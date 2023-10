Từ tháng 8 đến nay, vấn đề gia hạn hợp đồng giữa các thành viên của nhóm Blackpink và công ty chủ quản YG Entertainment khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Sang tháng 10, kết quả gia hạn hợp đồng giữa hai bên vẫn chưa được công bố.

Cuối tháng 9 vừa rồi, một số thông tin cho rằng, Jennie sẽ rời YG Entertainment sau nhiều năm gắn bó. Nữ ca sĩ người Hàn Quốc dự định thành lập công ty riêng, chủ động quản lý hoạt động nghệ thuật. Trước thông tin này, phía YG Entertainment đáp lại: "Mọi việc vẫn trong quá trình thảo luận".

Jennie được dự đoán tiếp tục đồng hành với công ty giải trí YG Entertainment (Ảnh: News).

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin của truyền thông Hàn Quốc, Jennie sẽ không rời YG Entainment. Nữ ca sĩ xinh đẹp liên tục cho thấy động thái của việc ở lại với công ty chủ quản sau quá trình bàn bạc giữa hai bên.

Đầu tháng 10, Jennie ra mắt MV cá nhân mang tên You & Me và công bố các hoạt động cá nhân. You & Me là sản phẩm âm nhạc riêng thứ hai của Jennie và được phát hành ngay sau chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink của nhóm.

Theo YG Entertainment, You & Me là sản phẩm âm nhạc Jennie tri ân người hâm mộ đã theo dõi, ủng hộ chuyến lưu diễn Born Pink của nhóm. Ngoài ra, bìa You & Me được vẽ minh họa bởi Naoko Takeuchi - họa sĩ nổi tiếng của bộ truyện Thủy thủ mặt trăng.

You & Me được phát hành dưới nhiều phiên bản khác nhau như video trình diễn vũ đạo, video trình diễn được dựng lại khi kết hợp tất cả sân khấu solo của Jennie trong chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink và video phiên bản Coachella bên cạnh bản gốc.

Mới đây, YG Entertaimenet còn đăng tải thêm video Jennie hát You & Me theo phong cách nhạc Jazz.

Jennie vừa trình làng MV "You & Me" và gặt hái nhiều thành công (Ảnh: News).

Sau hơn một tuần ra mắt, You & Me gặt hái nhiều thành tích nổi bật. Tính tới ngày 17/10 (giờ Việt Nam), ca khúc này xuất hiện trong Top 10 của 2 bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu Billboard Global 200 (bao gồm Mỹ) và Billboard Global Excl. U.S (không bao gồm Mỹ).

Với thành tích này, Jennie và Rosé (thành viên Blackpink) là hai nữ nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) duy nhất đứng Top 1 Billboard Global Excl. U.S. Năm 2021, ca khúc On The Ground của Rosé ra mắt Top 1 cả hai bảng xếp hạng Billboard toàn cầu.

Đến nay, Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ Kpop duy nhất có tất cả thành viên lọt vào Top 2 của bảng xếp hạng Billboard Global Excl. U.S. và Top 10 Billboard Global 200 với tư cách nghệ sĩ solo.

You & Me cũng lọt Top 78 bảng xếp hạng âm nhạc Spotify Daily Chart US (Mỹ) ngày đầu tiên ra mắt với 504.000 lượt nghe. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày có mặt trong bảng xếp hạng này, You & Me đã bị loại.

You & Me còn góp mặt trong Top 100 ca khúc được phát nhiều nhất của bảng xếp hạng Apple Music Global Daily Chart.

Jennie vừa hé lộ lịch trình làm việc mới và được cho là nhận nhiều ưu ái từ công ty quản lý YG Entertainment (Ảnh: Instagram).

Tài khoản Spotify của Jennie vừa lập kỷ lục cá nhân mới khi đạt hơn 12,5 triệu lượt nghe hàng tháng. Hiện, cả 4 thành viên Blackpink đều là những nữ nghệ sĩ solo Kpop duy nhất vượt 10 triệu người nghe hàng tháng trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify.

Không chỉ ra mắt sản phẩm âm nhạc, Jennie còn được sắp xếp xuất hiện trong chương trình giải trí mới của đài tvN (Hàn Quốc), cộng tác với ê-kíp nổi tiếng của làng giải trí xứ kim chi như đạo diễn Jung Chul Min của chương trình Running Man, "MC quốc dân" Yoo Jae Suk, nam diễn viên Cha Tae Hyun và Lee Jung Ha.

Theo Naver, việc Jennie bất ngờ đẩy mạnh hoạt động cá nhân và động thái chăm sóc tận tình của YG Entertainment dành cho cô giữa giai đoạn nhạy cảm khiến công chúng suy đoán, nữ thần tượng đã đồng ý ở lại YG Entertainment.

Jennie (SN 1996) là một trong những nữ thần tượng nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc hiện nay. Cô mất khoảng 6 năm rèn luyện, đào tạo trước khi chính thức ra mắt công chúng với tư cách thành viên Blackpink vào năm 2016.

Jennie sắp tham gia ghi hình cho một chương trình giải trí của đài tvN (Ảnh: News).

Sau 7 năm hoạt động, cô gặt hái nhiều thành tích ấn tượng với Blackpink, đưa nhóm trở thành ban nhạc xứ Hàn nổi tiếng toàn cầu. Cô còn là đại sứ toàn cầu của nhiều thương hiệu cao cấp và từng góp mặt trong phim The Idol.

Tháng 10, viện Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc công bố bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của từng thành viên các nhóm nhạc nữ xứ Hàn trong tháng. Theo đó, Jennie dẫn đầu về giá trị thương hiệu cá nhân. Thành viên nhóm Blackpink có sự tăng trưởng ngoạn mục hơn 131% so với tháng trước và bước từ vị trí 11 của tháng trước lên số một trong tháng này.

Là ngôi sao nổi tiếng và giàu có nhưng Jennie cũng thừa nhận chịu nhiều áp lực khi duy trì vị trí một ngôi sao thần tượng. Cô nói: "Tôi chưa bao giờ biết rõ, mình đã trải qua quá trình đào tạo như thế nào. Đó là một hành trình dài, kéo dài nhiều năm chứ không phải vài giờ. Tôi thực sự bị cuốn vào guồng quay luyện tập, hoạt động mà họ tạo ra".

Bên cạnh đó, Jennie thừa nhận, việc là người của công chúng, cô không được thể hiện hết mình và đôi khi phải sống trong những vỏ bọc. Cô từng hứng chịu những lời chỉ trích của người hâm mộ nhóm Blackpink vì góp mặt trong một bộ phim ngập cảnh nóng The Idol. Nói về điều này, Jennie tâm sự muốn bước qua vòng an toàn và khám phá những khía cạnh mới của bản thân.