan sắc để tập trung học tập.

"Tôi dần cảm thấy bản thân mình không muốn làm điều đó nữa. Tôi không muốn trải qua cảm giác thường xuyên phải sử dụng keo xịt tóc. Tôi ghét nó, nó khiến khuôn mặt của tôi dường như bị đóng băng", Eden nói.

Giờ đây, Eden đã là một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp và quyến rũ. Hoa hậu nhí năm nào vẫn gắn bó với sàn diễn và máy ảnh, theo đuổi công việc người mẫu mà cô yêu thích. Eden từng sải bước trên sàn catwalk tại Tuần lễ thời trang New York vào năm 2020.

Bên cạnh công việc người mẫu, cô đang là sinh viên múa của một trường nghệ thuật. Cô vẫn tích cực với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thường xuyên tham gia đóng quảng cáo, làm người mẫu chụp hình...

Truyền thông cho rằng, bố mẹ của Eden Wood đã đánh cắp tuổi thơ của cô bé khi đẩy cô bé bước vào làng giải trí quá sớm.

Eden cũng tâm sự muốn thử sức ở lĩnh vực mới mẻ và ước mơ trở thành một giọng ca nổi tiếng như Taylor Swift. Tài khoản Instagram của Eden đã có gần 55 nghìn người theo dõi. Cũng như nhiều bạn bè cùng lứa, cô hay chia sẻ hình ảnh đời thường trên trang cá nhân.

Khi không làm người mẫu, Eden trong sáng và đáng yêu giống hệt những bạn bè cùng lứa. Dù tiếp xúc với sự nổi tiếng từ sớm nhưng Eden vẫn duy trì được cuộc sống bình yên, ít thị phi và tập trung cho việc học tập.

Tháng 3/2021, Eden tuyên bố trở lại con đường giải trí một cách chuyên nghiệp và đa dạng hơn. Eden vừa phát hành đĩa đơn Keep Dream'n trên mạng xã hội và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người hâm mộ.

Cô hoạt động tích cực trên mạng xã hội và trở thành thần tượng của giới trẻ Mỹ. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Eden cho hay cô muốn tập trung cho sự nghiệp và chưa muốn nghĩ đến chuyện hẹn hò.

Eden Wood của hiện tại đã là một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp và quyến rũ.

Eden Wood vẫn làm người mẫu và học múa tại một trường nghệ thuật. Song, cô từ bỏ ý định tham dự các cuộc thi nhan sắc.

Eden Wood có cuộc sống giản dị và bình yên giống như bạn bè cùng lứa.

Eden Wood tâm sự rằng, cô muốn phát triển sự nghiệp diễn xuất và ca hát. Tháng 3 vừa rồi, cô phát hành đĩa đơn đầu tay.

Quyết định dừng tham dự các cuộc thi nhan sắc để ưu tiên việc học, phát triển sự nghiệp ca hát và diễn xuất của hoa hậu nhí một thời được fan ủng hộ.

Hoa hậu nhí Eden Wood lột xác sau 12 năm

