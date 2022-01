Đường đến "sum vầy" trên chuyến "Tàu Về Nhà" của Lifebuoy

Dân trí Tết năm nay bỗng khác Tết năm xưa bởi ai trong chúng ta cũng vừa đi qua hàng loạt biến cố. Liệu những "dư chấn" mà năm 2021 để lại có thể xoa dịu bằng niềm mong sum vầy?

Điều vô giá gói gọn trong hai chữ "sum vầy"

Đúng 0h ngày 1/1/2022 - thời khắc chuyển giao sang năm mới, gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng kết hợp cùng nhãn hàng Lifebuoy và nhạc sĩ Bùi Công Nam ra mắt sản phẩm âm nhạc mới "Tàu Về Nhà". Như một thước phim ngắn 7 phút được kể lại trên nền giai điệu không ít người quen thuộc, MV đã đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ háo hức đợi mong đến lặng lòng rồi cuối cùng vỡ òa trong hạnh phúc.

Mang Phúc Sạch Khuẩn - Lộc Sum Vầy đến mọi nhà - thông điệp mà Lifebuoy muốn truyền tải qua MV giàu cảm xúc "Tàu Về Nhà".

Sẽ không ai quên một năm chúng ta đã đi qua những ngày mà Thành phố Hồ Chí Minh - từ trung tâm kinh tế nhộn nhịp bậc nhất, trở thành một thành phố buồn với màu sắc ảm đạm của dịch bệnh và những sợi dây chia cách chằng chịt giăng khắp mọi nẻo đường. Người mất việc làm, không còn nguồn kinh tế; người mất đi cơ hội, kế hoạch dở dang; người mất đi người thân, những điều quý giá chẳng thể tìm lại được; và mất mát chung lớn nhất của tất cả… là bỏ lỡ biết bao dịp gặp gỡ, sum vầy.

Có những người đã đợi chờ trong khắc khoải, đếm từng ngày để được về nhà cùng gia đình.

Cũng từ bối cảnh đó, MV với sự góp mặt bất ngờ của Võ Điền Gia Huy - chàng diễn viên điển trai trong bộ phim "Thưa Mẹ Con Đi" đã khắc họa chân thực mong mỏi tưởng giản đơn mà lại khó khăn biết mấy khi phải chờ suốt năm qua mới có thể trở thành hiện thực - đó là được về nhà sum vầy. Về nhà để an tâm bố mẹ vẫn mạnh khỏe, về nhà để rộn rã cùng nụ cười của mấy đứa trẻ con, và về nhà để nắm lấy tay nhau, nối lại những cắt chia đằng đẵng. Khi đó, có sức khỏe mới là có phúc; có sum vầy mới là lộc đầy.

Tết năm nay chỉ thực sự trọn vẹn khi có Phúc Sạch Khuẩn, có Lộc Sum Vầy.

Mong cầu bình dị đó đã khiến chúng ta nhận ra ý nghĩa nguyên bản nhất của Phúc và Lộc trong năm mới. Mang Phúc Sạch Khuẩn - Lộc Sum Vầy đến mọi nhà cũng chính là thông điệp mà Lifebuoy muốn truyền tải qua MV giàu cảm xúc "Tàu Về Nhà".

Lộc Sum Vầy: Nguyện cầu ai cũng mong Tết này

Dưới tài kể chuyện của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và biên kịch Nhân Mai, MV "Tàu Về Nhà" trở thành một bộ phim ngắn với loạt câu chuyện bằng hình ảnh gần gũi nhưng cảm động, san sẻ phần nào những trĩu nặng năm qua trong lòng người xem. Đôi bàn tay lấm lem của người bố làm công nhân, dấu hằn của khẩu trang trên khuôn mặt người mẹ chính là "vết tích" của những tháng ngày vất vả trong đại dịch nhưng cũng là "nhân chứng" cho nỗi nhớ nhà chưa khi nào nguôi ngoai.

Những chi tiết nhỏ nhưng tinh tế tái hiện ký ức về một năm biến động vừa qua.

Tất cả nhân vật đều có một điểm chung là những lo âu trước khoảnh khắc sum vầy khi những "vết hằn" từ một năm đại dịch vẫn còn đó và những nỗi lo về lây nhiễm vẫn hiện diện xung quanh. Thế nhưng khoảnh khắc những đôi tay chạm vào nhau, sự vỡ òa đã xua tan tất cả, bao nhọc nhằn nhanh chóng tan biến, nỗi niềm được ủi an bằng cái ôm, ánh mắt trìu mến thay cho lời ủng hộ và chỉ cần được sum vầy thì chẳng còn mong ước nào lớn lao hơn. Không chỉ tạo cao trào với những khoảnh khắc ý nghĩa, Lifebuoy cũng không quên nhắc mọi người trước khi chạm vào nhau nhớ giữ cho mình sạch khuẩn, an toàn. Thông điệp về sự an toàn cho tất cả, không phân biệt hay kỳ thị bất kỳ ai cũng khéo léo được lồng ghép trong câu chuyện của nhân vật mà diễn viên Võ Điền Gia Huy thể hiện. Qua đó, càng nhấn mạnh hơn một sự thật rằng sẽ chẳng còn gì ngăn được chúng ta về nhà sum vầy, miễn là mình sạch khuẩn, khỏe mạnh.

Còn gì hơn là đủ Phúc Sạch Khuẩn, đủ Lộc Sum Vầy để bên nhau đón năm mới

Từ nền nhạc quen thuộc "Lifebuoy Chưa? Lifebuoy Đi", nhạc sĩ đa tài Bùi Công Nam đã biến hóa giai điệu vốn rộn ràng thành một khúc ca mang tiết tấu dịu dàng, sâu lắng, chất chứa bao bồi hồi trên hành trình trở về sum vầy của các nhân vật. Cộng với chất giọng gần gũi, giàu cảm xúc của Đông Nhi - Ông Cao Thắng, bài hát như một lời nhắc nhở thân thương từ người bố, người mẹ: "Chưa Lifebuoy thì chưa đi vô nhà" hay "Chưa Lifebuoy thì chưa ôm nha"... MV cũng vì thế mà dễ đi vào lòng người hơn bởi câu chuyện sạch khuẩn hiện là mối quan tâm lớn của nhiều người tại thời điểm đại dịch vẫn đang đe dọa lây lan trong cộng đồng. Xem xong, điều đọng lại trong mỗi người còn là ý thức sạch khuẩn, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân để mang Phúc - Lộc về cho cả gia đình dịp tết này.

Có sạch khuẩn, bình an thì mới có tết sum vầy, ấm áp.

"Tết xưa dọn cỗ linh đình, mong cầu tiền tài đến nhanh

Tết nay chỉ ước mong là bình an, sạch khuẩn, bước vào nhà"

Đây chính là điều Lifebuoy muốn gửi gắm đến tất cả mọi người trong dịp tết Nhâm Dần 2022 bởi chẳng có Phúc - Lộc nào quan trọng và ý nghĩa hơn sạch khuẩn và sum vầy. Vậy nên đừng quên giữ sạch khuẩn cùng Lifebuoy trước mọi cuộc sum vầy, để đón cái tết mạnh khỏe, vui tươi và đáng nhớ sau một năm thử thách.

Trường Thịnh