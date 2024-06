Hậu ly hôn, Chương Tử Di hồi sinh xinh đẹp và hạnh phúc bên các con

Tháng 10/2023, Chương Tử Di và Uông Phong thông báo ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân gần 8 năm giữa hai người. Sau hơn nửa năm, cả hai đều đã ổn định cuộc sống riêng. Trong khi nam ca sĩ thông báo đã có bạn gái mới, Chương Tử Di bận rộn với dự án mới và tận hưởng cuộc sống độc thân.

Tháng 5 vừa rồi, Chương Tử Di xuất hiện rạng rỡ và quyến rũ tại LHP Cannes 2024 tại Pháp để quảng bá cho bộ phim Tương viên lộng (She's Got No Name) của đạo diễn Trần Khả Tân.

Chương Tử Di xuất hiện rạng rỡ và xinh đẹp tại LHP Cannes, tháng 5/2024 (Ảnh: Getty Images).

Tương viên lộng cũng là bộ phim mới nhất mà Chương Tử Di tham gia trong những năm gần đây. Phim được lên kế hoạch sản xuất từ năm 2015 nhưng mãi đến tháng 12/2023 mới chính thức khởi quay.

Đạo diễn Trần Khả Tân cho biết, ông trì hoãn lịch quay phim vì muốn Chương Tử Di đảm nhận vai nữ chính trong phim. Ngoài vai nữ chính được giao cho nữ diễn viên 45 tuổi, tác phẩm còn có sự góp mặt của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử Quỳnh…

Tại LHP Cannes 2024, nữ diễn viên nhận biệt đãi của Ban Tổ chức khi có tới 3 phút sải bước, tạo dáng và chụp hình trên thảm đỏ. Truyền thông quốc tế cũng dành những lời khen ngợi và sự ưu ái đặc biệt dành cho cô.

Trong lần tái xuất màn ảnh rộng, Chương Tử Di bày tỏ sự biết ơn với đạo diễn họ Trần: "Cảm ơn anh cho em cơ hội tái sinh. Với em, Tương viên lộng là khởi đầu cho chặng đường mới".

Chương Tử Di tham dự LHP Cannes 2024 cùng đoàn phim "Tương viên lộng" (Ảnh: Getty Images).

Rời Pháp trở về Trung Quốc, Chương Tử Di dành trọn thời gian bên các con. Trên trang cá nhân, cô đăng ảnh chụp cùng hai con trong một chuyến đi dã ngoại. Nữ diễn viên chia sẻ các con luôn là mối quan tâm hàng đầu của cô.

Được biết, theo thỏa thuận ly hôn mới nhất, Chương Tử Di nhận nuôi cả hai con. Dù đã chia tay, cô và chồng cũ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau chăm sóc gia đình hai bên và nuôi dạy các con. Họ từng chia sẻ muốn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành.

Thần thái của mỹ nhân 7X cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Phần lớn ý kiến nhận xét, Chương Tử Di trẻ đẹp và quyến rũ hơn sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân với Uông Phong.

Tháng 2 vừa rồi, nhân dịp mừng sinh nhật đón tuổi mới, nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "45 tuổi, tôi có thêm niềm tin và dũng khí. Cảm ơn bản thân đã luôn làm việc chăm chỉ, cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu".

Chương Tử Di hạnh phúc bên 2 con trong kỳ nghỉ dưỡng vào tháng 6 (Ảnh: Instagram).

Bên cạnh công việc và thời gian dành cho các con, Chương Tử Di còn thường xuyên kết nối với bạn bè. Cô dành thời gian đi du lịch, gặp gỡ các đồng nghiệp. Trang cá nhân của người đẹp đầy màu sắc tươi vui.

Chương Tử Di là một trong "tứ đại hoa đán" đình đám của màn ảnh Hoa ngữ và nổi tiếng trên thế giới. Một loạt những tác phẩm ghi dấu ấn của cô có thể kể tới Thập diện mai phục, Hồi ức của một geisha, Dạ yến, Nhất đại tông sư...

Nữ diễn viên 45 tuổi được đánh giá cao bởi nhan sắc đậm nét Á đông cùng lối diễn xuất đa dạng. Cô có thể thể hiện tốt những vai hành động lẫn những vai diễn đòi hỏi nội tâm sâu sắc.

Chương Tử Di tổ chức lại cuộc sống, xây dựng lại sự nghiệp sau khi quyết định ly hôn vào tháng 10/2023 (Ảnh: News).

Sau khi lập gia đình vào năm 2015, Chương Tử Di không còn đóng phim nhiều. Thay vào đó, người đẹp tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ và chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương cho ông xã Uông Phong tập trung xây dựng sự nghiệp.

Ngoài đóng phim, Chương Tử Di cũng sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị. Cô liên tiếp lọt danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc.

Theo Celebrity Net Worth, ngôi sao 44 tuổi hiện sở hữu khối tài sản khoảng 100 triệu USD. Bạn bè, đồng nghiệp tiết lộ, sau quyết định ly hôn, Chương Tử Di muốn tập trung cho sự nghiệp.