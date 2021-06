Han Ye Seul tuyên bố khởi kiện người tung tin cô là "gái quán bar"

Dân trí Nữ diễn viên xứ Hàn - Han Ye Seul tuyên bố sẽ đâm đơn kiện Youtuber kiêm cựu phóng viên Kim Yong Ho vì tung tin sai lệch về đời tư cá nhân của cô suốt thời gian qua.

Ngày 21/6 vừa rồi, cựu phóng viên giải trí Kim Yong Ho đồng thời là người điều hành kênh Youtube Viện Garo Sero tiếp tục đưa ra những cáo buộc mới về nữ diễn viên Han Ye Seul.

Kể từ khi Han Ye Seul công khai bạn trai kém 10 tuổi và anh chàng bị phát hiện từng làm việc tại một quán karaoke, Han Ye Seul liên tục phải hứng chịu những thông tin thất thiệt về đời tư.

Han Ye Seul từng lên tiếng phủ nhận những cáo buộc nhưng phóng viên Kim Yong Ho vẫn tiếp tục công kích cô suốt những ngày qua. Han Ye Seul thừa nhận, cô đang phải chịu những tháng ngày rất mệt mỏi và sẽ lấy hết can đảm để lên tiếng, kiện phóng viên Kim Yong Ho.

Han Ye Seul liên tục bị cựu phóng viên giải trí Kim Yong Ho "bóc phốt" đời tư tai tiếng.

Trong video mới nhất, Kim Yong Ho cho biết chiếc Lamborghini Huracan là xe của công ty tư nhân Non Us do Han Ye Seul lập nên. Qua quá trình điều tra, phóng viên Kim phát hiện, Han Ye Seul đưa bạn trai hiện tại là Ryu Sung Jae vào làm tại công ty và trả lương cho anh.

Kim Yong Ho nhấn mạnh Han Ye Seul mua chiếc Lamborghini dưới danh nghĩa của công ty nhưng để bạn trai sử dụng. "Tôi cần báo cáo cho Cục Thuế Quốc gia vì việc này có thể dẫn đến hành vi trốn thuế", Kim Yong Ho tuyên bố.

Trước đó, vào ngày 14/6, phóng viên Kim Yong Ho tố cáo Han Ye Seul từng làm việc tại quán bar người lớn ở Los Angeles, Mỹ. Sau khi chiến thắng cuộc thi siêu mẫu, Han Ye Seul tiếp tục làm việc tại cơ sở giải trí hoạt động bất hợp pháp và từng có quan hệ tình cảm với những đại gia.

Han Ye Seul đã lên tiếng phủ nhận thông tin cô từng sử dụng ma túy, làm việc tại quán bar và có quan hệ tình cảm với những đại gia mà Kim Yong Ho đưa ra nhưng tin đồn vẫn không ngừng lan rộng.

"Bạn có biết Han Ye Seul đã ra mắt như thế nào không? Ngày cô ấy chiến thắng và ra mắt với tư cách một siêu mẫu, tôi biết cô ấy đã đến khách sạn nào. Nó gần Itaewon. Tôi đã theo dõi Han Ye Seul vào ngày hôm đó và điều gì đó đã xảy ra", Kim Yong Ho nói trong clip.

Qua mô tả của phóng viên Kim, Han Ye Seul nổi tiếng trong làng giải trí với tư cách một diễn viên thường xuyên lui tới các quán bar. Kim Yong Ho cũng khẳng định thêm rằng, bạn trai hiện tại của Han Ye Seul từng làm việc tại một cơ sở giải trí, thường nhận tiền trợ cấp từ khách hàng.

Bạn trai của Han Ye Seul - Ryu Sung Jae đã từ bỏ công việc này từ tháng 9 năm ngoái khi bắt đầu hẹn hò với nữ diễn viên hạng A. Nữ diễn viên biết quá khứ của bạn trai và cố che giấu bằng cách nói anh xuất thân là diễn viên kịch.

Ngày 22/6, Han Ye Seul viết tâm thư gửi người hâm mộ và tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ cuộc sống cá nhân.

Ngày 22/6, Han Ye Seul tuyên bố sẽ không để phóng viên Kim tiếp tục làm nhục và thêu dệt về đời tư của cô. Nữ diễn viên sẽ đệ đơn kiện cựu phóng viên giải trí với cáo buộc phỉ báng, vu khống, tung tin đồn thất thiệt. Công ty luật đại diện cho Han Ye Seul cũng dùng luật pháp để xử lý những tài khoản có bình luận tiêu cực nhắm tới nữ diễn viên.

Cũng trong ngày 22/6, Han Ye Seul đăng tâm thư trên mạng xã hội để thể hiện quan điểm: "Tôi càng lên tiếng để nói lên sự thật thì những bài báo và các đoạn video có nội dung không chính xác lại càng được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Những nội dung trong các bài viết và clip này thực sự là chủ đề trên các phương tiện truyền thông.

Nhìn thấy cuộc sống cá nhân của mình bị phát tán khắp nơi, với phần lớn thông tin không chính xác trong đó, khiến tôi quyết tâm phải nhờ pháp luật can thiệp để chấm dứt mọi chuyện.

Công ty của nữ diễn viên Han Ye Seul cũng lên tiếng khẳng định, họ sẽ trừng phạt những người phát tán thông tin và đưa ra những bình luận ác ý đối với nữ diễn viên.

Từ làm việc ở cơ sở giải trí đến sử dụng ma túy và bây giờ là trốn thuế. Với kinh nghiệm của một người phụ nữ, tôi biết những câu chuyện nhục nhã này sẽ theo tôi như một lời nguyền rủa đến suốt đời. Tôi thành một kẻ tội phạm, bị kỳ thị suốt cuộc đời và không ai chịu trách nhiệm cho điều đó.

Tôi biết mình có thể đau khổ hơn nữa nếu tiếp tục lên tiếng, nhưng tôi không thể im lặng khi đối mặt với thực tế gây sốc rằng những điều này được cho phép trong xã hội của chúng ta".

Nữ diễn viên thừa nhận đang trải qua giai đoạn đau khổ và khó khăn, cần tất cả sức mạnh để chiến đấu. Cuối tâm thư, Han Ye Seul yêu cầu các phương tiện truyền thông và công chúng chờ đợi kết quả từ tòa án.

Han Ye Seul ra mắt ngành giải trí sau khi chiến thắng cuộc thi Siêu mẫu của đài SBS vào năm 2001. Ngay sau đó, nữ diễn viên xuất hiện trên Nonstop 4, bộ phim đưa tên tuổi của Han Ye Seul nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Bạn trai của Han Ye Seul cũng trở thành đối tượng bị cộng đồng mạng và phóng viên Kim Yong Ho công kích những ngày qua.

Người đẹp giới thiệu mình xuất thân từ một gia đình giàu có, sinh sống tại Mỹ trước khi về Hàn Quốc xây dựng sự nghiệp trong làng giải trí. Hiện tại, mỹ nhân 40 tuổi là ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn, hoạt động trong cả thời trang và điện ảnh.

Sau sự cố bị chê trách bởi thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp trên phim trường Spy Myung Wol vào năm 2011, Han Ye Seul tạm dừng đóng phim. Cô tập trung phát triển mảng thời trang, kiếm tiền và duy trì danh tiếng nhờ sắc đẹp cùng gu thời trang ấn tượng.

Việc làm gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu thời trang và mỹ phẩm giúp cô kiếm bộn tiền. Ngoài ra, người đẹp còn kinh doanh bất động sản khá mát tay. Han Ye Seul đang sở hữu biệt thự 3,42 tỷ won (khoảng hơn 69 tỷ đồng) và một ngôi nhà bên Mỹ.

Han Ye Seul dạy trang điểm cá nhân

Mi Vân

Theo SP/Pop