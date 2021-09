Hà Anh Tuấn tiết lộ đang đầu tư bất động sản trong The Master of Living Show

Dân trí Với chủ đề "Đầu tư thông minh", Hà Anh Tuấn và các chuyên gia BĐS đã có buổi trao đổi thú vị trong tập 5 của talkshow "The Master of Living Show"

Ai cũng mong muốn có một cuộc sống ổn định về mặt tài chính. Nếu biết cách đầu tư thông minh, chúng ta có thể phát triển nguồn tiền và sớm tích lũy tài sản, đảm bảo cho tương lai bền vững. Tuy nhiên, trong rất nhiều kênh đầu tư, đâu mới là cách đầu tư thông minh và an toàn nhất? Trong "The Master of Living show" tập 5, anh Jason Turnbull (Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính của Masterise Homes), anh Bùi Thanh Tùng (Giám đốc vùng, Khối tư vấn tài chính - dịch vụ khách hàng của Techcombank), chị Thùy Dương (chủ biên của Tạp chí ELLE Decoration Việt Nam) và ca sĩ Hà Anh Tuấn đã cùng thảo luận để đưa ra lời khuyên và câu trả lời phù hợp nhất.

Hà Anh Tuấn cùng các chuyên gia tài chính trong The Master of Living Show.

Trước câu hỏi "Nên bắt đầu đầu tư từ kênh nào", các khách mời đã đưa ra nhiều luận điểm đáng suy nghĩ. Theo chị Thùy Dương, khi ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia đầu tư, việc đầu tư sớm mang lại nhiều lợi thế để phát triển nguồn tiền và tích lũy tài sản. Nhờ đó, giới trẻ có thể nghỉ hưu sớm để dành thời gian để tận hưởng cuộc sống và những sở thích cá nhân. Theo các khách mời, trong rất nhiều kênh đầu tư, người trẻ nên bắt đầu với việc đầu tư mua nhà hoặc căn hộ chung cư.

Thực tế chứng minh thị trường đầu tư bất động sản chưa bao giờ giảm nhiệt ngay cả trong đại dịch Covid-19. Ngược lại, khi đời sống càng có nhiều biến động, một khoản tiết kiệm dự phòng càng trở nên quan trọng. Đầu tư vào nhà ở là một khoản đầu tư thông minh vì đó vừa là một nơi để định cư lâu dài, vừa là một khối tài sản an toàn, ổn định và có giá trị tăng tiến theo thời gian. Hà Anh Tuấn tiết lộ bản thân anh cũng đang đầu tư bất động sản, đồng thời cho rằng đó chính là cách để "khi ngủ, tiền vẫn tự sinh sôi". Ngoài ra, anh chia sẻ rằng, sở hữu một căn hộ đẹp và đầu tư vào nội thất cũng chính là cách "đầu tư cho hạnh phúc" của bản thân.

Tuy nhiên, người đầu tư cần nắm một số lưu ý trước khi bắt đầu quyết định đầu tư bất động sản. Anh Bùi Thanh Tùng chia sẻ, với một khoản đầu tư dài hạn như vậy, nên chọn mua nhà hoặc căn hộ chung cư của những chủ đầu tư uy tín và có đối tác ngân hàng đáng tin cậy. Những dự án có tiếng vang như Masteri Centre Point, Masteri West Heights, Masteri Waterfront hay Masteri Thảo Điền sẽ luôn là lựa chọn của những ai muốn trải nghiệm một lối sống đẳng cấp quốc tế mà vẫn đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. "Để làm được điều đó, chúng tôi luôn đảm bảo sản phẩm đến tay người dùng phải chất lượng, có thiết kế đẹp và đi kèm gói dịch vụ tài chính phù hợp", anh Jason chia sẻ.

Gói dịch vụ tài chính mà Masterise Homes kết hợp cùng Techcombank mang đến giải pháp hỗ trợ lãi suất khi khách hàng vay vốn mua nhà với nhiều đặc quyền, đi kèm một gói bảo hiểm nhân thọ để dự phòng rủi ro trong suốt quá trình vay. "Với tỉ lệ cho vay của Techcombank lên đến 80-90% đối với các sản phẩm của Masterise Homes, các bạn trẻ có thể mua căn nhà đầu tiên mà không phải chịu quá nhiều áp lực", anh Thanh Tùng cho biết.

Hà Anh Tuấn chia sẻ về chương trình Home for Home của Masterise Homes.

Kết thúc tập 5, như thường lệ, ca sỹ Hà Anh Tuấn cũng không quên gửi tặng khách mời một món quà âm nhạc tuyệt vời. Nam ca sĩ đã lấp đầy không gian của The Master of Living Show bằng giọng ca ngọt ngào và giai điệu da diết của bản tình ca Khi người mình yêu khóc do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác.

The Master of Living Show là chuỗi talkshow có concept độc đáo và mới mẻ do ca sĩ Hà Anh Tuấn chủ trì cùng các khách mời đặc biệt là những nghệ sĩ nổi tiếng và chuyên gia trong ngành - những "bậc thầy" về phong cách sống. Mỗi tập trong The Master of Living Show lại bàn luận về nhiều chủ đề khác nhau như trang trí nhà cửa, thiết kế nội thất, mang thiên nhiên vào không gian sống, đầu tư tài chính và tích lũy cho tương lai… Chương trình được phát sóng trên trang Facebook Fanpage chính thức và kênh YouTube của Masterise Homes.

https://www.youtube.com/watch?v=WPh6uhUXk-A&list=PLnLkPDEVZ3lGO7Vmqtjtqujbl2T1Q99Fk&index=11 ]

Trailer của The Master of Living Show - Tập 5: Đầu tư thông minh

Trường Thịnh