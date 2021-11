Dự giải MTV Châu Âu, ca sĩ Saweetie gây choáng khi thay 7 bộ đồ

Dân trí Ngôi sao ca nhạc đang lên Saweetie là tâm điểm thu hút sự chú ý khi thay tới 7 bộ trang phục tại lễ trao giải MTV Châu Âu 2021.

Ca sĩ Saweetie xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải MTV Châu Âu 2021 diễn ra ở Budapest, Hungary cách đây ít giờ. Nữ ca sĩ 28 tuổi là một trong những ngôi sao ca nhạc hàng đầu nước Mỹ hiện nay.

Saweetie giành giải MTV

Đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình trong lễ trao giải này kiêm biểu diễn, Saweetie liên tục thay 7 bộ váy áo sang trọng, gợi cảm. Saweetie cho biết, khi nhận được lời mời làm người dẫn chương trình cho lễ trao giải này, cô đã nhận lời ngay lập tức.

"Tôi nghĩ lễ trao giải MTV rất vui, rất sáng tạo, mới mẻ. Và đó đúng là kiểu nghệ sĩ của tôi. Vì vậy, khi tôi nhận được lời mời, tôi đã nghĩ, đó là một điều không có gì phải bàn cãi".

Rapper 28 tuổi tên thật là Diamonté Quiava Valentin Harper. Sau khi phát hành đĩa đơn đầu tay "Icy Grl", đạt được chứng nhận bạch kim RIAA, cô đã ký hợp đồng với Warner Records và hãng thu âm Artistry Worldwide, sau đó là Max Gousse.

Saweetie đã phát hành đĩa đơn đầu tay của mình, High Maintenance, vào năm 2018. Trước đó, hai đĩa đơn Tap In và Best Friend của cô đều lọt vào top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tại lễ trao giải MTV Châu Âu, Saweetie đã giành giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Trước đó tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2021, MV Best Friend của cô giành giải đạo diễn nghệ thuật xuất sắc nhất và trong năm 2021 này, cô còn giành giải BET.

Không chỉ là ca sĩ, Saweetie còn xuất hiện trong nhiều show truyền hình ăn khách như Wild 'n Out, Grown-ish, Cooking With Paris...

Saweetie hội ngộ bạn thân Winnie Harlow trên thảm đỏ lễ trao giải MTV Châu Âu.

Ca sĩ 20 tuổi Giff thu hút sự chú ý tại lễ trao giải MTV Châu Âu trong bộ váy áo rất đặc biệt.

Siêu mẫu Winnie Harlow khoe dáng thon trong bộ váy xanh lạ mắt và điệu đà. Đây là mẫu váy của David Koma.

Ngôi sao người Anh Rita Ora dự sự kiện cùng bạn trai, đạo diễn Taika Waititi. Taika Waititi là nhà làm phim nổi tiếng New Zealand từng giành giải Oscar, giải Grammy. Anh hơn Rita 15 tuổi. Cặp đôi mới hẹn hò được ít tháng.

Ngôi sao truyền hình thực tế Montana Brown, 26 tuổi dịu dàng trong bộ váy trắng.

Ca sĩ từng giành nhiều giải Grammy Ed Sheeran diện bộ vest nhiều màu sắc dự sự kiện. Anh được 5 đề cử tại lễ trao giải này.

Dàn sao tỏa sáng trên thảm đỏ MTV Châu Âu

Ca sĩ người Anh Olly Alexander gây sốc khi diện váy dự sự kiện.

Ngôi sao truyền hình thực tế Mia Boardman diện bộ váy quyến rũ.

Nhóm nhạc nổi tiếng Italy Maneskin - được biết đến sau khi giành được vị trí á quân trong mùa thứ mười một của chương trình tìm kiếm tài năng X Factor vào năm 2017.

Cặp đôi người dẫn chương trình của kênh MTV Jack Saunders và Becca Dudley.

NHỮNG GIẢI THƯỞNG CHÍNH TẠI LỄ TRAO GIẢI MTV CHÂU ÂU 2021:

Nghệ sĩ xuất sắc nhất: Ed Sheeran

Nghệ sĩ Pop xuất sắc nhất: BTS

Ca khúc xuất sắc nhất: Ed Sheeran - Bad Habits

Video xuất sắc nhất: Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Hợp tác xuất sắc nhất: Doja Cat - SZA - Kiss Me More

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Saweetie

Nghệ sĩ nhạc điện tử xuất sắc nhất: David Guetta

Nghệ sĩ Rock xuất sắc nhất: Maneskin

Nghệ sĩ Alternative xuất sắc nhất: YUNGBLUD

Nghệ sĩ Latin xuất sắc nhất: Maluma

Nghệ sĩ Hip Hop xuất sắc nhất: Nicki Minaj

Nghệ sĩ K-Pop xuất sắc nhất: BTS

Nhóm nhạc xuất sắc nhất: BTS

Nhóm nhạc có fans "khủng" nhất: BTS

Video ý nghĩa nhất: Billie Eilish - Your Power

Những "sao" giành giải MTV Châu Âu

