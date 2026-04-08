Đồng hồ Tân Tân mở hệ thống tại Hà Nội

Vì vậy, việc mua đồng hồ từ nhà phân phối chính thức - nơi vừa mang đến nhiều lựa chọn phong cách, vừa đảm bảo dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng - ngày càng được người tiêu dùng quan tâm.

Sau hơn bốn thập kỷ hoạt động trong ngành đồng hồ tại Việt Nam, Đồng hồ Tân Tân, nhà phân phối chính thức của nhiều thương hiệu quốc tế, tiếp tục mở rộng hệ thống và chính thức có mặt tại Hà Nội với cửa hàng mới tại AEON Mall Long Biên (tầng 2, 27 Cổ Linh, Long Biên).

Sự hiện diện này không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của một thương hiệu lâu năm trong ngành đồng hồ, mà còn mang đến thêm một điểm đến cho người yêu đồng hồ chính hãng tại Hà Nội - nơi phong cách, trải nghiệm và sự an tâm lâu dài được đặt lên hàng đầu.

Cửa hàng đồng hồ Tân Tân, Tầng 2, AEON Mall Long Biên, 27 đường Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội (Ảnh: Đồng hồ Tân Tân).

Trải nghiệm nhiều mẫu đồng hồ thời trang từ các thương hiệu quốc tế

Tại cửa hàng mới ở AEON Mall Long Biên, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm hàng nghìn mẫu đồng hồ chính hãng đến từ nhiều thương hiệu quốc tế. Các bộ sưu tập phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau, từ phụ kiện công sở hằng ngày đến quà tặng cho người thân, bạn bè hoặc đối tác.

Danh mục thương hiệu được Đồng hồ Tân Tân phân phối bao gồm nhiều tên tuổi quen thuộc đến từ Nhật Bản, Thụy Sĩ và Mỹ như Citizen, Movado, Bulova, Tommy Hilfiger, Coach, Lacoste, Calvin Klein và Grovana…

Đồng Hồ Tommy Hilfiger được đồng hồ Tân Tân phân phối (Ảnh: Tommy Hilfiger).

Các thương hiệu thời trang quốc tế như Tommy Hilfiger, Coach, Lacoste và Calvin Klein không chỉ nổi tiếng với quần áo và phụ kiện mà còn phát triển những dòng đồng hồ mang dấu ấn thiết kế đặc trưng.

Vì vậy, đồng hồ từ các thương hiệu này không chỉ đơn thuần là thiết bị xem giờ mà còn là phụ kiện thời trang, giúp hoàn thiện phong cách cá nhân, từ thanh lịch công sở đến năng động hiện đại.

Đồng hồ Movado Museum Classic 0607200 (Ảnh: Movado).

Trong bộ sưu tập được trưng bày tại cửa hàng, nhiều mẫu đồng hồ nổi bật thu hút sự chú ý của người yêu phong cách.

Movado Museum Classic 0607200 là một ví dụ tiêu biểu cho triết lý thiết kế tối giản đặc trưng của thương hiệu Movado. Với thiết kế biểu tượng “một chấm - hai kim”, mẫu đồng hồ mang vẻ đẹp tinh gọn, hiện đại và giàu tính nghệ thuật.

Đồng hồ thời trang Coach Sammy 14000128 (Ảnh: Coach).

Ở phân khúc đồng hồ thời trang, Coach Sammy 14000128 mang đến cách thể hiện khác: chiếc đồng hồ như một món trang sức tinh tế trên cổ tay. Thiết kế mặt oval cổ điển kết hợp gam màu bạc - vàng tạo nên vẻ sang trọng nhưng vẫn nữ tính; phiên bản bộ quà tặng đi kèm vòng tay đồng bộ, phù hợp làm quà tặng cho nhiều dịp đặc biệt.

Lợi thế của nhà phân phối chính thức

Một trong những điểm khác biệt quan trọng của Đồng hồ Tân Tân nằm ở vai trò nhà nhập khẩu và phân phối chính thức nhiều thương hiệu đồng hồ quốc tế tại Việt Nam.

Nhờ lợi thế này, hệ thống có khả năng cập nhật nhanh các bộ sưu tập mới từ các thương hiệu lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, một số mẫu đồng hồ được phân phối với số lượng giới hạn hoặc chỉ xuất hiện tại hệ thống của nhà phân phối.

Khi mua đồng hồ tại nhà phân phối chính thức, khách hàng không chỉ sở hữu sản phẩm chính hãng mà còn được đảm bảo nguồn gốc rõ ràng cùng hệ dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng.

Đây là yếu tố ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, đặc biệt với những sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài như đồng hồ.

Mua một chiếc đồng hồ, nhận trọn hệ dịch vụ hậu mãi

Đồng hồ là sản phẩm có vòng đời sử dụng dài; nhiều chiếc có thể đồng hành cùng người đeo trong hàng chục năm. Vì vậy, trải nghiệm sử dụng không chỉ phụ thuộc vào thiết kế hay thương hiệu, mà còn ở dịch vụ chăm sóc sau khi mua.

Tại Đồng hồ Tân Tân, hệ thống không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn vận hành Trung tâm bảo hành được các hãng ủy quyền tại Việt Nam, thực hiện bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa theo đúng quy trình kỹ thuật của hãng.

Nhờ đó, khách hàng có thể tiếp cận hệ thống chăm sóc đạt chuẩn, từ đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên môn đến việc sử dụng linh kiện chính hãng khi cần bảo dưỡng hoặc thay thế, giúp chiếc đồng hồ vận hành ổn định và bền bỉ theo thời gian.

Thêm một điểm đến cho người yêu đồng hồ tại Hà Nội

Được thành lập từ năm 1985, Đồng hồ Tân Tân khởi đầu từ một cửa hàng tại TPHCM và dần phát triển thành hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng với nhiều showroom tại các thành phố lớn trên cả nước.

Tại cửa hàng mới ở AEON Mall Long Biên, khách hàng có thể trực tiếp đeo thử nhiều mẫu đồng hồ, trải nghiệm thực tế về kích thước, thiết kế và phong cách để tìm ra chiếc đồng hồ phù hợp với cá tính, nhu cầu sử dụng. Đồng thời an tâm về chế độ bảo hành, bảo dưỡng trong suốt quá trình sử dụng.

Đồng hồ Tân Tân - Nhà phân phối chính thức Citizen, Movado, Bulova, Tommy Hilfiger, Coach, Lacoste, Calvin Klein và Grovana tại Việt Nam.

Hotline: 0983 831 547

Website: donghotantan.vn

Hệ thống 20 showroom và cửa hàng tại trung tâm thương mại cả nước.

Trung tâm thương mại tại miền Bắc: AEON Mall Long Biên - Tầng 2, 27 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội (địa chỉ hệ thống).

Trung tâm bảo hành ủy quyền chính hãng Citizen - Movado - Bulova:

109-111 Trần Hưng Đạo, quận 1 (cũ), TPHCM

285 Lý Tự Trọng, quận 1 (cũ), TPHCM