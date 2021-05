Hai mẹ con Katie Holmes thu hút tại sân bay

Dân trí Ngôi sao điện ảnh Katie Holmes trông rất hạnh phúc và vui sướng khi được đoàn tụ cùng cô con gái cưng, bé Suri tại sân bay ở New York sau một thời gian dài đóng phim tại Los Angeles.

Hai mẹ con Katie Holmes xuất hiện đầu thu hút tại sân bay JFK ở New York, ngày 23/7. Hai người trở về New York sau một thời gian dài ngôi sao nổi tiếng bận rộn với bộ phim Woman In Gold ở Los Angeles.





Cô bé Suri nắm tay mẹ tại sân bay trong khi cố gắng kéo theo túi hành lý màu hồng của mình.





Katie Holmes trông rất rạng rỡ và vui vẻ khi đang trao đổi với một người bạn.





Bé Suri càng lớn càng giống mẹ





Nữ diễn viên 35 tuổi giản dị với quần jeans, áo len lệch vai, giày đế bệt trong khi cô con gái cưng diện nguyên một chiếc đầm màu hồng lấp lánh cùng giày đế bệt màu bạc.





Cuộc sống của Katie Holmes và con gái rất dễ chịu và thoải mái kể từ khi cô đệ đơn ly dị với ngôi sao điện ảnh Tom Cruise vào năm 2012.





Katie Holmes cũng nhanh chóng trở lại với những hoạt động của làng giải trí sau khi chia tay với Tom Cruise. Cô tự do lựa chọn vai diễn, kịch bản cũng như lên kế hoạch làm việc mà không cần phải "xin phép" người khác.

Bé Suri 8 tuổi cũng trưởng thành và tự lập hơn nhiều kể từ khi ra ở riêng cùng mẹ ruột.

Hình ảnh bận rộn của Katie Holmes tại phim trường cùng bạn diễn Ryan Reynoldstrong bộ phim Woman in Gold ở Los Angeles vài ngày trước.

