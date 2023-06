Động thái của ngôi sao thần tượng Thái Từ Khôn trước bê bối tình cảm

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc chấn động trước thông tin ngôi sao thần tượng Thái Từ Khôn vướng nghi vấn ép bạn gái phá thai và từng có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ.

Trước bê bối này, Thái Từ Khôn được xem là ngôi sao trẻ kiểu mẫu của làng giải trí Trung Quốc với tài năng, danh tiếng và hình tượng đẹp trong lòng công chúng.

Thái Từ Khôn vẫn im lặng trước lời tố cáo ép bạn gái phá thai (Ảnh: Weibo).

Theo nguồn tin của tay săn ảnh Giang Tiểu Yến, Thái Từ Khôn có quan hệ tình cảm với một cô gái vào năm 2021. Tuy nhiên, khi bạn gái cho biết đã mang thai, nam ca sĩ đã đề nghị cô phá thai.

Mẹ của Thái Từ Khôn nghi ngờ cô gái này cố tình gài bẫy con trai nên bà đã thuê thám tử điều tra và lắp camera trước nhà để theo dõi đời tư của cô. Thái Từ Khôn và mẹ bị cô gái báo cảnh sát vì tội xâm phạm đời tư. Vụ việc sau đó được giải quyết bằng cách hòa giải.

Tháng 7/2021, hai bên đã ký giấy hòa giải nhưng sự việc đã bại lộ và trở thành cú sốc lớn với ngành giải trí. Tay săn ảnh Giang Tiểu Yến, người công khai bí mật đời tư của Thái Từ Khôn, còn tiết lộ nam ca sĩ có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ và có con với 3 người khác.

Thông tin liên quan đến scandal của Thái Từ Khôn trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Trước những thông tin tiêu cực, Thái Từ Khôn không lên tiếng về vụ việc. Nam ca sĩ dường như biến mất trên mạng xã hội.

Công ty quản lý của anh cũng giữ im lặng những ngày qua. Việc nam ca sĩ sinh năm 1998 không thanh minh, không phủ nhận khiến nhiều người nghi ngờ tiết lộ của tay săn ảnh là đúng.

Theo Sohu, tương lai của Thái Từ Khôn hiện khá u ám. Nam ca sĩ không có khả năng bị cấm hoạt động nghệ thuật bởi bê bối của anh chỉ là chuyện cá nhân, không phải hành động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của nó không nhỏ.

Trước Thái Từ Khôn, các nghệ sĩ dính bê bối tình cảm đời tư như "hoàng tử cổ phong" Hoắc Tôn, La Chí Tường đều phải trả giá khá lớn. Sự quay lưng của người hâm mộ là đòn trừng phạt nặng nề nhất.

Khi nghệ sĩ không nhận được sự ủng hộ của khán giả, các nhãn hàng, công ty điện ảnh, nhà đài sẽ dè chừng trong việc hợp tác với họ. Nghệ sĩ đối mặt với nguy cơ phải đền bù hợp đồng.

Sự im lặng của nam ca sĩ sinh năm 1998 khiến anh đối mặt với nguy cơ bị tẩy chay, đánh mất sự nghiệp (Ảnh: Weibo).

Thái Từ Khôn nổi tiếng sau khi giành hạng nhất tại chương trình tuyển chọn thần tượng Idol Produce 2018 của Trung Quốc. Nhờ tài năng, phong cách phi giới tính và vẻ ngoài điển trai, nam ca sĩ được yêu thích nhất chương trình.

Sau cuộc thi, anh gia nhập một nhóm nhạc thần tượng rồi dần khẳng định vị thế riêng trong làng giải trí. Sở hữu ưu thế ngoại hình và tài năng, Thái Từ Khôn dễ dàng chiếm được cảm tình và sự ủng hộ của người hâm mộ. Nam ca sĩ được coi là thế hệ thần tượng mới, thay thế những cái tên cũ như Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm.

Các tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Thái Từ Khôn có thể kể tới Tái sinh, Tình nhân, Hiện tượng, Wait Wait Wait, Pull Up, Young, For You... nổi tiếng khắp mạng xã hội Trung Quốc. Các ca khúc chủ yếu do Thái Từ Khôn tự sáng tác và phối khí. Anh cùng gặt hái nhiều giải thưởng âm nhạc tại Trung Quốc.

Năm 2020, nam ca sĩ đã giữ vai trò dẫn dắt chương trình và cố vấn thí sinh trong chương trình tuyển chọn nhóm nữ Thanh xuân có bạn 2. Cuối năm 2020, Thái Từ Khôn lọt top 4 nghệ sĩ nam nổi bật nhất Trung Quốc, góp mặt cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhờ danh tiếng và mức độ ảnh hưởng, Thái Từ Khôn được nhiều thương hiệu lựa chọn là gương mặt đại diện, tham dự các sự kiện thời trang đình đám. Nam ca sĩ nắm trong tay 23 hợp đồng quảng cáo của nhiều thương hiệu danh tiếng, trong đó có Prada.

Sự nghiệp rực rỡ và danh tiếng của Thái Từ Khôn đang đứng trước nguy cơ sụp đổ ở tuổi 25 bởi bê bối tình cảm.