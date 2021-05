Giữa mùa dịch, "Fast & Furious" 9 thu về 127 triệu USD sau 4 ngày ra mắt

Dân trí "Bom tấn" Fast & Furious 9 đang chứng tỏ sức hút không thể chối từ khi phim đã thu về 127 triệu USD doanh thu phòng vé ngay trong tuần công chiếu đầu tiên dù vẫn chịu ảnh hưởng của mùa dịch.

Fast & Furious 9 là phần tiếp theo của The Fate of the Furious năm 2017. Theo Variety, bom tấn hành động có kinh phí khoảng 200 triệu USD do đạo diễn Justin Lin nhào nặn cùng sự góp mặt của dàn sao đình đám Hollywood như Vin Diesel, John Cena, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson...

Ban đầu, Fast & Furious 9 dự kiến công chiếu vào tháng 4/2019 nhưng do trùng lịch chiếu với một số phim "bom tấn" khác và dịch Covid-19, phim phải lùi tới năm nay mới ra mắt khán giả thế giới.

Fast & Furious 9 đã ra mắt khán giả thế giới trong tháng 5 này và đang đạt mức doanh thu 127 triệu USD trên toàn thế giới, tính tới ngày 23/5.

Fast & Furious 9 khởi chiếu tại Trung Quốc từ 21/5. Và ngay trong ngày ra mắt đầu tiên, phim thu hơn 59 triệu USD. Bom tấn tốc độ của Hollywood trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn cao thứ hai tại Trung Quốc trong thời dịch, sau Thám tử phố Tàu 3. Doanh thu hiện tại của Fast & Furious 9 tại Trung Quốc vẫn không ngừng tăng và đã đạt mức 105 triệu USD.

Tại Hàn Quốc, Fast & Furious 9 ra mắt khán giả từ ngày 19/5 và mang về cho nhà phân phối hơn 7,7 triệu USD doanh thu phòng vé trong 4 ngày công chiếu. Phim ngay lập tức trở thành phim giữ kỷ lục doanh thu mở màn tại Hàn Quốc trong thời dịch Covid-19.

Tại Nga, phim cũng đạt doanh thu 6,4 triệu USD tính đến ngày 22/5. Fast & Furious 9 cũng là tác phẩm điện ảnh có doanh thu khởi chiếu cuối tuần cao nhất trong thời dịch Covid-19 tại Hồng Kông khi thu về hơn 2,2 triệu USD doanh thu phòng vé.

Tổng doanh thu toàn cầu của thương hiệu Fast & Furious đã vượt ngưỡng 6 tỷ USD.

Theo thông tin mới nhất, sau 4 ngày công chiếu, Fast & Furious 9 hiện đã thu về 127 triệu USD trên toàn thế giới dù chưa ra mắt khán giả Bắc Mỹ. Tổng doanh thu toàn cầu của thương hiệu Fast & Furious đã vượt ngưỡng 6 tỷ USD, một con số đáng ao ước với các nhà làm phim.

Bom tấn của Hollywood được dự đoán sẽ thu về hơn 160 triệu USD toàn cầu sau ngày 23/5 và trở thành phim có doanh thu cao nhất thế giới trong tình hình dịch Covid-19. Theo dự kiến, khán giả khu vực Bắc Mỹ sẽ xem bộ phim này vào cuối tháng 6 tới.

Mi Vân

Theo News