Hành trình từ cô bé bạch tạng bị bỏ rơi tới người mẫu nổi tiếng thế giới

Dân trí Xueli sinh ra với căn bệnh bạch tạng bẩm sinh, bị bỏ rơi bên ngoài một trại trẻ mồ côi ở Trung Quốc. 16 năm sau, cô tự tin khẳng định tài năng của mình và trở thành người mẫu trẻ của làng thời trang.

Lên 3 tuổi, Xueli được một gia đình nhận nuôi và đưa sang Hà Lan sinh sống. Với tình yêu thương vô bờ của bố mẹ nuôi, Xueli trưởng thành đầy tự tin và yêu đời. 11 tuổi, cô bé đã thử sức với công việc người mẫu khi nhận lời làm mẫu cho một người bạn của mẹ, vốn là một nhà thiết kế thời trang.

Xueli hiện là người mẫu bạch tạng nổi tiếng trên thế giới.

Sau đó, cô bắt đầu được các công ty tài năng tiếp cận. Căn bệnh bạch tạng mà Xueli mắc phải là một bệnh di truyền và có ảnh hưởng tới thị lực. Do vậy, đôi mắt của Xueli chỉ hoạt động được khoảng 8 đến 10% và không thể nhìn thẳng vào ánh sáng. Do vậy, cô thường nhắm mắt hoặc đề nghị giảm đèn trong các buổi chụp hình. "Tôi thường đề nghị họ chụp khoảng 3 bức ảnh tôi mở mắt mà có đèn flash và không hơn", cô kể.

Cô gái đặc biệt này luôn nhìn ra những điểm sáng mà bệnh tật mang lại. Chính việc gặp khó khăn với ánh sáng đã giúp Xueli trở nên đặc biệt vì không tuân thủ những chuẩn mực sắc đẹp thông thường.

"Vì không thấy gì nên tôi luôn tập trung vào tiếng nói và lắng nghe mọi người chỉ dẫn. Khi đó, vẻ đẹp nội tâm của những người xung quanh trở nên quan trọng với tôi".

Với những nỗ lực hết mình, Xueli giờ là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí danh tiếng như Vogue và đại diện cho các nhãn hiệu có tên tuổi. Hình ảnh của cô cũng được trưng bày trong các viện bảo tàng.

Cô bé bạch tạng bị bỏ rơi trở thành người mẫu

Xueli đau lòng kể lại rằng, tại Trung Quốc, những cô bé và cậu bé không may mắc bệnh bạch tạng lúc chào đời được xem như một điềm xấu nên không được gia đình cho đến trường. So với nhiều người bị bệnh khác, Xueli cảm thấy mình vẫn may mắn vì chỉ bị bỏ rơi và có cái duyên gặp được cha mẹ nuôi.

"Bố mẹ đẻ không để lại bất kỳ thông tin nào của tôi nên tôi không biết ngày sinh nhật của mình. Một năm trước, khi tiến hành chụp X-quang, tôi mới biết được tuổi thực sự của mình là khoảng 15 tuổi".

Xueli đang thay đổi cách thế giới nhìn nhận về bệnh bạch tạng và mang lại tiếng nói cho những người có vẻ ngoài khác với tiêu chuẩn vẻ đẹp của ngành công nghiệp người mẫu. Cô gái tự tin này thổ lộ, cô muốn từ trường hợp của mình sẽ giúp phá vỡ các tiêu chuẩn làm đẹp thông thường, không phải cứ trắng là đẹp còn đen, vàng là xấu.

11 tuổi, Xueli đã thử sức với công việc người mẫu thời trang và ở tuổi 16, cô đã nổi tiếng khắp thế giới, xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng.

"Ngành công nghiệp thời trang là một ngành công nghiệp quan trọng với các quy chuẩn và tiêu chuẩn khó ai có thể đạt tới. Thật tốt khi ngành công nghiệp hiện chấp nhận sự đa dạng và cho ra mắt những người mẫu có đủ màu sắc, có thể là người khuyết tật và không phải là người siêu gầy. Điều này giúp những người khuyết tật hoặc có ngoại hình khác biệt cảm thấy tự tin hơn về những gì họ có thể làm và đạt được".

Danh tiếng và sự giàu có không phải là đích đến của Xueli. Cô mong rằng, những nỗ lực làm việc của mình sẽ tiếp sức cho những người không may sinh ra có khiếm khuyết: "Càng nhiều người cảm thấy được đại diện và càng có nhiều xã hội học cách chấp nhận sự đa dạng, chúng ta sẽ càng trở nên hòa nhập hơn".

Để có được thành công như ngày hôm nay, Xueli từng trải qua những tháng ngày khá khó khăn. Cô tâm sự rằng, việc biết rõ mình là trẻ mồ côi, hay bị loại khỏi các cuộc thi ở trường bởi sự khác biệt đã dạy cho cô rằng "cuộc sống luôn đầy khó khăn và những trải nghiệm đó sẽ khiến bản thân thêm mạnh mẽ".

Xueli hi vọng rằng, công việc người mẫu của mình sẽ lan tỏa năng lượng tích cực tới những người không may bị bệnh hoặc có khiếm khuyết cơ thể thêm tự tin, hòa nhập với cộng đồng.

Xueli khát khao được làm việc và sinh sống như một người bình thường.

"Dù tôi theo nghiệp người mẫu, nhưng đây không phải là mục đích sống của tôi. Tôi thực sự thích những buổi chụp hình và tôi đã có những trải nghiệm tích cực. Song, tôi không muốn chỉ phụ thuộc vào công việc này", Xueli nói về định hướng tương lai.

Cô gái 16 tuổi ôm ấp một khát vọng lớn hơn cả việc trở thành người mẫu nổi tiếng: "Tôi yêu công việc người mẫu thời trang mà mình đang làm bởi tôi thích gặp gỡ mọi người, trau dồi tiếng Anh của mình và chứng kiến mọi người hạnh phúc, hài lòng với những bức ảnh của tôi.

Tôi muốn sử dụng công việc người mẫu để chia sẻ về căn bệnh bạch tạng. Tôi muốn nói rằng, đó là một bệnh bẩm sinh do gen lỗi gây ra, nó không phải là lời nguyền. Và những người như chúng tôi cũng xứng đáng được yêu thương, trân trọng".

Một hình ảnh ấn tượng của Xueli khi làm người mẫu thời trang.

Cô gái 16 tuổi mong rằng, những cô bé và cậu bé chẳng may mắc bệnh bạch tạng sẽ được xã hội đón nhận và yêu thương.

Mi Vân

Theo Panda