Florence Pugh nói gì khi bị nam giới chê bai vì theo mốt "không áo ngực"?

Florence Pugh ngay lập tức đã trở thành chủ đề gây sốt trên các trang tin showbiz dịp cuối tuần qua, sau khi cô xuất hiện tại một show trình diễn thời trang đình đám tổ chức ở Rome, Ý. Nữ diễn viên 26 tuổi tự tin chia sẻ những hình ảnh của bản thân trên tài khoản mạng xã hội.

Dù vậy, sự vui vẻ của Florence Pugh không kéo dài lâu, ngay sau khi đi xem show thời trang, cô đã có một đăng tải dài để giải thích tại sao mình quyết định ăn vận táo bạo như vậy, đồng thời cô cũng lên tiếng chỉ trích những nam giới đã để lại bình luận chê bai vòng một của cô.

Florence Pugh viết: "Hãy nghe này, tôi biết rằng khi tôi mặc chiếc váy đó, chắc chắn sẽ có những lời bình luận, cho dù đó là bình luận tích cực hay tiêu cực, tôi đều hiểu rất rõ mình đang làm gì. Tôi đã rất phấn khích khi mặc thiết kế đó, không một giây nào tôi cảm thấy lo lắng bất an.

Đây không phải lần đầu tiên và cũng không phải lần cuối cùng một người phụ nữ buộc phải nghe đám đông những người xa lạ phân tích xem cơ thể của cô ấy có điểm gì bất toàn, điều đáng lo ngại là mức độ thô tục mà một số nam giới thể hiện khi đưa ra những lời bình luận.

Một số người trong các bạn đã thể hiện thái độ rất dữ dội khi đưa ra những lời nhận xét, rằng các bạn cảm thấy vô cùng thất vọng vì ngực tôi nhỏ, và tôi đáng ra phải cảm thấy xấu hổ vì ngực phẳng như thế.

Những bình luận đó khiến tôi tự hỏi có điều gì xảy ra với các bạn vậy, tại sao các bạn có thể khoái chí đến vậy khi công khai chỉ trích hình thể của người khác? Nếu việc công khai bêu riếu người khác vẫn là điều mà bạn có thể dễ dàng thực hiện đến vậy, vậy thì bản thân bạn đang không hiểu một điều quan trọng trong cuộc sống hiện tại.

Hãy trưởng thành hơn, học cách tôn trọng người khác, tôn trọng cơ thể người khác, tôn trọng tất cả phụ nữ, tôn trọng tất cả mọi người. Khi ấy, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn cho tất cả".

Rất nhiều fan đã lên tiếng ủng hộ Florence Pugh, khen ngợi cô cả về diện mạo ấn tượng và cách thể hiện quan điểm bản thân đầy đẳng cấp.

Dù vậy, cũng có một số người cho rằng công chúng có quyền được đưa ra những nhận xét của mình, bao gồm cả khen và chê. Họ cho rằng Florence Pugh là người của công chúng và cô cần có đủ sự tự tin để thoải mái đón nhận cả những lời khen ngợi và những lời chê bai.

Một độc giả lên tiếng bình luận: "Phong cách ăn vận của Florence Pugh rất thu hút sự chú ý, nhưng theo như tôi hiểu thì chúng ta không nên nói ra điều gì khác, ngoài những lời khen ngợi, bởi nếu nói ra những điều không hợp tai, chúng ta sẽ khiến cô ấy bị tổn thương, có phải không?".

Một người khác nhận định: "Cô ấy mặc táo bạo như vậy thực sự cũng nhằm mục đích thu hút sự quan tâm chú ý khi xuất hiện tại sự kiện, nhưng khi phải nhận những bình luận không dễ nghe, không như mong đợi, cô ấy liền chuyển sang khó chịu, giận dữ".

Trong showbiz phương Tây, hiện tại, có nhiều ngôi sao nữ đi theo trào lưu không mặc áo ngực và "giải phóng vòng một". Hiện tượng này bắt đầu từ khi các quốc gia trên thế giới trải qua những đợt phong tỏa diện rộng để khống chế sự bùng phát của dịch Covid-19.

Sau khi cuộc sống đã dần trở lại bình thường, nhiều phụ nữ cảm thấy không còn hứng thú với... áo ngực nữa. Trong giới sao, hiện cũng có không ít sao nữ theo đuổi trào lưu không mặc áo ngực và "giải phóng vòng một".

Không chỉ trong cuộc sống thường ngày, mà ngay cả khi xuất hiện trên thảm đỏ, nhiều sao nữ vẫn tự tin theo đuổi mốt "không áo ngực", có thể kể tới nữ ca sĩ Dua Lipa, nữ diễn viên Kristen Stewart, nữ ca sĩ Lily Allen...

Florence Pugh cũng đi theo trào lưu táo bạo này và tạo nên một câu chuyện thu hút sự quan tâm bình luận của truyền thông - công chúng những ngày qua.

Florence Pugh bắt đầu tham gia diễn xuất tại Anh từ năm 2014 với vai diễn trong bộ phim điện ảnh kinh phí thấp "The Falling" (2014). Sau đó, cô thu hút sự chú ý với vai diễn chính trong phim điện ảnh "Lady Macbeth" (2016).

Trong những năm qua, cô tiếp tục mở rộng sự nghiệp sang Hollywood (Mỹ) và đã xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh như "King Lear", "Outlaw King", "Fighting with My Family", "Midsomma", "Little Women", "Black Widow", và phim truyền hình "The Little Drummer Girl".