Goo Hye Sun nằng nặc xóa dấu vết ly hôn nhưng liên tục "móc máy" chồng cũ

Dân trí 2 năm sau vụ ly hôn với chồng cũ, nam diễn viên Ahn Jae Hyun, nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn - Goo Hye Sun có động thái xóa mọi dấu vết liên quan tới vụ chia tay "ồn ào".

Mới đây, tờ Hankyung (Hàn Quốc) đưa tin, nữ diễn viên Goo Hye Sun đã trực tiếp yêu cầu Namu Wiki (Wikipedia của Hàn Quốc) xóa các thông tin liên quan đến vụ ly hôn giữa cô và chồng cũ, nam diễn viên Ahn Jae Hyun.

Người đẹp xứ Hàn cho rằng, trang Namu Wiki đang "vi phạm quyền riêng tư và đưa thông tin sai lệch" nên yêu cầu trang này phải xóa tất cả những thông tin liên quan tới vụ ly hôn của cô với chồng cũ.

Trước sự quyết tâm của Goo Hye Sun, trang Namu Wiki đã chuyển tất cả tài liệu về vụ chia tay tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền thông giữa hai nghệ sĩ sang chế độ riêng tư. Như vậy, khi người dùng tìm kiếm từ khóa hay bất kỳ thông tin nào về vụ ly hôn của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, kết quả sẽ hiển thị dòng chữ "Tài liệu không có sẵn".

Đây không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ hoặc người của công chúng yêu cầu trang Namu Wiki sửa đổi hoặc xóa tin tức liên quan đến mình. Con gái của cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kook cũng từng yêu cầu Namu Wiki xóa thông tin của cô với lý do giống như Goo Hye Sun.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun kết hôn vào năm 2016 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2020.

Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun lần đầu gặp nhau trên phim trường Blood vào năm 2015 và nhanh chóng trở thành cặp tình nhân chị - em nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Sau một năm yêu nhau, họ quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 5/2016.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2019, Goo Hye Sun đã bất ngờ tuyên bố ly hôn và hé lộ cuộc sống hôn nhân được xem là địa ngục của cô với công chúng. Người đẹp nổi tiếng xứ Hàn sử dụng trang cá nhân để kể xấu chồng, tố anh bạc tình, lăng nhăng và thiếu tôn trọng vợ. Vụ việc kéo dài vài tháng và trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc.

Tháng 9/2019, Ahn Jae Hyun chính thức đệ đơn ly hôn. Và tới giữa năm 2020, cặp đôi chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn và bắt đầu cuộc sống riêng. Trong suốt drama "đấu tố", Goo Hye Sun sử dụng truyền thông và mạng xã hội để bôi nhọ chồng, trong khi Ahn Jae Hyun lại lựa chọn giải pháp im lặng.

Sau khi chia tay, Goo Hye Sun liên tục lên mạng và lên báo kể xấu chồng cũ, Ahn Jae Hyun. Vụ ly hôn của họ trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc năm 2019.

Được biết, những chia sẻ của Goo Hye Sun từng ảnh hưởng tới sự nghiệp của Ahn Jae Hyun khi nam diễn viên trẻ phải rút khỏi các dự án và mất nhiều hợp đồng quảng cáo.

Sau khi Goo Hye Sun yêu cầu trang Namu Wiki xóa thông tin liên quan tới vụ ly hôn của cô và Ahn Jae Hyun, nam diễn viên cũng không lên tiếng bình luận. Anh đăng tải một hình ảnh trên trang cá nhân và không nói gì.

Thoát khỏi vụ ly hôn ồn ào, Ahn Jae Hyun không bao giờ nhắc đến vợ cũ trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội. Được biết, Ahn Jae Hyun vừa xuất hiện trong tập đặc biệt Spring Camp của show New Journey to the West (tựa Việt: Tân tây du ký) mùa 2021 hồi tháng 5 vừa qua.

Ahn Jae Hyun (áo đen) vừa tham gia show truyền hình New Journey to the West mùa 2021 hồi tháng 5 vừa qua sau thời gian dài "ở ẩn".

Về phần mình, kể từ khi ly hôn, Goo Hye Sun liên tục tung ra những hình ảnh mới, hé lộ những dự án cô đang ấp ủ thực hiện nhưng không quên nhắc khéo về cuộc hôn nhân với Ahn Jae Hyun. Hành động "gợi lại chuyện cũ" của Goo Hye Sun từng khiến fan chán nản và nghi ngờ, nữ diễn viên của Vườn Sao Băng chưa thực sự bình phục tâm lý sau cú sốc chia tay như cô nhiều lần tuyên bố.

Tháng 5 vừa rồi, Goo Hye Sun trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ bài viết dài trên trang cá nhân và tuyên bố đâm đơn kiện YouTuber Lee Jin Ho (phóng viên mảng giải trí nổi tiếng xứ Hàn) vì đã tung tin đồn thất thiệt.

Trong một livestream của mình, phóng viên Lee Jin Ho khẳng định, văn bản tố Ahn Jae Hyun ngoại tình với một nữ diễn viên trong thời gian Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun còn là vợ chồng chứa thông tin sai lệch và không có giá trị trước tòa.

Dù đã ly hôn nhưng Goo Hye Sun vẫn không ít lần "cà khịa", mỉa mai chồng cũ trong các bài đăng trên mạng xã hội.

Đáp trả cáo buộc từ Lee Jin Ho, đại diện pháp lý của Goo Hye Sun cho biết, mỹ nhân sinh năm 1984 đang sở hữu bản chính của chứng cứ ngoại tình và khẳng định, Lee Jin Ho cố tình bôi nhọ nữ diễn viên nổi tiếng.

Trong một chương trình gần đây, Goo Hye Sun tâm sự rằng cô không có bạn bè là người nổi tiếng và luôn muốn giữ những mối quan hệ thật riêng tư.

"Nàng Cỏ" cũng nhiều lần tuyên bố không còn bận lòng vì những chuyện đã xảy ra nhưng lại vô tình nhắc đến chồng cũ: "Tôi đã bỏ qua mọi chuyện. Tất cả những điều tôi đã trải qua đều giúp tôi trưởng thành hơn. Hãy động viên chồng cũ của tôi trong suốt chặng đường mới của anh ấy. Quá khứ là quá khứ, dù không thể nhưng tôi thật lòng mong rằng tất cả các bạn sẽ đón nhận ngay cả những việc làm sai trái của người đó".

Ahn Jae Hyun không bao giờ nhắc đến vợ cũ sau khi ly hôn.

Bài viết của Goo Hye Sun khiến nhiều cư dân mạng bối rối và cho rằng, nữ diễn viên xứ Hàn vẫn còn hằn thù và tìm mọi cách mỉa mai, trả thù chồng cũ dù hai người đã không còn liên quan về mặt pháp lý.

Sau 2 năm chia tay, nhiều khán giả nhận định rằng, Goo Hye Sun vẫn bị ám ảnh với việc thao túng chồng cũ và thấy thương cảm cho nam diễn viên Ahn Jae Hyun.

Sau 5 năm vắng bóng khỏi phim trường, Goo Hye Sun cũng thông báo trở lại màn ảnh với vai trò diễn viên chính trong bộ phim do mình làm đạo diễn. Tác phẩm điện ảnh mà Goo Hye Sun ấp ủ thực hiện mang tên Dark Yellow do "Nàng Cỏ" vừa làm biên kịch, đạo diễn và diễn viên.

Tháng 5 vừa rồi, Goo Hye Sun thông báo về dự án điện ảnh mới mang tên Dark Yellow do cô làm biên kịch, đạo diễn và diễn viên.

Goo Hye Sun đã kêu gọi gây quỹ để sản xuất bộ phim từ cuối tháng 5/2021. Dark Yellow thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, kinh dị và xoay quanh nỗi sợ quyền lực của một phụ nữ. Câu chuyện kể về người phụ nữ làm việc trong tiệm hoa với những biến động khi một người đàn ông lạ mặt dành cho cô sự yêu thích đặc biệt và tìm cách bước vào thế giới tâm lý của cô.

Goo Hye Sun được xem là một trong những nữ nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Hàn Quốc. Ngoài khả năng diễn xuất tinh tế, cô còn là một biên kịch có cá tính, từng thực hiện nhiều cuốn sách được khán giả quan tâm.

Cô cũng có tác phẩm phim ngắn mang sắc thái riêng và được giới chuyên môn đánh giá cao. Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1984 còn có khả năng hội họa, ca hát, sáng tác ca khúc.

Mi Vân

Theo Pop/Korea