NSND Thanh Hoa tái hợp Hòa Minzy ở concert quy mô 50.000 người

Thông tin được công bố tại cuộc họp báo về Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, diễn ra chiều 30/3.

Điểm nhấn của chương trình là sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ tiêu biểu. Bên cạnh các nghệ sĩ gạo cội trưởng thành từ môi trường nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam như NSND Thanh Hoa, NSƯT Hoàng Thanh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như: Trúc Nhân, Hòa Minzy, Phạm Anh Duy, Rapper Double2T, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh...

Toàn cảnh họp báo thông tin về Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII (Ảnh: V.T).

Thanh âm kỷ nguyên mới được định danh là một concert giao thoa di sản và thời đại, thể hiện tinh thần đổi mới trong cách tiếp cận nội dung chính luận nghệ thuật của Đài TNVN và tỉnh Quảng Ninh. Khu vực sân khấu với sức chứa 50.000 người.

Chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới được cấu trúc thành 3 chương, tạo nên một dòng chảy xuyên suốt về nội dung và cảm xúc. Chương 1: Thanh âm khởi nguyên: Mở ra từ những thanh âm nguyên sơ của tự nhiên và đời sống lao động. Âm nhạc mang màu sắc bán cổ điển kết hợp yếu tố dân tộc, tạo không gian trang trọng, giàu cảm xúc, đặt nền tảng cho toàn bộ câu chuyện nghệ thuật.

Chương 2: Thanh âm di sản: Đi sâu vào đời sống tinh thần của con người Việt Nam thông qua tiếng nói, lời ru, câu hát và các làn điệu dân gian. Âm nhạc được làm mới với các bản phối hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại.

Chương 3: Thanh âm kỷ nguyên mới: Những thanh âm quen thuộc được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, trẻ trung và sôi động. Các tiết mục mang hơi thở thời đại, thể hiện tinh thần sáng tạo, tự tin và khát vọng phát triển của thế hệ hôm nay.

NSND Thanh Hoa và Hòa Minzy sẽ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Thanh âm kỷ nguyên mới" diễn ra vào 20h10 ngày 11/4 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Facebook NSND Thanh Hoa).

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 với chủ đề Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức sẽ diễn ra ngày 11-13/4 tại Quảng Ninh.

Bên cạnh chương trình khai mạc, Liên hoan còn diễn ra nhiều hoạt động chuyên môn như Hội thảo quốc tế podcast Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số có sự tham dự của hơn 500 đại biểu trong nước, 3 diễn giả quốc tế và 35 đại biểu quốc tế đến từ nhiều đài phát thanh quốc gia trên thế giới; phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên số, triển lãm và các hoạt động bên lề góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, truyền thông.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài TNVN - chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của podcast và các định dạng nội dung âm thanh mới, góp phần đưa phát thanh Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại.

Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất podcast lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu về số lượng, tầm ảnh hưởng xã hội và tính chuyên nghiệp...”.