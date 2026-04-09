"Đường đua" bikini nóng bỏng ngày hè của loạt sao Việt

Gần đây, nhiều mỹ nhân Việt gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini khoe vóc dáng và gu thời trang biển đầy cuốn hút. Từ những thiết kế tối giản, thanh lịch đến các bộ bikini táo bạo, đậm chất thời trang hay nữ tính, cổ điển, mỗi người đẹp lại có một cách riêng để thể hiện cá tính và lợi thế hình thể.

Hôm 5/4, ca sĩ Văn Mai Hương gây sốt mạng xã hội khi đăng bộ ảnh khoe vóc dáng tràn đầy sức sống tuổi 31. Bên bãi biển, người đẹp Thỏ ơi mặc bikini họa tiết nhiệt đới rực rỡ, phối cùng mũ lưỡi trai khỏe khoắn.

Khác với những thiết kế cắt xẻ táo bạo, phom dáng bộ áo tắm mà Văn Mai Hương chọn mặc có độ che phủ vừa phải, phần áo bản to và ôm ngực tốt giúp tôn vòng một theo hướng đầy đặn, tự nhiên. Quần buộc dây hai bên tạo điểm nhấn mềm mại và vẫn đủ tinh tế để Văn Mai Hương khoe đường cong cơ thể cùng làn da bánh mật căng mịn.

Siêu mẫu Thanh Hằng chọn những trang phục áo tắm theo phong cách đơn giản, thanh lịch cùng tông màu trung tính trong chuyến nghỉ dưỡng cuối tháng 3. Khi mặc áo tắm liền thân, Thanh Hằng chọn thiết kế màu nâu, chất liệu trơn ôm sát tôn hình thể thanh mảnh cùng đôi chân dài 1,1m. Cô phối cùng túi cói, khăn choàng, dép lê.

Trong bức ảnh tạo dáng bên bờ biển, Thanh Hằng mặc bikini kiểu dáng truyền thống cùng quần ống rộng và mũ bucket mang hơi hướng street style (thời trang đường phố).

Diễn viên Khả Ngân chọn phong cách minimal sexy (gợi cảm tối giản) trong chuyến đi biển cuối tháng 3. Người đẹp mặc bikini đen kiểu dáng thanh mảnh, tôn đường cong hình thể. Để tạo điểm nhấn cho diện mạo "nàng thơ", Khả Ngân phối cùng chân váy mỏng xuyên thấu.

Ca sĩ Lệ Quyên yêu thích phong cách bắt mắt nhưng vẫn kín đáo. Cô diện đồ bơi một mảnh có họa tiết sang trọng. Để tổng thể thêm phần cuốn hút, Lệ Quyên kết hợp cùng kính mát dáng nhỏ, khuyên tai bản lớn cùng phong cách trang điểm sắc sảo.

Ca sĩ Thiều Bảo Trang cũng gia nhập đường đua khoe dáng ngày hè với loạt ảnh nóng bỏng. Bên hồ bơi khu nghỉ dưỡng, người đẹp mặc bikini màu xanh lá với thiết kế bản nhỏ, dây mảnh cạp cao, khoe 3 vòng quyến rũ.

Bikini xanh lá đậm là tông màu được ưa chuộng khi giúp người mặc tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt, nổi bật trên nền nước xanh dương và ánh nắng ngày hè, mang lại cảm giác “tropical luxury” (phong cách lấy cảm hứng từ thiên nhiên nhiệt đới của các kỳ nghỉ cao cấp).

Ca sĩ Tóc Tiên "đốt mắt" khán giả với bộ ảnh diện bikini táo bạo. Cô chọn áo đỏ kết hợp quần đen xẻ hông cao để tôn tối đa vóc dáng. Bộ ảnh hút hàng trăm ngàn lượt tương tác từ khán giả. Người hâm mộ khen nữ ca sĩ đang đạt đỉnh cao nhan sắc và vóc dáng ở tuổi 37.

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm khoe sắc vóc trong bộ áo tắm thiết kế đơn giản, màu xanh dương nhạt gợi cảm giác ngọt ngào, trong trẻo. Người đẹp tạo dáng khéo léo để tôn vòng ba và tấm lưng nõn nà.

Hoa hậu Khánh Vân cũng không đứng ngoài cơn sốt diện bikini mùa hè. Người đẹp mặc áo tắm màu xanh navy phom dáng cổ điển, tạo dáng tự tin bên bãi cát. Phần áo có phom ôm vừa phải, tôn vòng một đầy đặn. Với hình thể cân đối, Khánh Vân vẫn nổi bật dù không cần chưng diện, phối phụ kiện cầu kỳ.

Thả dáng trong chuyến du lịch, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa mặc bikini có chi tiết khoét sâu ở eo và bụng. Trang phục giúp chân dài khoe khéo vòng hai săn chắc, vừa tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt về đường cong cơ thể. Thiết kế liền mảnh nhưng có khoảng hở khiến tổng thể không bị an toàn mà vẫn đủ táo bạo, đúng tinh thần gợi cảm và hiện đại.

Ca sĩ Min chọn phong cách cổ điển pha thể thao nhẹ nhàng, trẻ trung khi đi biển. Áo bơi có họa tiết chấm bi được Min phối cùng túi cói và kính mát gam màu đồng điệu. Chọn quần ngắn cạo cao thay vì quần bikini giúp tổng thể ca sĩ kín đáo hơn mà không đánh mất vẻ thời thượng.

Trong chuyến đi biển đầu tháng 3, ca sĩ Phương Ly cũng gây sốt với loạt ảnh diện đồ bơi sành điệu, khoe làn da nâu khỏe khoắn cùng vóc dáng quyến rũ.

Trong bức ảnh, ca sĩ diện áo tắm buộc dây giữa ngực tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, giúp phần trên không bị đơn điệu. Kết hợp cùng quần tam giác nhỏ xíu, người đẹp khéo léo khoe vòng 3 nóng bỏng.

