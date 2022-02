Hé lộ địa điểm tổ chức hôn lễ thế kỷ của Hyun Bin và Son Ye Jin

Sau khi thông báo tổ chức hôn lễ vào tháng 3/2022, Son Ye Jin và Hyun Bin nhận được sự "chăm sóc" đặc biệt của truyền thông. Hiện tại, mọi thông tin liên quan tới đám cưới của cặp đôi đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trong thông báo gửi truyền thông và fan, Son Ye Jin và Hyun Bin cho biết, hôn lễ của họ sẽ diễn ra vào tháng 3/2022 và chỉ có sự tham dự của những người thân, bạn bè trong làng giải trí do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Ngày 21/2, trang Women's Chosun đưa tin độc quyền, đám cưới của cặp đôi Hạ cánh nơi anh sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 tại khu Aston House của khách sạn Sheraton Grand Waterhill, Seoul, Hàn Quốc.

Đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2022 và tại khách sạn Sheraton Grand Waterhill, Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Đây là khách sạn hạng sang nổi tiếng của Seoul và địa điểm diễn ra hôn lễ của nhiều cặp sao nổi tiếng xứ Hàn như Bae Yong Joon - Park Soo Jin, Ji Sung - Lee Bo Young, Joo Sang Wook - Cha Ye Ryul... Giá thuê địa điểm này lên đến 20 triệu won (400 triệu đồng) một ngày.

Lý do khiến các cặp sao lựa chọn khu Aston House để làm nơi tổ chức hôn lễ vì căn biệt thự này độc lập hoàn toàn và luôn được an ninh bảo vệ. Chỉ có một lối duy nhất dẫn vào biệt thự nên chủ nhân của bữa tiệc có thể đảm bảo an ninh tuyệt đối cho hôn lễ riêng tư. Khu vực tổ chức đám cưới nằm ở ngoài trời và có tầm nhìn hướng ra sông Hàn.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, đại diện của Hyun Bin và Son Ye Jin đã lên tiếng. Họ cho biết: "Chúng tôi mong các bạn thông cảm. Đám cưới được tổ chức riêng tư nên rất khó để tiết lộ địa điểm".

Khách sạn Sheraton Grand Waterhill, Seoul, Hàn Quốc được cho là địa điểm tổ chức hôn lễ của nhiều cặp sao nổi tiếng xứ kim chi (Ảnh: Sina).

Địa điểm tổ chức hôn lễ có thể nhìn ra sông Hàn (Ảnh: Sohu).

Bên trong khách sạn cũng rất trang trọng và tiện nghi (Ảnh: Sina).

Sau thông báo kết hôn gây chú ý, Son Ye Jin bận rộn quảng bá cho dự án phim truyền hình mới mang tên Tuổi 39 (39). Dự án này gồm 12 tập và là bộ phim mới nhất mà "chị đẹp" góp mặt sau Hạ cánh nơi anh vào năm 2020.

Đạo diễn Kim Sang Ho của Tuổi 39 tập trung kể về cuộc sống, những mối quan hệ, công việc và cách họ đối mặt với những bước ngoặt trong đời của ba người phụ nữ bước vào ngưỡng tuổi 40.

Phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu phim, Son Ye Jin cho biết năm 2022 có rất nhiều sự kiện trọng đại gắn với cá nhân cô giống như định mệnh và cô cảm thấy biết ơn vì được nhiều khán giả hâm mộ yêu mến.

"Tôi nghĩ nếu tôi già đi, tôi không thể tham gia một câu chuyện hay như thế. Tôi nghĩ biên kịch dường như đã lắp camera ở nhà tôi và tạo ra nhân vật này", chị đẹp hào hứng nói về vai diễn mới nhất khiến cô rất tâm đắc trước ngày chia tay cuộc sống độc thân.

Hôn lễ của Son Ye Jin và Hyun Bin đang được khán giả khắp châu Á chờ đợi (Ảnh: Vogue).