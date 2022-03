Giải mã sức hấp dẫn khó cưỡng của "chị đại" Kim Hye Soo

Tại Việt Nam, Kim Hye Soo là gương mặt quen thuộc với loạt dự án như Thành thật với tình yêu, Yêu bằng cả trái tim, Nàng Jang Hee Bin, Canh bạc nghiệt ngã, Thuật xem tướng, Biệt đội siêu trộm, Signal, Hyena…

Hơn 20 năm hoạt động không biết mệt mỏi trong lĩnh vực điện ảnh, Kim Hye Soo đã có những vai diễn để đời và không ít giải thưởng điện ảnh lớn tại Hàn Quốc như giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Daejong năm 2005 và giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang năm 2005.

Kim Hye Soo vẫn rực lửa và gợi cảm ở tuổi 52 (Ảnh: W).

Trong làng giải trí xứ Hàn, Kim Hye Soo luôn nằm trong danh sách những minh tinh hàng đầu với tài năng và nhan sắc nổi bật. Cô từng được báo Mỹ tôn vinh là "Angelina Jolie của Hàn Quốc".

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 52, Kim Hye Soo vẫn sở hữu vẻ ngoài gợi cảm và phong cách bốc lửa đặc trưng không ai sánh kịp. Ngôi sao thế hệ 7X còn là một trong những nữ diễn viên có học vị cao nhất tại Hàn Quốc.

Cuối năm 2021, trên thảm đỏ giải Rồng Xanh, Kim Hye Soo thu hút mọi ống kính nhờ bộ váy ôm sát từng đường cong cơ thể. Khuôn ngực căng đầy gợi cảm cùng vòng eo thon, hông đầy đặn giúp cô trở thành tâm điểm của sự kiện.

Kim Hye Soo trông trẻ trung không kém đàn em Han So Hee khi sánh đôi trong một dự án quảng cáo (Ảnh: Naver).

Nữ diễn viên sinh năm 1970 sở hữu vẻ ngoài xuất sắc và gương mặt không tì vết (Ảnh: Instagram).

Trên mạng xã hội, ngôi sao Hàn sinh năm 1970 cũng thường gây sốt với các bộ ảnh thời trang quyến rũ, giúp cô khéo khoe thân hình đồng hồ cát gợi cảm và đôi chân thon. Phong cách thời trang phóng khoáng cũng giúp Kim Hye Soo trở thành biểu tượng gợi cảm khó thay thế của màn ảnh xứ Hàn.

Tháng 1 vừa rồi, Kim Hye Soo bất ngờ kết hợp cùng đàn em Han So Hee trong một chiến dịch quảng cáo. Đứng cạnh đàn em kém đến 24 tuổi, Kim Hye Soo không thua kém về nhan sắc. Vẻ ngoài rực rỡ của hai mỹ nhân thuộc hai thế hệ của điện ảnh xứ Hàn trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng.

Sở hữu vẻ ngoài gợi cảm nhưng Kim Hye Soo không bao giờ đóng khung bản thân trong những vai diễn giống nhau. Cô biến hóa liên tục, khi là bà sếp khó tính, lúc lại là một phụ nữ trung niên khát tình… Sự tài tình trong diễn xuất của Kim Hye Soo khiến các vai diễn của cô luôn để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả.

Nhiều năm qua, Kim Hye Soo được xem là biểu tượng gợi cảm của màn ảnh xứ Hàn (Ảnh: High Cut).

Ngôi sao 52 tuổi vẫn độc thân và coi sự nghiệp là niềm vui chính trong cuộc sống (Ảnh: Elle).

Kim Hye Soo hút mọi ánh nhìn khi tham dự lễ trao giải Rồng Xanh, tháng 12/2021 (Ảnh: News1).

Kim Hye Soo biến hóa đa dạng từ các vai diễn tới phong cách chụp hình (Ảnh: W).

"Tòa án vị thành niên" - một dự án đáng xem của "chị đại" Kim Hye Soo

Thời điểm này, người đàn bà đẹp của màn ảnh Hàn Quốc đang chinh phục khán giả với bộ phim Tòa án vị thành niên (Juvenile Justice). Đây là một dự án hình sự điều tra với nhân vật trung tâm là những tội phạm ở tuổi vị thành niên.

Trong Tòa án vị thành niên, Kim Hye Soo đảm nhận vai Sim Eun Seok, một thẩm phán tài giỏi và tính cách quyết liệt. Sim Eun Seok rất ghét tội phạm vị thành niên và thẳng thừng áp dụng các biện pháp mạnh để trừng trị những kẻ phạm tội chưa đủ tuổi chịu án.

Tòa án vị thành niên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả ngay từ khi khai máy bởi phim đề cập tới tình trạng tội phạm vị thành niên đang ngày càng tăng cao cùng những góc tối trong xã hội Hàn Quốc hiện đại như tình trạng bạo lực, mua bán dâm…

Kim Hye Soo vào vai một vị thẩm phán thông minh, hết mình vì công việc trong "Tòa án vị thành niên" (Ảnh: Netflix).

Kim Hye Soo luôn khiến khán giả bất ngờ trước khả năng biến hóa trên màn ảnh (Ảnh: Netflix).

Cùng với Kim Hye Soo, phim còn có sự góp mặt của dàn sao Hàn như Kim Moo Yul, Lee Sung Min, Lee Jung Eun, Park Jong Hwan, Shin Jae Hwi... Tòa án vị thành niên phát sóng trên Netflix từ giữa tháng 2/2022.

Khi lên sóng, tác phẩm nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn nhờ nội dung hấp dẫn và đậm tính thời cuộc. Phim xoay quanh những vụ án man rợ được thực hiện bởi những đứa trẻ đang trong tuổi vị thành niên. Điều đáng nói, những tội phạm này còn nhởn nhơ, thách thức người cầm quyền dù bị đưa ra trước pháp luật.

Nhân vật thẩm phán Shim Eun Seok (Kim Hye Soo đóng) không thể giấu khỏi sự phẫn nộ. Dù thường xuyên bị phản đối nhưng Eun Seok vẫn một lòng theo đuổi chân lý của mình. Cô áp dụng những cách thức riêng của mình để trừng trị "những kẻ phạm tội" với tuổi đời còn rất trẻ và đưa chúng đi về đúng hướng.

"Tòa án vị thành niên" được phát sóng từ ngày 25/2 trên Netflix (Ảnh: Netflix).

Không chỉ trích, miệt thị hay bênh vực, phim mang lại những cái nhìn rất đa chiều về tội phạm thiếu niên. Mỗi đứa trẻ phạm tội trong phim đều có những câu chuyện riêng của mình. Có người sinh ra trong gia đình nghèo khó, túng quẫn nên làm liều, có người được cha mẹ nuông chiều, bao bọc đến coi thường pháp luật, có người vì thiếu thốn tình thương mà tâm lý bất ổn... Tất cả đều được xét xử công bằng và thấu tình.

Ngoài nội dung khá hấp dẫn, diễn xuất của "chị đại" Kim Hye Soo và dàn diễn viên trẻ trong phim đều được khen ấn tượng, giàu cảm xúc. Hình ảnh nữ thẩm phán chiến đấu hết mình vì công lý được Kim Hye Soo lột tả qua từng lời phán xét, kết luận cùng ánh mắt sâu sắc, lạnh lùng sau mỗi phiên tòa.

Diễn xuất của Kim Hye Soo trong "Tòa án vị thành niên" được giới chuyên môn đánh giá rất cao (Ảnh: Elle).

Kỹ thuật quay của bộ phim cũng nhận được khen ngợi. Dù được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng hiện, bộ phim Tòa án vị thành niên không giành được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Netflix Hàn Quốc và không có mặt trong top 30 bảng xếp hạng Netflix toàn cầu.

Đứng vị trí số một tại Netflix Hàn Quốc hiện tại là dự án Tuổi 39 (Thirty-Nine) của Son Ye Jin. Tòa án vị thành niên chỉ đứng thứ 31, xếp dưới một loạt các phim như All Of Us Are Dead (Ngôi trường xác sống), Thirty-Nine (Tuổi 39), Forecasting Love and Weather, Twenty Five, Twenty One (Tuổi 25, Tuổi 21) hay bộ phim truyền hình từ năm 2020 - Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh).

Lý giải cho nguyên nhân bộ phim không đạt được thành công như mong đợi tại thị trường quốc tế, các chuyên gia nhận định, có thể Tòa án vị thành niên mang đậm tính xã hội của Hàn Quốc nên kén khán giả quốc tế. Bộ phim cũng có những phân đoạn bạo lực, ghê rợn khiến khán giả đôi khi thấy nặng nề, khó chịu.