Siêu mẫu Thi Thi Phạm trình catwalk cùng dàn người mẫu Thái Lan

Xuất phát từ cuộc thi Cuộc thi Tìm kiếm người mẫu Elite Việt Nam 2014 - Elite Model Look Vietnam 2014 với danh hiệu Á quân, Thi Thi Phạm trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế lựa chọn để trình diễn thời trang. Cô từng là đại diện tham gia cuộc thi Người mẫu Thế giới (Miss Model of The World) diễn ra tại Trung Quốc vào năm 2014 (Ảnh: Móm Nguyễn, Bird Chanok Srikhunn, Pom Tnp).