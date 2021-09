Go So Young: Người phụ nữ quyến rũ đứng sau thành công của Jang Dong Gun

Dân trí Go So Young từng là gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc. Sau khi kết hôn với tài tử Jang Dong Gun, cô lui về hậu trường, làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ.

Go So Young sinh năm 1972, là một nữ diễn viên và người mẫu Hàn Quốc. Cô quen mặt với khán giả màn ảnh qua các bộ phim Ký ức, Tuổi xuân cơ cực, Lòng mẹ biển cả, Con đường đã qua, Tình yêu cuồng dại...

Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ cùng tài năng diễn xuất. Cô từng nhiều lần lọt danh sách những mỹ nhân đáng khao khát nhất làng giải trí xứ Hàn.

Go So Young là ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc.

Năm 2010, nữ diễn viên kết hôn với tài tử Jang Dong Gun. Đám cưới của họ được tổ chức hoành tráng với sự tham gia của nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí. Hai đứa con, một trai và một gái lần lượt chào đời, là minh chứng ngọt ngào cho tình yêu của họ.

Từ một diễn viên nổi tiếng, Go So Young đã dừng hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho gia đình và tập trung vào công việc kinh doanh. Được biết, cô là bà trùm bất động sản ở Hàn Quốc và sở hữu khối tài sản đáng nể cùng chồng.

Bộ phim gần đây nhất mà Go So Young góp mặt là Nàng vợ xuất chúng (Ms. Perfect), phát sóng từ năm 2017.

Go So Young và Jang Dong Gun kết hôn vào năm 2010 sau gần 10 năm làm bạn.

Chia sẻ trên sóng truyền hình, nữ diễn viên xinh đẹp thừa nhận, cô từng trầm cảm sau khi sinh con đầu lòng khi phải một mình lo liệu, chăm sóc gia đình trong lúc chồng vắng nhà. Tuy nhiên, Go So Young khẳng định, cô chưa bao giờ hối hận bởi quyết định từ bỏ làng giải trí hào nhoáng để lập gia đình hay làm mẹ.

Sau 10 năm kết hôn, Go So Young dần quen với công việc của một người phụ nữ gia đình, là hậu phương của "ông xã". Hôn nhân của Go So Young và Jang Dong Gun từng khiến đồng nghiệp, người hâm mộ phải trầm trồ, thán phục.

Tháng 1/2020, Jang Dong Gun vô tình vướng vào vụ nam diễn viên Joo Jin Mo bị hack điện thoại di động, lộ hàng loạt đoạn trò chuyện nhạy cảm. Trong cuộc trao đổi với nhau, Joo Jin Mo đã gửi nhiều ảnh người mẫu nóng bỏng, những cô gái trẻ đẹp hay thí sinh của các cuộc thi hoa hậu để gợi ý cho đàn anh họ Jang "mua vui".

Cuộc sống hôn nhân của Jang Dong Gun và Go So Young từng khiến fan ngưỡng mộ.

Cả hai còn bị nghi nhiều lần rủ nhau "vụng trộm" dù Jang Dong Gun đã có gia đình. Hình tượng "người chồng quốc dân" của Jang Dong Gun sụp đổ hoàn toàn trong lòng công chúng vì vụ việc.

Sau vụ việc, Go So Young phải tạm khóa bình luận trên trang cá nhân, ngừng chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc, riêng tư của hai vợ chồng. Hơn một năm sau vụ việc ồn ào, Jang Dong Gun gần như "biến mất" khỏi làng giải trí xứ Hàn và cuộc sống của "bà xã".

Sóng gió hôn nhân qua đi, Go So Young đã hoạt động trở lại trên mạng xã hội và luôn lan tỏa năng lượng sống tích cực, vui tươi. Cô cũng tuyệt đối không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới mối quan hệ hiện tại của hai vợ chồng.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, hôn nhân của Jang Dong Gun và Go So Young không bị ảnh hưởng quá nhiều sau scandal tìm gái gọi của tài tử xứ Hàn hồi tháng 1/2021.

Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của Jang Dong Gun và Go So Young

Vào tháng 3 vừa rồi, vợ chồng tài tử Jang Dong Gun vừa tậu căn hộ penthouse đắt nhất Hàn Quốc với giá lên tới 16,32 tỷ won (khoảng 333 tỷ đồng). Người sống ở khu căn hộ này sẽ được đảm bảo sự riêng tư vì có thang máy riêng lên từng căn. Từ căn penthouse đẳng cấp này, người chủ có thể nhìn được sông Hàn từ mọi hướng.

Trong nhà còn có sẵn phòng chiếu phim, phòng tập golf mini, quầy rượu và phòng tập gym. Hàng xóm của cặp đôi quyền lực là những nhân vật đình đám như golf thủ Park In Bi, giáo sư toán học đầu tiên của Hàn Quốc - Hyun Woo Jin cùng loạt CEO của các tập đoàn tầm cỡ.

Vợ chồng Jang Dong Gun và Go So Young vốn được xem là một trong những "ông hoàng, bà hoàng" trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Hàn Quốc. Năm 2018, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, vợ chồng Jang Dong Gun sở hữu khối tài sản kếch xù, tương đương hàng chục nghìn tỷ đồng, gồm nhiều biệt thự, chung cư cao cấp, các cửa hàng và siêu thị cho thuê.

Ở tuổi 49, Go So Young vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Hiện, Go So Young thường khoe những hình ảnh vui tươi, trẻ trung đời thường của cô bên bạn bè và hai đứa con. Dù đã qua hai lần sinh nở và sắp bước vào tuổi 50 nhưng Go So Young vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung nhờ việc chăm chút cho ngoại hình.

Loạt hình ảnh mới đây của Go So Young đăng tải trên trang cá nhân tiếp tục gây sốt và tên của cô trở thành từ khóa tìm kiếm "hot" trên cổng thông tin Naver của Hàn Quốc.

Nữ diễn viên 49 tuổi vẫn giữ được dáng vóc cân đối và thanh mảnh. Đôi chân thon thẳng tắp cũng là tâm điểm của sự chú ý khi cô xuất hiện trong phòng thay đổi của gia đình, lựa chọn trang phục dạo phố.

Go So Young dừng đóng phim sau khi lập gia đình và sinh hai con.

Trên trang cá nhân, Go So Young thường đăng tải những hình ảnh đời thường trẻ trung, năng động.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng sức hút của Go So Young với công chúng Hàn Quốc chưa bao giờ giảm sút.

Cô được công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc và sự giàu có.

Nữ diễn viên thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường bên các con và bạn bè.

Đôi chân thon, săn chắc của mỹ nhân 49 tuổi.

Go So Young tiết lộ chuyện hò hẹn với Jang Dong Gun

Mi Vân

Theo Newsen/Naver