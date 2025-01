Hà An Huy giải thích lý do im ắng sau khi đăng quang Vietnam Idol 2023

Mới đây, Hà An Huy cho ra mắt EP (đĩa mở rộng) đầu tay gồm 7 ca khúc. Trong đó, I miss you và Vắng em từng xuất hiện trong chương trình hẹn hò Đảo thiên đường, còn Follow up cũng được khán giả yêu thích khi trở thành ca khúc chủ đề cho chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2024.

Các ca khúc là sáng tác của Hà An Huy và những nhạc sĩ Hàn Quốc. Bảy ca khúc là những trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới mẻ của nam ca sĩ, đưa người nghe đi từ những cảm xúc vui tươi, rộn ràng cho đến khoảng lặng đầy sâu lắng và cuối cùng là sự náo nhiệt.

Nam ca sĩ trải lòng: "Kể từ sau khi đăng quang Vietnam Idol, tôi chưa bao giờ vội vàng về con đường âm nhạc của mình. Im ắng 1 năm qua, tôi không muốn làm gì quá liều lĩnh. Tôi cần thời gian để suy nghĩ xem mình là ai, mình đang thuộc về đâu, màu sắc âm nhạc của mình thế nào."

Hà An Huy tại buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Quán quân Vietnam Idol 2023 tâm sự trong khoảng thời gian đó, anh sáng tác rất nhiều nhưng không có sự liên kết, xâu chuỗi với nhau để ra mắt. "Bây giờ, sau khi lựa chọn được 7 ca khúc trong hàng loạt sáng tác, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để cho khán giả câu trả lời về sự im ắng của Hà An Huy", ca sĩ nói.

Anh cũng khẳng định bản thân không tính toán gì khi ra mắt sản phẩm mà chỉ biết rằng không thể phụ lòng những khán giả đã chờ đợi mình quá lâu.

"Khi tôi lên kế hoạch sản xuất và phát hành EP, tôi không nghĩ đến việc mình sẽ nhận lại được gì. Thế nên tôi không đặt nặng về vấn đề thành tích. Đó cũng chính là lý do mà tôi chọn Anhuyungdung là ca khúc chính trong EP, thể hiện rõ quan điểm làm nghề của mình là luôn ung dung, tự tại trong âm nhạc", Hà An Huy nói.

Về định hướng trong tương lai, Hà An Huy cho biết anh muốn phát triển song hành ở cả mảng nghệ sĩ biểu diễn và sáng tác. Ca sĩ trải lòng: "Tôi nghĩ đó là một thử thách thú vị. Trình diễn là điều mà tôi rất muốn làm. Và tuyệt vời hơn khi mình sẽ trình diễn trên những ca khúc của chính mình".