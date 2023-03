F4 Thái Lan về Việt Nam: Fan nhỏ tuổi "đu idol", phụ huynh mòn mỏi đợi con

Tối 4/3, dàn mỹ nam trong phim "F4 Thailand: Boys over flowers" gồm Dew Jirawat, Bright Vachirawit, Win Metawin và Hirunkit Changkham đã có buổi giao lưu với khán giả Việt Nam tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM). Đây cũng là nơi bắt đầu cho chuyến lưu châu Á của các thành viên F4 Thái Lan.

Khán giả xếp hàng để vào bên trong nơi diễn ra chương trình (Ảnh: Huỳnh Quyên).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, rất đông fan Việt - đa phần là các bạn trẻ, học sinh trung học - đã có mặt từ sớm để xếp hàng vào bên trong nơi diễn ra chương trình. Khán giả Mỹ Thanh (SN 2006) cho biết đã mua vé với giá 2,8 triệu đồng và có mặt từ 16h để xếp hàng, chụp ảnh check-in.

Trong khi các fan hào hứng cổ vũ thần tượng thì bên ngoài, nhiều phụ huynh ngồi ở băng đá hay bậc thềm để đợi con. Phụ huynh của một khán giả chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô chở con gái từ huyện Nhà Bè đến địa điểm tổ chức từ 14h, do tuổi đã cao cộng với việc đợi chờ mòn mỏi nên có phần mệt mỏi, uể oải.

"Nhà ở xa, con gái còn nhỏ nên tôi phải đưa bé đi cho an toàn. Tôi đã theo con gái từ chiều nên giờ đói và mệt. Con gái vào hội trường, tôi đành phải ngồi bên ngoài đợi đến khi kết thúc thì chở về. Gia đình tôi không phản đối việc con gái theo đuổi thần tượng vì đó là chuyện bình thường của giới trẻ. Bố của bé đã chi 3,7 triệu đồng cho con để mua vé concert hôm nay. Con hứa sẽ chăm chỉ học tập sau khi được bố mẹ hỗ trợ để xem thần tượng", cô nói thêm.

Khu vực bên ngoài hội trường, phụ huynh ngồi chờ con mòn mỏi (Ảnh: Huỳnh Quyên).

Chương trình bắt đầu lúc 18h30 và kết thúc lúc 20h15, được cho là khá sớm so với dự kiến. Điều này khiến nhiều khán giả tỏ ra hụt hẫng. Một số người cho rằng với việc bỏ ra số tiền từ 1,8 - 5 triệu đồng, họ hy vọng có thể được nghe các thành viên F4 hát và giao lưu nhiều hơn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, khán giả Gia Hân (SN 2006) và Phương Anh (2006) cho biết có chút ngỡ ngàng vì sự kiện kết thúc khá sớm trong khi vẫn còn nhiều bài hát muốn nghe F4 Thái Lan thể hiện. Bù lại, việc được gặp trực tiếp thần tượng khiến các bạn thấy vui và hài lòng.

Bích Hậu (SN 2007) cũng chia sẻ: "Lúc nhận được thông báo sắp kết thúc, em khá bất ngờ vì không nghĩ chương trình ngắn như vậy. Em hy vọng có thể được xem F4 hát thêm vài bản hit".

Các thành viên F4 Thái Lan sở hữu lượng người hâm mộ Việt đông đảo (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong chương trình, các nghệ sĩ đã mang đến những ca khúc: Who am i, Best life, In the wind, One more chance, Staturday night và Shooting star... Dưới sự hướng dẫn của Nicky (nhóm Monstar của Việt Nam), 4 chàng trai "đốn tim" fan bằng những câu tiếng Việt như: "Rất vui được gặp các bạn", "Chúng tôi yêu các bạn"...

Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên đến Việt Nam, Hirunkit Changkham cho biết: "Các thành viên đã nói với nhau về việc chưa đến Việt Nam bao giờ nên chúng tôi quyết định đến đây để xem đất nước Việt Nam như thế nào. Chúng tôi cảm thấy bất ngờ khi nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ Việt. Chúng tôi rất hạnh phúc vì điều đó".

Bốn thành viên F4 giao lưu với khán giả Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở hàng ghế khán giả, ngoài rất đông người hâm mộ còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ Việt. Ca sĩ Đỗ Hoàng Dương cho biết anh đến dự chương trình với tâm thế của một khán giả và rất phấn khích khi được xem trực tiếp các nghệ sĩ Thái Lan biểu diễn. Với anh đây là cơ hội để bản thân học hỏi và giao lưu.