Florence Pugh khoe phom dáng nuột nà trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice

Florence Pugh là tâm điểm thu hút sự chú ý khi dự Liên hoan phim Venice, Italy ngày 5/9. Ngôi sao từng được đề cử giải Oscar diện bộ váy gợi cảm của Valentino khoe đôi chân nuột nà.

Florence Pugh dự Liên hoan phim uy tín này để quảng bá cho bộ phim mới của cô mang tên Don't Worry Darling. Đây là phim do Olivia Wilde làm đạo diễn còn Florence Pugh đóng vai chính.

Florence Pugh nổi bật tại Liên hoan phim Venice (Ảnh: Getty Images).

Trước đó, Florence Pugh không tham dự buổi họp báo quảng bá bộ phim mới. Ngôi sao 26 tuổi đang bận quay phim mới Dune phần hai tại Budapest, Hungary và cô tới Venice, Italy sau khi buổi họp báo hoàn tất.

Nhiều nguồn tin cho biết, đã có xích mích xảy ra giữa Florence Pugh và đạo diễn Olivia trên phim trường. Vì thế, Florence Pugh chỉ dự công chiếu phim Don't Worry Darling chứ không dự họp báo. Florence sẽ quay lại Budapest, Hungary làm việc ngay sau khi dự thảm đỏ buổi công chiếu bộ phim mới của mình.

Đoàn làm phim "Don't Worry Darling". Từ trái sang: Gemma Chan, Harry Styles, Sydney Chandler, Olivia Wilde, Chris Pine, Florence Pugh và Nick Kroll (Ảnh: Wire Image).

Dù phim Don't Worry Darling sắp ra mắt nhưng nữ diễn viên được đề cử giải Oscar Florence Pugh tỏ ra khá thờ ơ trong việc quảng bá cho bộ phim sẽ ra rạp tại Mỹ vào ngày 23/9. Cô chỉ thực hiện một cuộc trả lời phỏng vấn cho tạp chí Harper's Bazaar. Florence Pugh không dự kiến thực hiện thêm bất kỳ cuộc phỏng vấn nào cho bộ phim với lý do phải quay phim Dune phần 2 cho đến hết tháng 10.

Pugh cũng không đăng tải nhiều thông tin về bộ phim mới trên các tài khoản mạng xã hội của cô ấy, điều này cũng làm dấy lên tin đồn xích mích trên phim trường giữa cô và đạo diễn. Về phía Olivia Wilde, nữ đạo diễn tiết lộ rằng cô đã bị buộc phải cắt bớt một số cảnh "nóng" giữa Florence Pugh và bạn trai cô Harry Styles.

Trên thảm đỏ buổi công chiếu phim Don't Worry Darling, Florence Pugh giữ khoảng cách với Olivia Wilde. Hai nữ diễn viên không đứng cạnh nhau và cũng không trò chuyện khi chụp hình.

Florence Pugh xuất hiện tại Venice, Italy ngày 5/9 (Ảnh: Getty Images).

Florence Pugh, 26 tuổi nổi tiếng với phim Little Women. Nhờ bộ phim này, Florence Pugh đã lần đầu được đề cử giải Oscar và giải thưởng của điện ảnh Anh quốc - BAFTA trong năm 2020.

Florence Pugh sinh tại Oxford, Anh. Cô là con gái của một vũ công và một ông chủ nhà hàng. Pugh đóng kịch ở trường học từ bé và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Khi học lớp sáu, Pugh đã tham gia bộ phim truyền hình The Falling năm 2014. Cô được khen hết lời với vai diễn này và trong năm đó, nữ diễn viên nhí được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất của Anh tại Liên hoan phim BFI London cũng như Diễn viên trẻ của năm do Hội phê bình phim London bình chọn.

Năm 2016, Pugh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình độc lập Lady Macbeth, một bộ phim dựa trên tiểu thuyết Lady Macbeth of the Mtsensk District của Nikolai Leskov. Ngoài ra cô còn xuất hiện trong phần đầu tiên của loạt phim trinh thám Marcella. Vai diễn trong phim này đã giúp nữ diễn viên trẻ được khen hết lời. Florence Pugh được khen diễn xuất đa dạng, thể hiện được sự phức tạp trong tính cách nhân vật. Pugh đã giành được giải thưởng BIFA cho Diễn xuất xuất sắc nhất của Nữ diễn viên chính trong một bộ phim độc lập của Anh.

Năm 2018, Pugh đã giành được một đề cử cho giải thưởng Ngôi sao đang lên tại giải thưởng điện ảnh Viện hàn lâm Anh. Tiếp theo đó, cô đóng vai chính trong bộ phim The Little Drummer Girl. Màn trình diễn của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Tạp chí Vanity Fair đã bình luận rằng Florence Pugh diễn xuất tuyệt vời từ đầu tới cuối và nói thêm rằng, cô ấy kết hợp thông minh giữa tính chân thực với sự tinh tế; Sự khôn ngoan với nét ngây thơ.

Nữ diễn viên xinh đẹp Florence Pugh từng lọt vào danh sách 30 nghệ sĩ nổi bật dưới 30 tuổi của tạp chí Forbes. Tạp chí Time từng đưa cô vào danh sách những ngôi sao đang lên của năm 2021.

Từ năm 2019 đến năm 2022, Pugh có mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên kiêm nhà làm phim người Mỹ Zach Braff. Cặp đôi quen biết khi làm việc cùng nhau trong bộ phim ngắn In the Time It Takes to Get There do Braff làm đạo diễn.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Elle, Florence Pugh từng được hỏi về bạn trai Zach Braff - một người hơn cô tới 21 tuổi. Florence chia sẻ: "Tôi có quyền đi chơi và ở bên bất cứ ai mà tôi muốn. Tôi luôn luôn cảm thấy những gì mọi người nghĩ thực sự kỳ quái. Tôi là một diễn viên vì tôi thích diễn xuất và tôi e ngại khi mọi người biết về cuộc sống của tôi nhưng mọi người không có quyền giáo dục tôi về cuộc sống riêng tư của tôi.

Tôi biết rằng một phần của danh tiếng là mọi người có thể xâm phạm quyền riêng tư của bạn và có ý kiến về nó, nhưng thật kỳ lạ là mọi người được phép thể hiện sự ghét bỏ và nói ra ý kiến về một phần cuộc sống của tôi mà tôi không hề muốn đưa ra. Nó là điều rất kỳ lạ về sự nổi tiếng. Bạn bị hàng ngàn người bình phẩm mặc dù bạn không muốn phô bày cuộc sống riêng.

Quan điểm của tôi là: Không lẽ không có gì kỳ lạ khi một người xa lạ hoàn toàn có thể xé tan mối quan hệ của ai đó? Điều này có được cho phép hay không?".