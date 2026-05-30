Hà Anh Tuấn cùng dàn sao Việt lội bùn trồng rừng ở Ninh Bình

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An - Ninh Bình Forestival 2026 với chủ đề "Chiến binh bình minh". Tham gia chương trình có 1.000 khán giả đầu tiên sở hữu vé cùng các nghệ sĩ Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng, DJ 2Pillz và diễn viên Lâm Thanh Nhã...

Hoạt động này hướng đến việc bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi sinh cảnh cho voọc mông trắng - một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất thế giới.

Tại đầm Vân Long, các nghệ sĩ và khán giả đã cùng trồng hơn 1.000 cây bản địa, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn thức ăn cho voọc mông trắng vào mùa đông, đồng thời góp phần tái tạo môi trường sống cho hệ động thực vật đất ngập nước.

Hình ảnh các nghệ sĩ xắn tay áo, đi ủng, lội bùn cùng khán giả tạo nên bầu không khí gần gũi. Không còn khoảng cách giữa người nổi tiếng và công chúng, mọi người cùng truyền tay những bầu cây, cẩn thận vun đất, tưới nước cho từng mầm xanh mới được gieo xuống.

Chia sẻ tại sự kiện, ca sĩ Hà Anh Tuấn cho biết những người có mặt đều hội tụ bởi sự trân trọng dành cho thiên nhiên và quê hương.

"Những cái cây chúng ta trồng hôm nay sẽ trở thành nguồn sống cho loài voọc, góp phần phủ xanh toàn bộ đầm Vân Long. Mỗi người có mặt ở đây đều là một mắt xích không thể thiếu trong hành trình vạn năm ấy", nam ca sĩ nói.

Trong khi đó, Bùi Công Nam bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến dự án mở rộng quy mô đến đầm Vân Long. Nam ca sĩ cho rằng sự kiện này giúp lan tỏa tình yêu thiên nhiên và nguồn năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Hoạt động trồng rừng tại Vân Long là một phần của dự án xã hội "Rừng Việt Nam" được khởi xướng từ năm 2019 với thông điệp "Truyền cảm hứng và phủ xanh tương lai". Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ các hoạt động nghệ thuật của Hà Anh Tuấn, kết hợp cùng cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các sáng kiến bảo tồn môi trường.

Nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Hùng tự tay trồng cây. Anh thể hiện tinh thần vui vẻ, tận hưởng quá trình gieo trồng.

Phùng Khánh Linh thể hiện niềm vui sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Diễn viên Lâm Thanh Nhã cũng góp sức cho dự án trồng rừng.

Theo ban tổ chức, sau hơn 7 năm triển khai, dự án đã trồng và chăm sóc hơn 34.800 cây xanh tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó có 26.000 cây sa mộc ở Hà Giang, 5.000 cây sao đen tại Bình Thuận, 1.500 cây ở Lâm Đồng, 305 cây tại Đà Nẵng và 2,7ha rừng tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Song song với hoạt động trồng rừng, Forestival 2026 cũng triển khai nhiều giải pháp vận hành theo hướng giảm phát thải carbon như khuyến khích giao thông xanh, ưu tiên năng lượng tái tạo và tăng cường quản lý chất thải, hướng tới xây dựng một mô hình lễ hội âm nhạc gắn với phát triển bền vững.

Ảnh: Ban tổ chức