Thanh tra Bộ Văn hóa sẽ làm việc với Sơn Tùng M-TP về MV có cảnh nhảy lầu

Hôm nay (4/5), trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM cho hay, Sở sẽ không làm việc với ca sĩ Sơn Tùng M-TP liên quan vụ việc MV ca nhạc "There's no one at all" như kế hoạch ban đầu nữa.

Nguyên nhân là do Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã mời ca sĩ này lên làm việc vào ngày mai (5/5).

Ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận với PV Dân trí thông tin nói trên. Ông Thái cho hay, kết luận vụ việc sẽ được thông tin tới công chúng sau buổi trao đổi.

Nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã có thư mời tới làm việc với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xung quanh MV "There's no one at all" (Ảnh: Ê-kíp Sơn Tùng).

Trước đó, vào ngày 29/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ TT&TT cho biết, đã nhận được văn bản trao đổi của Bộ VH-TT&DL về nội dung MV mới của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Sau khi thẩm định nội dung trong MV, Bộ TT&TT nhận thấy, MV này gây tác động xấu tới giới trẻ, nhất là trong bối cảnh một số bạn trẻ có vấn đề về tâm lý hiện nay.

Bộ TT&TT đã ngay lập tức đề nghị các nền tảng xuyên biên giới gỡ MV này.

Trước làn sóng phản ứng gay gắt từ khán giả và truyền thông, tối 29/4, Sơn Tùng M-TP chính thức xin lỗi đến "những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này", ngừng phát hành MV gây tranh cãi. Hiện tại, MV "There's no one at all" không còn hiển thị trên YouTube Việt Nam.

Về phía Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VH-TT&DL, NSƯT Trần Ly Ly trao đổi với PV Dân trí, đã xem MV và ngay khi tiếp nhận thông tin, Cục Nghệ thuật biểu diễn lập tức vào cuộc. Cục đã có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền phối hợp xử lý vụ việc.

"Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình "There's no one at all" (tạm dịch: "Không có ai cả") mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, có thể gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em", bà Trần Ly Ly cho biết.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đánh giá nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định cấm "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội" tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Vào tối 28/4, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP tung MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên "There's no one at all".

Sơn Tùng hóa thân thành một chàng trai với tuổi thơ khốn khó, là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Chính sự thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ đã khiến tâm hồn cậu có những tranh đấu không ngừng. Cậu lớn lên trở thành một kẻ hay gây rối, lêu lổng. Xuất hiện cả những phân cảnh bị đuổi bắt, đánh đập...

Không ít người đã giật mình khi Sơn Tùng M-TP chọn cái kết tiêu cực cho nhân vật của mình. Vốn là một thần tượng của giới trẻ nên cách anh xây dựng tình huống bi kịch như thế này đã bị khán giả phản ứng dữ dội.