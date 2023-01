Gợi ý lựa chọn áo khoác thể thao cho năm mới

Khi cần một outfit mùa đông, áo khoác thể thao là một ý tưởng có thể kết hợp với nhiều loại quần khác nhau, từ quần jeans, legging đến những chiếc quần mang phong cách riêng, có thể phối thêm phụ kiện phù hợp. Dưới đây là một vài gợi ý phong cách giúp bạn đón năm mới thật phong cách:

"Simple is the best": Khi nhắc đến thời trang thoải mái, năng động, sweater và hoodie là sự lựa chọn, không chỉ thoải mái, ấm áp mà còn có thể được tạo kiểu, để trở nên thời trang và sang trọng hơn. Một chiếc sweater đỏ ngày đầu năm mới sẽ giúp bạn nổi bật và đem lại nhiều năng lượng may mắn hơn.

"Layer it up": Một trong những cách giữ ấm trong những ngày đại hàn mà vẫn phong cách là kết hợp chiếc áo khoác thể thao lông vũ và những món đồ khác. Ví dụ, bạn có thể thử thêm một chiếc hoodie bên trong hoặc phối cùng áo nỉ cổ tròn, thêm một đôi sneaker đem lại phong cách khỏe mạnh năng động. Hay, một chiếc áo lông vũ bên ngoài chiếc váy body sẽ giúp bạn ấm áp và thể hiện gu thời trang cá tính.

Áo khoác lông vũ có thể phối cùng nhiều item khác nhau như một chiếc hoodie bên trong hoặc áo nỉ cổ tròn, thêm một đôi sneaker cực chất sẽ mang lại một phong cách khỏe mạnh, năng động (Ảnh: Thiên Sơn).

"Choose the right color": Màu áo khoác của bạn có thể tạo điểm nhấn hoặc phá cách cho bộ trang phục. Chọn các màu bổ sung cho nhau, chẳng hạn như đen và xám, hoặc xanh nước biển và trắng, bạn cũng có thể thử mặc những màu đậm như đỏ hoặc hồng để tạo điểm nhấn. Những màu sắc này rất hợp để diện cho những ngày đầu năm mới.

Màu áo khoác của bạn có thể tạo điểm nhấn hoặc phá cách cho bộ trang phục (Ảnh: Thiên Sơn).

Try different fits: Áo khoác thể thao có nhiều kiểu dáng khác nhau, từ áo dáng dài đến áo dáng ngắn, áo slim fit đến những chiếc áo phồng. Bạn có thể tìm thấy kiểu dáng vừa vặn hoặc thử nghiệm với các bộ quần áo khác nhau để tìm ra trang phục phù hợp.

Áo khoác thể thao không chỉ thời trang mà còn thiết thực và tiện dụng. Loại trang phục này rất phù hợp để phối nhiều lớp, điều này rất cần thiết trong những tháng lạnh hơn. Áo khoác thể thao có thể cung cấp thêm một lớp giữ ấm và bảo vệ chống lại các yếu tố thời tiết, tạo thêm nét phong cách cho trang phục của bạn.

Bạn có thể xem xét kỹ hơn các bộ sưu tập áo khoác thể thao từ một số thương hiệu hàng đầu trong ngành:

Adidas: Thương hiệu thời trang thể thao với những sản phẩm sáng tạo, chất lượng cao và áo khoác cũng không ngoại lệ. Từ áo khoác thể thao cổ điển đến áo gió hiện đại, bạn có thể tìm thấy chiếc áo khoác thể thao phù hợp với phong cách cá nhân của mình. Bởi adidas có rất nhiều kiểu dáng màu sắc và hình in khác nhau để bạn lựa chọn.

Từ áo khoác thể thao cổ điển đến áo gió hiện đại, adidas có rất nhiều kiểu dáng để bạn lựa chọn (Ảnh: Thiên Sơn).

Li-Ning: Thương hiệu thời trang với nhiều sản phẩm được yêu thích, từ áo gió, áo nỉ đến áo lông vũ, Li-Ning luôn đa dạng kiểu dáng và phong cách để bạn chọn lựa. Li-Ning cũng ứng dụng những công nghệ thể thao tiên tiến như Warm AT, AT Bacteria, mang đến những sản phẩm vừa giữ ấm, vừa kháng khuẩn, khử mùi, tiện lợi, trẻ trung trong nhiều hoàn cảnh.

Li-Ning - thương hiệu được yêu mến không chỉ ở sự đa dạng về phong cách, mà còn ở các công nghệ ứng dụng trong sản phẩm mang đến sự tiện lợi và thoải mái (Ảnh: Thiên Sơn).

361⁰ Sport: thương hiệu thời trang thể thao quốc tế này được biết đến với sự tập trung vào hiệu suất và thoải mái. Áo khoác thể thao của 361⁰ Sport cũng được thiết kế với cả hai yếu tố này.

Từ áo khoác nhẹ, thoáng khí đến các tùy chọn cách nhiệt hơn, 361⁰ Sport đáp ứng nhu cầu đa dạng về tính khí hậu của người dùng. Thương hiệu cũng cung cấp nhiều màu sắc và kiểu dáng. Vì vậy bạn có thể tìm thấy chiếc áo khoác thể thao phù hợp với phong cách cá nhân của mình.

361o Sport tập trung vào hiệu suất và sự thoải mái trong từng sản phẩm (Ảnh: Thiên Sơn).

Le Coq Sportif: thương hiệu thời trang thể thao của Pháp nổi tiếng với phong cách cổ điển vượt thời gian và áo khoác thể thao cũng không ngoại lệ. Từ áo khoác thể thao cổ điển đến áo gió hiện đại, cung cấp nhiều màu sắc và hình in khác nhau, Le Coq Sportif có nhiều kiểu dáng để bạn lựa chọn.

Le Coq Sportif với nhiều lựa chọn từ trang phục golf đến trang phục mặc hàng ngày mang phong cách Pháp thanh lịch (Ảnh: Thiên Sơn).

Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu mua sắm áo khoác thể thao mới của mình, thì bạn có rất nhiều lựa chọn. Bạn có thể ghé thăm gian hàng của các thương hiệu thời trang thể thao yêu thích như Li-Ning, Adidas, 361o hay Le Coq Sportif.

Hoặc nếu muốn đa dạng hơn về nhãn hiệu và sản phẩm để lựa chọn, bạn có thể tham khảo các siêu thị thời trang thể thao với mô hình "tất cả trong một" như MaxxSport,.... Những cửa hàng này cung cấp nhiều loại sản phẩm và nhãn hiệu để bạn lựa chọn, giúp bạn dễ dàng tìm được chiếc áo khoác thể thao cho nhu cầu của mình.

Không khí mua sắm cuối năm đã bao trùm khắp nơi, bạn có thể bắt đầu mua sắm từ bây giờ và chào đón năm mới thật phong cách với chiếc áo khoác thể thao mới từ các thương hiệu thời trang yêu thích của bạn.