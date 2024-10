Gia thế khủng, khối tài sản đáng nể của mỹ nhân Thái vừa bị bắt vì lừa đảo

Ngày 16/10, làng giải trí Thái Lan chấn động khi nữ diễn viên Min Pechaya và 2 ngôi sao khác của làng giải trí là MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri bị tạm giam cùng 15 người khác vì liên quan tới đường dây lừa đảo của Công ty đa cấp The iCon Group.

Theo nguồn tin của Thairath, The iCon Group được thành lập từ năm 2018 và thu hút hàng nghìn người tham gia. Công ty The iCon Group kêu gọi mọi người đầu tư bằng cách sử dụng tên tuổi các diễn viên nổi tiếng, đặt họ vào những vị trí chủ chốt trong công ty.

Nữ diễn viên Min Pechaya đang bị tạm giam vì liên quan tới đường dây lừa đảo gần 12 triệu USD (Ảnh: Thairath).

Nhiều nạn nhân thua lỗ, mất trắng tiền khi tham gia hệ thống của The iCon Group. Theo Khaosod, tính đến ngày 16/10, có 1.063 người khiếu nại với tổng thiệt hại lên tới 400 triệu baht (gần 12 triệu USD, hơn 300 tỷ đồng).

Vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng bởi liên đới tới các ngôi sao nổi tiếng Thái Lan. Trong đó, nữ diễn viên Min Pechaya nắm giữ chức vụ Giám đốc Phòng Truyền thông Doanh nghiệp của Công ty The iCon Group. Ở một số sự kiện trước đây, Min Pechaya tự gọi cô là "sếp Min".

Min Pechaya tham gia vào việc quảng bá và phát triển các chiến dịch truyền thông cho The iCon Group. Tại buổi họp báo diễn ra vào ngày 15/10, Min Pechaya đã khóc, xin lỗi khán giả vì những tổn thất do công ty gây ra, đồng thời tuyên bố chấm dứt hợp đồng với The iCon Group.

Ngày 17/10, Min bị tạm giam và bị từ chối bảo lãnh. Sự việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của ngôi sao Thái Lan và bộ phim Canh bạc ái tình mà cô góp mặt đang được phát sóng trên truyền hình quốc gia Thái Lan. Được biết, ngày 19/10, nhiều khán giả đã tuyên bố tẩy chay bộ phim này.

Trước khi bị cuốn vào vụ lừa đảo chấn động, Min Pechaya luôn được công chúng biết đến với hình ảnh sạch sẽ trong làng giải trí, có nền tảng giáo dục tốt.

Min Pechaya sở hữu nhiều giải thưởng uy tín của làng giải trí Thái Lan và nhận cát-xê 150.000 baht (gần 114 triệu đồng) cho một tập phim truyền hình (Ảnh: Thairath).

Người đẹp sinh năm 1989 lớn lên trong một gia đình khá giả. Gia đình Min có truyền thống kinh doanh đa ngành nổi tiếng tại tỉnh Khon Kaen (Thái Lan), nổi bật nhất là lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng. Theo Khaosod, đế chế kinh doanh của gia đình nữ diễn viên có giá trị hơn 500 triệu baht (gần 380 tỷ đồng).

Min Pechaya từng tốt nghiệp tại Đại học Khon Kaen (Thái Lan), đồng thời đạt huy chương vàng ở Đại hội Thể thao Chamchuri (Thái Lan). Cô từng tham gia chương trình trao đổi học sinh tại Mỹ và sau đó hoàn thành bằng cử nhân tại Đại học Assumption vào năm 2014.

Sự nghiệp trong làng giải trí của Min Pechaya khởi sắc sau khi cô giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Miss Teen Thailand (Hoa hậu tuổi teen Thái Lan) vào năm 2006.

Với ngoại hình nổi bật, tài năng diễn xuất đa dạng, Min Pechaya ghi dấu ấn mạnh mẽ qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Nang Thip, Pin Anong, Cô dâu nhập khẩu, Cặp đôi cay như ớt...

Min Pechaya được truyền thông và đồng nghiệp ghi nhận là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Thái Lan, sở hữu nhan sắc và tài năng diễn xuất. Năm 2017, Min Pechaya được công nhận là ngôi sao nhận cát-xê cao nhất tại Thái Lan với thù lao mỗi tập phim lên đến 150.000 baht (gần 114 triệu đồng).

Sau hơn 11 năm là diễn viên độc quyền của đài CH7 (Thái Lan), Min Pechaya đã giành được tổng cộng 32 giải thưởng lớn nhỏ. Năm 2020, Min Pechaya quyết định rời khỏi đài CH7 để trở thành diễn viên tự do.

Min Pechaya sinh ra trong một gia đình giàu có và có nền tảng học vấn tốt (Ảnh: Instagram).

Ngôi sao xinh đẹp cũng nhận được sự quan tâm của truyền thông thế giới. Minh tinh Thái Lan từng tham dự Liên hoan phim Cannes tại Pháp và trình diễn thời trang tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp).

Min Pechaya chia sẻ, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được đầu tư về học tập. Điều này giúp cô gặt hái thành công trong lĩnh vực giải trí và kinh doanh.

Theo trang Sanook, Min là thành viên ban giám đốc của 9 công ty và cổ đông của 10 công ty, với tổng giá trị cổ phiếu lên đến 8,8 triệu baht (gần 9,7 tỷ đồng). Cô là một trong những nữ doanh nhân thành công nhất làng giải trí Thái Lan trước khi vướng bê bối liên quan tới công ty lừa đảo.

Từ một người đẹp có đời tư sạch sẽ, chăm chỉ làm việc và thành công, Min Pechaya hiện đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng. Làn sóng tẩy chay nữ diễn viên tại Thái Lan bắt đầu từ ngày 16/10.

Ở trong tù, người đẹp sinh năm 1989 được cho là đang rất lo lắng, và không thể ăn ngủ. Cô không muốn tiếp xúc với ai trừ luật sư và người thân.