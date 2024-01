Gu thời trang táo bạo và dáng vóc gợi cảm của hôn thê tỷ phú Jeff Bezos

Ngày 14/1, tỷ phú Jeff Bezos và vị hôn thê Lauren Sanchez cùng xuất hiện tại một sự kiện ở Milan (Italy). Ông chủ Amazon được khen thanh lịch với bộ vest nhung đen kết hợp áo sơ mi tối màu và kính râm. Trong khi đó, bạn gái của ông diện một chiếc đầm táo bạo, ren đen xuyên thấu ôm sát cơ thể và áo vest.

Chiếc váy ren đen xuyên thấu ôm sát cơ thể của Dolce & Gabbana khiến nữ MC gần như phô bày cơ thể. Một số ý kiến cho rằng, chiếc váy của nữ MC 55 tuổi khá táo bạo trong khi một số khác nhận xét, chiếc váy lộ nội y khiến cô trở nên kém sang. MC Lauren Sanchez nổi tiếng với phong cách thời trang gợi cảm bất chấp tuổi tác.

Tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sanchez xuất hiện tại sự kiện ở Italy, ngày 14/1 (Ảnh: Backgrid).

Được biết, tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sanchez đến Italy để đón sinh nhật lần thứ 60 của ông chủ Amazon. Trong ngày sinh nhật của tỷ phú Jeff Bezos, nữ MC Lauren Sanchez đã đăng ảnh thời thơ ấu của ông kèm những lời ngọt ngào dành cho người đàn ông của đời mình trên trang cá nhân của cô.

"Chúc mừng sinh nhật tình yêu. Hôm nay là một ngày nữa tiếng cười của anh tràn ngập trong nhà chúng ta. Nụ cười của anh thắp sáng mỗi căn phòng. Chúc anh có thật nhiều niềm vui đơn giản và những khoảnh khắc hạnh phúc tĩnh lặng.

Chúc năm nay tràn ngập những gì anh yêu thích, từ buổi sáng yên bình đến những lễ kỷ niệm vui vẻ. Em hy vọng mỗi ngày đều mang đến cho anh những lý do để cười, giống như anh đã làm cho em. Yêu anh và chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em", cô viết.

Thời gian qua, Lauren Sanchez liên tục xuất hiện trong những bộ đồ xuyên thấu táo bạo. Trước đó, cô khoe tạo hình khác lạ trong chiếc váy khác của Dolce & Gabbana trong bài đăng chúc mừng sinh nhật người yêu.

Trước khi gắn bó với tỷ phú Amazon, Lauren Sanchez đang là một diễn viên kiêm MC tại Mỹ. Cuộc tình với một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới giúp cô ngày càng được quan tâm. Tháng 5/2023, cặp đôi quyết định đính hôn sau 5 năm công khai mối quan hệ.

Phong cách của Lauren Sanchez bị nhận xét táo bạo bất chấp tuổi tác (Ảnh: Splashnews).

Lauren Sanchez sinh ra tại Mỹ trong một gia đình gốc Mexico nhập cư không giàu có. Nữ MC 55 tuổi khởi nghiệp tay trắng từ khi là một sinh viên. Cô bắt đầu công việc làm thực tập tại các đài tin tức địa phương. Sau khi tốt nghiệp, Lauren làm phóng viên tại một chi nhánh của đài CBS ở Phoenix (Mỹ).

Các chương trình như Extra và Good day LA cùng nỗ lực phi thường đã giúp Lauren Sanchez trở thành gương mặt được yêu thích trên truyền hình Mỹ. Không dừng lại ở đó, cô còn dành thời gian để khám phá lĩnh vực hàng không và lấy bằng phi công sau 5 năm.

Năm 2010, Lauren Sanchez được tạp chí People bình chọn là một trong 50 phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Năm 2016, Lauren thành lập Black Ops Aviation - công ty chuyên ghi lại các cảnh quay trên không. Thông qua đơn vị này, nữ MC sản xuất các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Black Ops Aviation đã hợp tác với một số ông lớn làm phim như Amazon, Fox và Netflix.

Ngôi sao 55 tuổi - Lauren Sanchez (giữa) gợi cảm với váy khoe chân ngực và vòng một tại một bữa tiệc bên bạn bè (Ảnh: Instagram).

Không những vậy, Sanchez còn xuất hiện trong một số bộ phim như Ted 2, Fight Club, The Longest Yard, The Fantastic Four… cũng như tham gia chương trình truyền hình So You Think You Can Dance với vai trò người dẫn chương trình.

Theo HITC, tài sản của Lauren Sanchez khoảng 2 triệu USD vào năm 2006, khi cô đang trong mối quan hệ với chồng cũ - Patrick Whitesell. Từ đó đến trước khi yêu tỷ phú Jeff Bezos, Lauren Sanchez sở hữu khối tài sản ròng trị giá 30 triệu USD. Đến khi chuyện tình với người đàn ông giàu bậc nhất thế giới được công khai, Sanchez càng nổi tiếng. Ước tính, tài sản của cô lên tới 35 triệu USD.

Về phần tỷ phú Jeff Bezos, ông hiện sở hữu khối tài sản trị giá 176 tỷ USD và là một trong những người giàu nhất thế giới. Chuyện tình của Jeff và Lauren Sanchez từng tiêu tốn giấy mực của truyền thông khi ông chủ Amazon bị chỉ trích chia tay người vợ gắn bó từ thuở hàn vi để theo đuổi tình yêu với Lauren Sanchez.

Trong những năm hẹn hò, tỷ phú Jeff luôn khẳng định, Lauren Sanchez khiến ông thêm yêu đời và phát hiện những khía cạnh mới mẻ của bản thân. Lauren Sanchez cũng làm thay đổi gu thời trang của một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới.

Lauren Sanchez theo đuổi phong cách gợi cảm với các thiết kế ôm sát cơ thể, tôn vòng một và vòng ba (Ảnh: News).

Phong cách thời trang gợi cảm của Lauren Sanchez khiến tỷ phú Jeff thay đổi cách ăn mặc (Ảnh: JJ).

Lauren Sanchez diện váy lụa họa tiết nhã nhặn tôn eo và vòng một gợi cảm (Ảnh: JJ).

Một thiết kế quây làm nổi bật hình thể gợi cảm của nữ MC 55 tuổi (Ảnh: News).

Nữ MC 55 tuổi không ngại thử thách bản thân với gam màu nóng bỏng hay những chiếc áo tắm nhỏ xíu (Ảnh: DM).