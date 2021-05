Fan thất vọng vì Oscar 2021 lãng quên tài tử "Báo Đen"

Dân trí Lễ trao giải Oscar 2021 khép lại với chiến thắng thuộc về ngôi sao gạo cội Anthony Hopkins, thay cho tài tử "Báo Đen" Chadwick Boseman như mong đợi ban đầu của fan yêu điện ảnh.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 của Viện Hàn lâm Hoa kỳ đã diễn ra vào ngày hôm qua 26/4 với chiến thắng bất ngờ của hai nghệ sĩ châu Á. Ngoài ra, trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, ngôi sao kỳ cựu Anthony Hopkins đã giành chiến thắng nhờ diễn xuất ấn tượng khi vào vai người cha bị mất trí nhớ trong bộ phim The Father.

Khán giả thất vọng khi tài tử "Báo Đen" Chadwick Boseman không chiến thắng trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2021.

Trước lễ trao giải, giới chuyên môn và người hâm mộ đều kỳ vọng người chiến thắng trong hạng mục này phải là tài tử quá cố Chadwick Boseman. Do vậy, sau khi lễ trao giải kết thúc, người hâm mộ điện ảnh đã bày tỏ sự thất vọng với ban tổ chức Lễ trao giải khi không trao tượng vàng cho tài tử Chadwick Boseman. Trên mạng xã hội, một số người dùng so sánh chương trình lễ trao giải với tập cuối gây thất vọng của series phim truyền hình Game of Thrones.

Tài tử Chadwick Boseman nhận được đề cử Oscar 2021 cho vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp với bộ phim Ma Rainey's Black Bottom. Nhiều khán giả theo dõi chương trình cho rằng, khoảnh khắc công bố hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất là khoảnh khắc đáng thất vọng nhất sự kiện.

Chadwick Boseman trong bộ phim cuối đời - "Ma Rainey's Black Bottom"

Một số khán giả giải thích, việc vinh danh Chadwick Boseman tại Oscar 2021 không chỉ ghi nhận những đóng góp nghệ thuật của cố nghệ sĩ mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho màn hóa thân của anh trong Ma Rainey's Black Bottom.

Chadwick Boseman qua đời hồi tháng 8/2020 ở tuổi 43 vì ung thư ruột kết. Anh nhận tin mắc bệnh sau khi được giao vai Black Panther trong bom tấn Avengers: Civil War vào năm 2016. Tuy nhiên, suốt 4 năm trước khi mất, Chadwick giấu kín về bệnh tình của mình, chăm tập thể lực. Anh góp mặt trong 7 bộ phim trước khi qua đời và Ma Rainey's Black Bottom (năm 2020) là tác phẩm cuối đời của cố nghệ sĩ.

Trong bộ phim Ma Rainey's Black Bottom của đạo diễn George C. Wolfe, Chadwick Boseman vào vai Levee, một nhạc công chơi kèn trumpet. Levee khao khát khẳng định mình và tìm kiếm sự nổi tiếng trong thế giới âm nhạc vẫn nặng nề chuyện phân biệt chủng tộc vào thập niên 1970.

Chadwick Boseman qua đời vào tháng 8/2020 sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Glynn Turman, bạn diễn của Chadwick Boseman trong Ma Rainey's Black Bottom nói: "Anh ấy thật đáng kinh ngạc. Chadwick miệt mài làm việc trên phim trường, bất chấp bệnh tật. Anh ấy luôn hết mình cho từng vai diễn". Khi còn sống, tài tử "Báo Đen" là một nghệ sĩ chân chính và yêu nghệ thuật. Anh làm việc chăm chỉ, say mê ngay từ khi đang vật lộn với bệnh hiểm nghèo.

Trước lễ trao giải Oscar 2021, ngôi sao quá cố Chadwick Boseman đã được trao nhiều giải thưởng danh giá tại Quả cầu Vàng, Critics' Choice Awards, SAGs... nên nhiều người tin rằng, người xứng đáng với tượng vàng Oscar 2021 chính là cố nghệ sĩ.

Tại lễ trao giải Quả cầu Vàng 2012 hồi tháng 3 vừa rồi, vợ của Chadwick - Taylor Simone Ledward đã thay mặt chồng nhận giải. Và tại lễ trao giải Oscar 2021, vợ của Chadwick cũng tới dự.

Vợ của Chadwick - Taylor Simone Ledward đã thay mặt chồng tham dự Oscar 2021, ngày 26/4.

Anthony Hopkins phản ứng khi chiến thắng tài tử "Báo Đen" Chadwick Boseman

Khác với mọi năm, giải thưởng Phim truyện xuất sắc nhất của Oscar luôn được trao sau cùng nhưng tại lễ trao giải năm nay, giải thưởng này được công bố trước hai hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, người giành chiến thắng - Anthony Hopkins đã không có mặt để nhận giải. Người giới thiệu hạng mục - nam diễn viên Joaquin Phoenix đã thay mặt Anthony Hopkins nhận tượng vàng.

Trong bài phát biểu sau lễ trao giải Oscar 2021, ngôi sao gạo cội Anthony Hopkins đã bày tỏ tình cảm và sự kính trọng với tài tử quá cố Chadwick Boseman. "Ở cái tuổi 83, tôi không mong nhận được giải thưởng này. Tôi muốn bày tỏ sự kính trọng tới Chadwick Boseman, người đã rời xa chúng ta quá sớm", Anthony nói. Đây là giải thưởng Oscar thứ hai trong sự nghiệp của ngôi sao gạo cội.

Người chiến thắng trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2021 - Anthony Hopkins cũng bày tỏ sự kính trọng với tài tử quá cố Chadwick Boseman trong bài phát biểu sau lễ trao giải.

Trước làn sóng phản ứng của cộng đồng mạng trước kết quả Oscar 2021, gia đình cố nghệ sĩ Chadwick Boseman đã lên tiếng bày tỏ quan điểm về vụ việc. Derrick Boseman - anh trai của Chadwick cho rằng, ban tổ chức lễ trao giải Oscar 2021 không hề "hắt hủi" tài tử "Báo Đen" vì mọi diễn viên đều tài năng và xứng đáng nhận được giải thưởng đó.

Anh cũng thẳng thắn tiết lộ gia đình không hề khó chịu hay kích động trước quyết định của ban tổ chức lễ trao giải Oscar 2021. Đại diện gia đình Chadwick cũng dành lời khen ngợi cho ngôi sao gạo cội Anthony Hopkins, người giành chiến thắng trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.

Lễ trao giải Oscar 2021 chỉ có 9,85 triệu người theo dõi, thấp hơn một nửa so với năm 2020.

Theo truyền thông quốc tế, lượng người xem của Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 giảm xuống còn 9,85 triệu người, thấp hơn một nửa so với năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gần 2 năm qua, các bộ phim không thể ra rạp nên người xem không còn thích thú với các tác phẩm điện ảnh và thấy chúng thật xa lạ.

Trước đó, lễ trao giải điện ảnh Quả cầu vàng 2021 chỉ có 6,9 triệu người xem và lễ trao giải âm nhạc Grammy 2021 chỉ thu hút 9,2 triệu khán giả. Dường như, khán giả truyền hình đang dần quay lưng với các lễ trao giải.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ trao giải Oscars 2021

Mi Vân

Theo News/NYTimes