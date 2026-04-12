Hoa hậu Đinh Như Phương tốt nghiệp thạc sĩ, mong muốn trở thành giảng viên

Trong ngày tốt nghiệp, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ. Gia đình, người thân đều có mặt đông đủ để chúc mừng cô. Trên trang cá nhân, khán giả cũng dành nhiều lời chúc, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nỗ lực của người đẹp thời gian qua.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022, Đinh Như Phương duy trì hoạt động nghệ thuật, bên cạnh việc phát triển nền tảng tri thức. Đó là lý do cô quyết định học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Cô bày tỏ: “Đối với tôi, học luôn là nền tảng cốt lõi, còn hoạt động nghệ thuật là cơ hội để mình lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”.

Gia đình có mặt trong ngày tốt nghiệp của hoa hậu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu cho biết bản thân phải lên kế hoạch rõ ràng theo từng giai đoạn, song ưu tiên thời gian cho việc học tập trước. Người đẹp thừa nhận cô không tránh khỏi những áp lực để làm sao vừa phải đảm bảo kết quả học tập tốt, vừa duy trì hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng.

“Có thời điểm lịch học và công việc dày đặc nhưng chính những áp lực đó giúp tôi trưởng thành hơn, kỷ luật hơn và biết trân trọng từng cơ hội mà mình có được”.

Với Đinh Như Phương, việc tốt nghiệp thạc sĩ là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của mình. Người đẹp biết ơn ba mẹ khi luôn là điểm tựa vững chắc, dõi theo từng chặng đường của cô. Ngoài ra, sự đồng hành của thầy cô, bạn bè cũng giúp cô vững vàng hơn trong hành trình vừa qua.

Đinh Như Phương đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước việc nhiều hoa hậu hiện nay có nền tảng học vấn tốt, Đinh Như Phương cho rằng đó là tín hiệu tích cực. Theo cô, một hoa hậu không chỉ cần vẻ đẹp bên ngoài mà cần có tư duy, bản lĩnh để đại diện cho tiếng nói của phụ nữ hiện đại. Người đẹp bày tỏ: “Việc các bạn ngày càng đầu tư vào học vấn cho thấy đây là xu hướng tất yếu, góp phần nâng tầm hình ảnh các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam”.

Đinh Như Phương quan niệm, việc học là một hành trình dài hạn. Vậy nên trong tương lai, nếu có cơ hội phù hợp, cô vẫn muốn học cao hơn, có thể là nghiên cứu chuyên sâu hoặc tiếp thu thêm những kiến thức ở lĩnh vực mình quan tâm.

“Việc học không chỉ giúp tôi có nền tảng kiến thức vững chắc mà còn rèn luyện tư duy, khả năng phản biện và cách nhìn nhận vấn đề được đa chiều hơn. Điều này hỗ trợ nhiều khi tôi tham gia các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là trong việc truyền tải thông điệp, giao tiếp với công chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân bền vững”, Đinh Như Phương nói.

Hoa hậu Đinh Như Phương mong muốn trở thành giảng viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian tới, Đinh Như Phương mong muốn trở thành giảng viên trường đại học. Đây là mục tiêu mà cô ấp ủ từ lâu. Bên cạnh đó, người đẹp vẫn sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật và cộng đồng, đặc biệt là các dự án hướng đến giáo dục phát triển phụ nữ trẻ.

“Tôi hy vọng mình có thể hoàn thành cả hai vai trò, người làm giáo dục và người hoạt động nghệ thuật để lan tỏa tri thức, truyền cảm hứng tích cực đến mọi người”, cô cho hay.

Người đẹp cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hoa hậu Biển đảo Việt Nam nhằm triển khai các dự án quảng bá du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh biển đảo Việt Nam đến bạn bè quốc tế.