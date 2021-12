Hé lộ cát sê của 3 ngôi sao điển trai thủ vai Người nhện

Dân trí Thu nhập của ba nam diễn viên đình đám Hollywood từng thủ vai Người nhện có thể sẽ khiến nhiều người bất ngờ bởi sự chênh lệch cát sê khá lớn giữa các diễn viên.

Loạt phim ăn khách về Người nhện được khán giả đam mê điện ảnh yêu thích đã hàng chục năm nay. Ba nam diễn viên từng may mắn được thủ vai Người nhện đó là Tobey Maguire, Andrew Garfield và Tom Holland.

Nam diễn viên kỳ cựu Tobey Maguire là người đã đóng vai Người nhện trong ba bộ phim đầu tiên. Andrew Garfield đóng vai này trong hai bộ phim Người nhện tiếp theo và mới nhất, diễn viên trẻ Tom Holland đã xuất hiện trong ba bộ phim về Người nhện.

Tobey Maguire sinh năm 1975 là ngôi sao đầu tiên thủ vai Người nhện và ngay với bộ phim Người nhện phần một ra mắt vào năm 2002, cát sê của Tobey Maguire đã là 4 triệu USD.

Tobey Maguire - Diễn viên đầu tiên thủ vai Người nhện.

Với phim Người nhện 2 ra mắt vào năm 2004, Tobey được trả khoản cát sê "khủng" 17,5 triệu USD và lọt Top những sao được trả cát sê cao nhất thế giới. Cũng có thông tin cho rằng Tobey Maguire còn được trả thêm 5% tổng doanh thu phòng vé cuối năm.

Khi Tobey Maguire tham gia phim Người Nhện 3 vào năm 2007, cát sê của anh là 15 triệu USD nhưng anh đã nhận được thêm khoản thưởng 7,5% trên tổng doanh thu phòng vé của bộ phim này.

Andrew Garfield sinh năm 1983 là nam diễn viên thứ hai được mời thủ vai Người nhện sau Tobey Maguire. Năm 2012, The Amazing Spider-Man ra mắt với Người nhện điển trai Andrew Garfield và rất thành công về doanh thu phòng vé. Tuy nhiên Andrew Garfield chỉ nhận được thù lao khiêm tốn là 500.000 USD.

Andrew Garfield nhận cát sê ít ỏi khi thủ vai Người nhện.

Hai năm sau khi The Amazing Spider-Man phần một ra mắt, phần hai công chiếu với Người nhện vẫn là Andrew Garfield. Cát sê của nam diễn viên điển trai tăng từ 500.000 USD lên một triệu USD. Đây vẫn là con số ít ỏi so với thu nhập của Tobey Maguire.

Thời điểm The Amazing Spider-Man phần hai công chiếu, nhiều nguồn tin tiết lộ rằng nếu Andrew Garfield đóng phần tiếp theo của phim Người nhện thì cát sê của anh sẽ tăng lên thành 2 triệu USD nhưng Andrew đã không đảm nhiệm vai Người nhện thêm lần nữa. Với vai Người nhện, Andrew cũng đã giành được một số giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ.

Ngôi sao đang lên Tom Holland, 25 tuổi từng tham gia ba phần phim về Người nhện đó là Spider-Man: Homecoming (năm 2017); Spider-Man: Far From Home (năm 2019) và mới nhất là Spider-Man: No Way Home (năm 2021).

Nhiều nguồn tin tiết lộ rằng Tom nhận được khoản "lương cứng" rất khiêm tốn là 500.000 USD khi lần đầu đảm nhận vai Người nhện. Sau đó, nhờ thành công lớn về doanh thu phòng vé của bộ phim này nên tổng thu nhập của Tom Holland được nâng lên là 1,5 triệu USD.

Tom Holland - Nam diễn viên thứ ba thủ vai Người nhện.

Tới năm 2019, cát sê của Tom Holland đã lên tới 4 triệu USD cho lần thứ hai anh thủ vai Người nhện. Với vai diễn này, ngôi sao điển trai nhận được 2 giải thưởng là giải Saturn và Teen Choice Awards.

Theo thông tin của tờ Daily News Catcher, Tom đã nhận được khoảng 4 triệu USD cho phim mới nhất Spider-Man: No Way Home ra mắt vào dịp giáng sinh năm nay. Nam diễn viên sinh năm 1996 đã ký hợp đồng để tham gia ít nhất một phần phim nữa về Người nhện.

