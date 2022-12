Hé lộ về chủ nhân bản hit "đắt xắt ra miếng" đang gây bão mạng xã hội

Cơn sốt mang tên Made You Look trên mạng xã hội

Made You Look mang âm hưởng sôi động và trở thành ca khúc thịnh hành trên hầu hết các mạng xã hội. Theo Billboard, Made You Look thuộc thể loại doo-wop nằm trong album phòng thu thứ 5 của giọng ca trẻ Meghan Trainor. Album của nữ ca sĩ gồm 16 ca khúc, trong đó đĩa đơn Made You Look đã lọt top thịnh hành và xếp thứ 40 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

"Made You Look" trở thành bản hit mới của Meghan Trainor (Ảnh: ET online).

Made You Look gây chú ý bởi tạo được trào lưu trên các mạng xã hội nhờ đoạn điệp khúc đề cập tới loạt thương hiệu "đắt xắt ra miếng": "Oh, I could have my Gucci on / I could wear my Louis Vuitton/ But even with nothin' on / Bet I made you look / Yeah, I look good in my Versace dress / But I'm hotter when my morning hair's a mess/ But even with my hoodie on/ Bet I made you look".

Tạm dịch là "Tôi có thể mang trên mình các bộ trang phục xa xỉ như Gucci, Louis Vuitton, Versace hay ăn mặc đời thường thì vẻ đẹp của tôi vẫn khiến mọi người phải ngước nhìn đầy thán phục". Ca từ của Make You Look mang thông điệp "Yêu bản thân và tự tin với những gì mình có".

Sức hút của Make You Look không chỉ đến từ fan âm nhạc mà những tín đồ thời trang cũng say mê ca khúc này. Trên mạng xã hội Facebook, TikTok, Instagram, những đoạn clip ngắn ghi lại màn biến hình của các bạn trẻ mang tên "Make You Look" (tạm dịch: Làm cho bạn chú ý) thu hút lượng tương tác lớn, đạt hàng trăm đến hàng triệu lượt xem.

Những video bắt trend "Make You Loook" đều nhận được lượt xem và tương tác vô cùng lớn (Ảnh chụp màn hình)

Trào lưu "Made You Look" lấy cảm hứng từ các thương hiệu xa xỉ như Gucci, Louis Vuitton, Versace. Theo đó, những thương hiệu này đã được các bạn trẻ "hiện thực hóa" ngay trên chính khuôn mặt mình. Người tham gia phải làm nổi bật nét đặc trưng của các nhãn hàng đồng thời lồng ghép vào đó phong cách riêng.

Trào lưu biến hình mới mẻ thu hút sự tham gia của nhiều TikToker, đặc biệt là những người trẻ theo đuổi nghề "make-up" hay thời trang. Mỗi video có đến hơn 4 lối trang điểm khác nhau và khiến người xem bất ngờ vì sự biến hóa đa dạng. Trào lưu này không chỉ gây sốt trên thế giới mà tại Việt Nam, những người theo nghề trang điểm cũng nhanh chóng thử sức.

Meghan Trainor - chủ nhân ca khúc đang trở thành trào lưu

Người tạo nên ca khúc Make You Look chính là Meghan Trainor. Cô là gương mặt không xa lạ với hầu hết những người yêu nhạc trẻ. Nữ ca sĩ tóc vàng có nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng giúp cô gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Meghan Trainor là một ca sĩ trẻ tài năng và có phong cách riêng (Ảnh: Instagram).

Meghan Trainor, sinh năm 1993, trong một gia đình có bố mẹ cô là thợ kim hoàn tại Massachusetts (Mỹ). Cô được người hâm mộ biết đến trong vai trò là một ca sĩ nhạc Pop. Meghan bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 7 tuổi khi học piano. Tới năm 11 tuổi, cô viết bài hát đầu tiên của mình mang tên Heart and Soul.

Năm 2014 là thời điểm nữ ca sĩ ghi dấu ấn với hầu hết khán giả trẻ với ca khúc sôi động All About That Bass. Ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng tại 58 quốc gia trên thế giới và trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Đây thực sự là trái ngọt với một nghệ sĩ trẻ như Meghan.

All About That Bass được xem như một bản tuyên ngôn về nữ quyền khi viết về những cô gái tự ti về ngoại hình. Đó cũng là câu chuyện mà nữ ca sĩ sinh năm 1993 muốn chia sẻ. Sở hữu thân hình mũm mĩm, Meghan từng mang nhiều mặc cảm và lo lắng khi không thể gia nhập làng giải trí, không được khán giả yêu mến.

Meghan Trainor bắt đầu học nhạc, sáng tác từ năm 7 tuổi (Ảnh: Instagram).

Năm 2015, Meghan Trainor ra mắt album đầu tay mang tên Title. Album này cũng nhanh chóng gặt hái thành công khi xếp thứ 9 trong danh sách album bán chạy nhất thế giới với hơn 1,8 triệu bản. Cùng năm đó, giọng ca 29 tuổi đã sở hữu giải thưởng Grammy đầu tiên trong cuộc đời ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc.

Năm 2017, Meghan trải qua biến cố lớn trong cuộc đời khi cô phải phẫu thuật dây thanh quản lần thứ 3. Sau ca phẫu thuật, Meghan mất khá nhiều thời gian để trở lại với con đường ca hát. Hành trình tuy vất vả của Meghan luôn có sự hỗ trợ, động viên của gia đình và bạn trai lúc bấy giờ.

Một năm sau, cô lên xe hoa với nam diễn viên Daryl Sabara. Cuộc hôn nhân này đã giúp cô thay đổi hoàn toàn và lên quyết tâm giảm cân. Nữ ca sĩ từng khiến fan kinh ngạc khi giảm cân ngoạn mục sau khi sinh con đầu lòng vào đầu năm 2021.

Meghan Trainor bên người bạn đời của mình, nam diễn viên Daryl Sabara (Ảnh: Getty Images).

Hiện tại, Meghan sở hữu dáng vóc cân đối, thần thái rạng ngời và là hình tượng lột xác ngoạn mục tại Hollywood. Sau khi giảm cân, Meghan cũng mạnh dạn thử sức với những bộ trang phục ôm sát, khoe dáng vóc.

Năm 2022 kết thúc một cách ngọt ngào với Meghan khi ca khúc mới nhất của cô Made You Look phát hành hồi tháng 10 nhanh chóng tạo cơn sốt trên mạng xã hội. Giai điệu bắt tai và những thông điệp về thời trang trong ca khúc khiến nhiều KOLs và blogger lĩnh vực làm đẹp hưởng ứng.

Mang thông điệp hãy tự yêu thương bản thân, Made You Look được Meghan Trainor viết sau ca sinh mổ đứa con đầu lòng. Lúc ấy, cô cảm thấy tự ti khi chứng kiến những vết rạn da và sẹo xuất hiện trên cơ thể mình.

Meghan kể rằng, từng câu hát trong Make You Look ra đời một cách ngẫu hứng khi cô đang tắm. Nữ ca sĩ tự nhủ bản thân vẫn rất xinh đẹp dẫu sở hữu nhiều khuyết điểm về ngoại hình sau khi có em bé. Meghan Trainor thừa nhận đó cũng là điều khó khăn nhất mà cô từng làm.

Meghan Trainor thừa nhận choáng trước sự thành công ngoài mong đợi của "Make You Look" (Ảnh: Getty Images).

"Tôi sáng tác bài hát để nói một sự thật là tôi có thể mặc tất cả những bộ quần áo sang chảnh nhất. Tôi cũng có thể trở nên xinh đẹp nhờ nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm của riêng mình. Thế nhưng khi không mặc gì, tôi vẫn đủ sức hấp dẫn. Tôi trông rất đẹp ngay cả khi khỏa thân", Meghan Trainor nói thêm về câu chuyện đằng sau bản nhạc nổi tiếng toàn cầu.

Nữ ca sĩ tóc vàng thừa nhận, cô cũng sốc trước sự thành công ngoài mong đợi của Make You Look. "Mọi thứ hơn những gì tôi mong chờ. Khi viết ca khúc này, tôi chỉ nghĩ "Ồ, fan của TikTok sẽ thích đây". Thực sự, khi viết ca khúc này tôi luôn hướng tới fan trên TikTok. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, không chỉ các bạn trẻ trên TikTok mà nhiều bà mẹ trẻ giống tôi ngoài kia cũng thích ca khúc này. Tôi là một bà mẹ mới sinh con được một năm", bà mẹ một con chia sẻ.

Nữ ca sĩ 29 tuổi cũng tin rằng, cậu con trai một tuổi là động lực to lớn để cô làm việc, cố gắng thực hiện những mục tiêu và không ngừng hoàn thiện bản thân. Khi được hỏi về lời khuyên dành cho những bà mẹ trẻ, cô nói rằng: "Hãy luôn giữ mình thật duyên dáng, quyến rũ. Nhưng cũng đừng quá khắt khe với bản thân. Sự hối hận sẽ ăn tươi nuốt sống cuộc đời bạn. Điều đó suýt nữa xảy ra với tôi nhưng tôi đã nỗ lực rất nhiều để học cách tha thứ".